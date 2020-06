Der amerikanische Frühling

Was die bürgerkriegsähnlichen Zustände in den USA und die in vielen Städten von “moderaten Rebellen” geführten Aufstände gegen das Regime betrifft, hat die syrische Regierung angekündigt, die prodemokratischen Kräfte innerhalb der USA im Kampf gegen das autoritäre Regime in Washington militärisch unterstützen. Das gab Präsident Baschar al-Assad – wie der Postillon exklusiv meldet – in einer Ansprache bekannt.

“Wir können nicht länger mit ansehen, wie dieser verrückte Diktator mit erschreckender Brutalität gegen die eigene Bevölkerung vorgeht und die Rechte friedlicher Demonstranten mit Füßen tritt”, so Assad. “Deshalb werden wir ab sofort moderate Rebellen von Seattle bis New York mit Waffen und militärischen Ausbildern unterstützen.” Nur so bleibe laut Assad die Chance auf einen Wandel hin zu einer gerechten Demokratie in dem Krisenland gewahrt.

Wie erfolgreich die strategische Unterstützung aus Damaskus tatsächlich sein wird, ist jedoch fraglich – schließlich scheint der als unberechenbar geltende Autokrat Trump zu allem entschlossen, um die Proteste in seinem Land mit Hilfe des Militärs niederzuschlagen. Der syrische Präsident kündigte aber bereits an, langfristig auch Luftangriffe auf militärische Einrichtungen und Regierungsgebäude der USA in Erwägung zu ziehen, falls die heute beschlossenen Hilfen nicht ausreichen sollten.

“Solange es eine Chance gibt”, erklärte Assad zum Abschluss seiner Rede, “werden wir den amerikanischen Frühling unterstützen.”

Im deutschen Außenministerium wurde die Initiative aus Damaskus begrüßt: „Die Augen der Weltgemeinschaft sind auf Minnesota, Chicago und Washington gerichtet“, so Heiko Maas. Man werde Machthaber Trump „persönlich für die Verbrechen gegen die Menschenrechte zur Verantwortung ziehen“ , denn „wer Krieg gegen das eigene Volk führt“, habe sich „aus der westlichen Wertegemeinschaft verabschiedet“. Noch am Abend verständigte sich Maas mit seinen Amtskollegen aus London, Paris, Moskau und Peking zu einem gemeinsamen Vorgehen. Man wolle gemeinsam die moderaten Rebellen finanziell und materiell unterstützen. Ob dazu auch Waffenlieferungen gehören, wollte Maas jedoch nicht bestätigen.”

Unterdessen wurden Beschwerden des US-Regimes über Plünderungen und “terroristische Gewalt” vor dem UN-Sicherheitsrat seitens des Bundeskanzleramts zurückgewiesen: “Plünderungen sind der Übergang zu Freiheit” zitierte Angela Merkel den ehemaligen US-Verteidigunsminister Donald Rumsfeld, rief aber gleichzeitig dazu auf, weiterhin möglichst friedlich zu demonstrieren und auf den Mundschutz zu achten. Auch aus dem Wirtschaftsministerium wurden die Klagen aus Washington relativiert: die Schäden durch illegale Plünderungen lägen bei gerade einmal 0,1 % dessen, was an legalen Plünderungen der Staatskasse im Rahmen der Corona-Soforthilfen durch die Konzerne ultrareicher Oligarchen erfolgt sei.

Dass der Machthaber vor seinem Weg zum Gebetshaus, wo er für die Gläubigen mit dem heiligen Buch posierte, friedlichen Demonstranten mit Tränengas wegräumen lies, stiess international auf Unverständnis und Abscheu. Dass auch der Konkurrentin des Diktators, Nancy Pelosi, nichts Besseres einfiel, als auf Twitter zur Bibel zu greifen, wirft ein bezeichnendes Bild auf das fundamentalistische Einparteiensystem mit zwei rechten Flügeln, das dem Land seit Jahrzehnten aufgezwungen wird.

Dass eine Mehrheit der Bevölkerung die Proteste unterstützt, kann unterdessen niemand wirklich überraschen – in keinem Land der Welt werden mehr Menschen von der Polizei erschossen oder sitzen in Gefängnissen ein und die Opfer dieses brutalen Polizeistaats sind in überwiegender Zahl Angehörige der farbigen Minderheiten.

Unklar ist derzeit, inwieweit die mit dem derzeitigen Machthaber rivalisierenden Clans und Oligarchen die gegen Rassismus und Polizeiübergriffe gerichteten Proteste ausnutzen und mit Provokateuren unterwandern, um weiteres Chaos anzurichten und die Regierung zu immer härteren Massnahmen zu zwingen. Um den Einsatz von Fassbomben durch das Regime zu verhindern, haben Hillary Clinton und die deutsche Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer bereits die Einrichtung einer Flugverbotszone gefordert. Der Autokrat im Weißen Haus stuft die Proteste und Auschreitungen indessen als “Terrorismus” ein, gegen den man mit allen Mittel vorgehe… – und verbittet sich jede Einmischung in innere Angelegenheiten.

Dass die Aufstände und Demonstrationen wirklich zu einem Wandel des allseits beklagten “systemischen Rassismus” führen, ist unwahrscheinlich, denn für die notorischen Polizeiübergriffe ist ja nicht erst die Clique des amtierenden Machthabers verantwortlich, sie fanden auch unter seinen Vorgängern permanent statt. Seine Rivalen vom “Team Clinton” etwa hatten schon in den 90er Jahren das Gefängniswesen privatisiert und so das überproportionale Einsperren von Farbigen zum lukrativen Börsengeschäft gemacht.

Ein “amerikanischer Frühling” und Wandel zu mehr Gerechtigkeit steht jetzt also nicht ins Haus – sondern eher der Auftakt zu noch viel größeren Verwerfungen, die nach drei Monaten Pandemie-Lockdown unausweichlich scheinen: ökonomischer Niedergang und systemischer Kollaps. Dann stehen nicht nur Black Lives, sondern All Lives auf der Kippe. Und eine Satire wie diese könnte ganz schnell real werden….