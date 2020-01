Großkrieg verschoben, Kleinkrieg geht weiter

Man muss ja die “Mullahs” nicht mögen, aber wie es scheint, haben sie recht besonnen auf den Terroranschlag der USA auf General Soleimani reagiert und nur an zwei US-Kasernen im Irak mit Raketen “Rache” genommen. Dabei ist so weit bisher bekannt niemand ums Leben gekommen, was offenbar auch so beabsichtigt war. Über die Schweizer Botschaft in Teheran hatte der Iran den Amerikanern die Ziele der Attacke eine Stunde vorher mitgeteilt, auch die irakische Regierung wurde rechtzeitig informiert. Offenbar hält sich der Iran an die durch den Emir von Katar übermittelte Offerte Trumps, keinen Krieg zu beginnen, wenn der Iran nicht mit einem Großanschlag, sondern nur mit einer “ähnlichen Antwort” (“similar response”) reagiert. Der Angriff auf die beiden US-Einrichtungen sei eine “angemessene Antwort” verkündete dann auch der iranische Außenminister danach, und Trump brach nicht in eine Suada über den “Terrorstaat” Iran aus, sondern twitterte “All is well…” – nichts wirklich Ernstes also, beide Seiten scheinen sich in Sachen De-Eskalation einig, für’s Erste zumindest. In diese Richtung geht auch die Einschätzung, die der meist zuverlässige Korrespondent Pepe Escobar aus gut informierten Gerheimdienst-Kreisen in Washington erfuhr: “Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Trump an diesem Punkt jetzt weiter eskaliert, und das könnte ihm die Möglichkeit geben aus dem Mittleren Osten mit Ausnahme der Golfstaaten abzuziehen. Trump will raus.” Das deutet auch seine Siegesrede am Mittwoch an, die zwar die übliche Rhetorik nicht aussparte, aber auf weiter eskalierende Töne verzichtete.

Das macht insofern Sinn, als die präzise iranische Raketenattacke auf die US-Airbase “Ain al Assad”, dem Startplatz des Drohnenangriffs auf Soleimani, deutlich zeigt, wie verwundbar die Außenstationen des US-Imperiums sind – gegen die 17 ins Ziel gebrachten Raketen gab es offenbar keinerlei Luftabwehr. Dass Trump in seiner Rede und etlichen Twitter-Aussagen vollmundig das “best military of history” und seine “wunderbaren Waffen” lobt, während die hinter im stehenden Militärs einen steinernen Gesichtsausdruck zeigen, paßt in dieses Bild (wie es Steve Bell für den “Guardian” gezeichnet hat) . Schon der verheerende Angriff auf saudische Ölanlagen im vergangenen Herbst, bei dem die Houthis aus dem Yemen mit iranischen Raketen schweren Schaden anrichteten, hatte die großen Schwächen der US-Abwehrsysteme aufgezeigt.

“Wir erwischten ein absolutes Monster und erledigten ihn. Wir taten das, weil sie planten unsere Botschaft in die Luft zu jagen“, behauptet Trump – tatsächlich aber war Soleimani in diplomatischer Mission nach Bagdad gekommen, mit einem Schreiben der iranischen Führung an die Saudis, zwischen denen und Iran die irakische Regierung Verhandlungssgespräche moderieren wollte. Dies wurde von dem irakischen Ministerpräsidenten Adil Abdul-Mahdi bestätigt, der im Parlament auch noch von einigen weiteren Hintergründen berichtete. Nach einer Reise nach China im Oktober, wo er unter anderem Verträge über den Wiederaufbau des Stromnetzes geschlossen habe, sei er von Trump aufgefordert worden, diese Verträge zu kündigen. Die Amerikaner wollten diesen Wiederaufbau selbst durchführen und dafür 50% des irakischen Öls. Weil Abdul-Mahdi sich weigerte, hätte Trump ihm mit großen Demonstrationen gedroht, die das Ende seiner Amtszeit bedeuten würden.

“Als diese dann tatsächlich begannen”, so der Ministerpräsident weiter, “rief er mich wieder an und drohte, dass er, wenn ich den Forderungen nicht nachkomme, Marines-Scharfschützen schicken würde, die von hohen Gebäuden auf Demonstranten und Sicherheistpersonal feuern, um mich unter Druck zu setzen. Daraufhin reichte ich meinen Rücktritt ein. (Addul-Mahdi amtiert bis zu den kommnenden Neuwahlen nur noch “geschäftsführend” MB) Bis heute bestehen die Amerikaner darauf, dass wir den Handel mit den Chinesen rückgängig machen. Als unser Verteidigungsminister danach dann davon sprach, dass eine “dritte Partei” sowohl Demonstranten wie auch Sicherheitspersonal im Visier hätte (wie Trump es angedroht hatte), bekam ich einen erneuten Anruf von Trump mit der Drohung, dass sowohl ich als auch der Verteidigungsminister ermordet würden, wenn wir weiter von dieser “dritten Partei” sprechen.” ( The Deeper Story Behind the Assassination of Soleimani, deutsch hier (pdf) )

Soviel zu dem Hintergrund der mafiosen “art of deal” á la Donald, der nach außen großspurig verkündet, dass er das Öl des Mittleren Ostens gar nicht braucht. Wegen des “Fracking Gas”-Booms stimmt das teilweise (2018 kamen ca. 5 % der US-Öl-Importe aus dem Irak, 10% aus Saudi Arabien) – was das Imperium aber braucht, ist die Kontrolle über den Ölhandel und die Abrechnung in “Petrodollar”. Dass Saddam Hussein und Ghadafi ihr Öl gegen Euro bzw. Landeswährung verkaufen wollten, war bekanntlich ein entscheidender Grund für die Invasion und Besatzung dieser Länder durch die USA. Und auch wenn Trump sein Wahlversprechen – ein Ende der “endlosen regime change Kriege” – jetzt tatsächlich umsetzen sollte, kann er diese Kontrolle nicht aufgeben, denn der Zwang zum Petrodollar stützt und garantiert den US-Dollar als globale Reservewährung. Deshalb soll nach seinem Vorschlag nun mehr die Nato die militärische Kontrolle übernehmen, für die er in Middle East (ME) auch gleich einen Namen vorschlug: NATOME. (“Ich bin gut in Namen, stimmt’s!”): “Ich denke, die Nato sollte erweitert werden und wir sollten den Nahen Osten aufnehmen.” Jens Stoltenberg, der dringend nach Beschäftigung für das obsolete Militärbündnis sucht, soll begeistert gewesen sein. Ob das auch auf die Regierung Iraks zutrifft, die den Abzug sämtlicher fremder Truppen fordert, darf bezweifelt werden – ein neuer Name für die US-Präsenz wird da nicht reichen. Das gilt auch für den Iran und die anderen Nachbarn. Für Trump geht es natürlich um das Geld, das er einspart, wenn künftig andere das Chaos verwalten, das die völkerrechtswidrigen US-Kriege im Mittleren Osten angerichtet haben. Noch einen Schritt weiter, nach Far East, gedacht, wäre Trumps Erweiterungsidee aber gar nicht so übel: “NATOMEFE” unter Einbeziehung Russlands, Chinas und weiterer williger Länder ist dann zwar nicht mehr die Nato die wir kennen, aber wäre ein sicherer Weg für Abrüstung und Frieden…