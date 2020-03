Keine taz mehr…

Eigentlich wollte ich einen “polnischen Abgang” machen und nur mit ein paar Leuten aus der 6. Etage kurz auf meine Pensionierung anstossen, aber sie haben mir dann einen Strich durch die Rechnung und eine Abschiedsparty gemacht: mit Essen und Überraschungsgästen und Reden und Geschenken und Bildern aus 40 Jahren taz-Kollektiv. Auch dieses hier von Paul Langroc aus dem Winter 91/92 (mit meinem Sohn) als ich die Redaktion nach 12 Jahren verlies um fortan nicht mehr die Texte anderer zu redigieren, sondern selbst mehr zu schreiben.

Als Kalle Ruch, der im Dezember pensionierte Geschäftsführer, mich im Winter 2006 dann fragte, ob ich nicht Zeit und Lust hätte, die Webseite taz.de in Schwung zu bringen, sagte ich zu: für ein Jahr. Dass daraus dann 14 Jahre werden sollten, in denen ich beratend und aktiv an der “digitalen Transformation” des Zeitungsverlags mitarbeitete, war nicht geplant, aber durch die schnelle technische Entwicklung stellten sich jedes Jahr neue Fragen, die angegangen werden mussten und mein Jahresvertrag verlängerte sich stillschweigend weiter. Zwar standen mir bei der Lektüre der Zeitung die kaum noch vorhandenen Haare immer öfter zu Berge und hätte ich noch in der Redaktion gearbeitet wären Ärger und Magengeschwüre kaum ausgeblieben – in den Abteilungen des Verlags aber brauchte ich nicht über Krieg und Frieden diskutieren und die Arbeit machte Spass. Jetzt aber ist es genug. Mit der großen Buch-Dokumentation 40 Jahre taz, die wir im letzten Jahr gestemmt haben, habe ich im Hause noch ein voluminöses Andenken hinterlassen – in dem am Ende die Hoffnung geäußert wird, dass die taz die Unabhängigkeit und die ökonomischen Freiheiten, die ihr das Genossenschaftsmodell gewährt, doch endlich wirklich nutzen möge.

Was wir, in den 1980ern, darunter verstanden, hat Helmut Höge schön beschrieben in der gestrigen Ausgabe , die mit weiteren Überraschungen gespickt war, dazu noch eine Hommage von Jan Feddersen im Hausblog – sowie zwei Zeichnungen meiner Lieblings-Cartoonisten, Seyfried und Tom …und am Abend das schöne Fest. Ich war und bin gerührt und verlasse das Projekt, dem ich seit dem Tunix-Kongreß 1978 verbunden bin, mit einem lachenden Auge: