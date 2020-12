Frohe Weihnachtsbotschaft: Keine Übersterblichkeit trotz Pandemie

Auf Facebook poste ich ab und zu Links zu Artikeln, die der allgemeinen Panikmache ein wenig zuwiderlaufen. Zuletzt war das die Grafik einer Statistik zur Sterblickeit in Deutschland, Italien, Schweden und Östereich, die ich irgendwo entdeckt hat und die zeigte, dass in diesen Ländern im Jahr 2020 offenbar weniger Menschen gestorben sind als in den Jahren zuvor. Weil die Zahlen für das laufende Jahr noch nicht komplett vorliegen war diese Aussage vorläufig und geschätzt (die “Faktenchecker” bei Facebook wiesen denn auch gleich darauf hin, dass die von countrymeters.org übernommenen Zahlen für 2020 geschätzt sind), – aber der Trend, die Tendenz der Hochrechnung für 2020 schien mir doch ziemlich eindeutig. Selbst wenn in den letzten Jahreswochen noch eine hohe “Übersterblichkeit” hinzukommt, dürfte die Mortalität im Durchschnitt der Vorjahre liegen und wenn überhaupt nur leicht darüber – endgültige Zahlen dazu gibts erst in etwa sechs Wochen. Das ist doch zweifellos eine positive Nachricht und eine frohe Botschaft, die freilich in der fundamentalistischen Gemeinde der “Zeugen Coronas” als gefährlich und bösartig gilt, weshalb es auf die Überbringer solcher Nachrichten sofort schwere Beschimpfungen hagelt.

Derlei Reaktionen sind zu verstehen, denn die Kluft der kognitiven Dissonanz ist riesig: einerseits: tödliches “Killervirus”, Seuche von globalem Ausmaß, “Millionen Tote” – und andererseits nicht mehr oder sogar weniger Verstorbene als in den Jahren zuvor ? “Stell dir vor es ist Pandemie und keiner stirbt” – aus diesem “Double Bind” gibt es kein Entkommen, eines von beiden muss ausgeblendet werden. Wenn ein tödliches “Killervirus” unterwegs ist und eine Pandemie ausgerufen wird, müssten viele Leute daran sterben – wenn aber nicht mehr als sonst sterben, kann das Virus nicht so schlimm sein, dass Pandemie-Maßnahmen gerechtfertigt sind. Entweder oder, eines von beiden MUSS falsch sein oder das ganze Weltbild ist zertrümmert. Und so kommt es dann, dass eine gute Nachricht – 2020 wahrscheinlich nicht mehr Tote als üblich! – unbedingt als Fake News, Fälschung, Lüge und Blasphemie entlarvt und samt des Überbringers in den Abgrund der Hölle gewünscht wird. Mit dieser Haltung erinnern die “Zeugen Coronas” ein wenig an die Dämonologen der mittelalterlichen Inquisition: wer die Machenschaften des Teufels anzweifelt, ist selbst von ihm besessen.

Nun bin ich glücklicherweise Corona-negativ und die positiven Fälle in meinem Familien-und Bekanntenkreis sind alle harmlos verlaufen, aber den kritischen Verstand habe ich mir nicht abschalten lassen. Doch eben der ist bei dem Kult um Corona des Teufels, wie die Zahlen, die der drohenden diabolischen Corona-Apokalpyse zu widersprechen scheinen und darauf hindeuten, dass das neuartige Virus nicht zu einer höheren Sterblichkeit führt als die bekannten Grippeviren. Auch gegen diese gefährlichen Krankheitserreger werden ja Maßnahmen getroffen, Vorerkrankte oder Ängstliche lassen sich regelmäßig dagegen impfen, in Stoßzeiten (“Grippewellen”) schaffen überbelegte Krankenhäuser zusätzliche Kapazitäten oder müssen wegen Überfüllung Patienten abweisen, was dann gelegentlich auch in der Zeitung steht.

Bei Corona aber war alles anders. Es war die erste “Pandemie”, die ausgerufen wurde bevor es überhaupt eine nenneswerte Zahl von Kranken oder Gestorbenen gab – es gab nur positive Getestete, die als “Infizierte” oder “Fälle” verkündet wurden, obwohl sie gar nicht krank waren und der PCR-Test auch gar keine aktive Infektion messen kann. Und es gab Rechtseinschränkungen in nie dagewesenem Ausmaß – Maskenpflicht, Kontaktverbote, Lockdowns, Ausgangssperren – die mit der nie dagewesenen Gefährlichkeit dieses Virus begründet wurden. Der “Krieg gegen das Virus” wurde ausgerufen (er ist genauso irrsinng wie der “Kriege gegen den Terror”, aber dieser Irrsinn ist ein anderes Thema) – seitdem gelten Nachrichten, die diese Gefährlichkeit relativieren als “Wehrkraftzersetzung” und ihre Überbringer werden als unzumutbare “Corona-Leugner” verbal an denselben Pranger gestellt wie “Holocaust-Leugner” und andere Vollverrückte.

Und doch zeigen auch die aktuellen Zahlen von Euromomo – dem Monitor der Mortalität in Europa an denaus Deutschland nur Berlin und Hessen ihre Sterbefälle melden (warum eigentlich?) – keine Auffälligkeiten was die Sterberaten 2020 betrifft. Dass sich daran bis zum Jahresende viel ändern wird, ist nicht zu erwarten, auch wenn das “Barometer” aktuell in Sachsen und anderen Regionen noch einmal hochgegangen ist. Doch selbst wenn bis Ende 2020 in Deutschland einige Menschen mehr gestorben sein sollten als 2019 (939.520) oder als 2018 (954.874) – im Panikjargon der Corona-Kultisten sind das im Schnitt “täglich 5 Jumbojets ” – muss die Frage erlaubt sein, ob die massiven Rechts- und Freiheitseinschränkungen berechtigt und die kostenträchtigen Lockdown-Verordnungen sinnvoll waren. Freunde des alliterativen Fremdwortgebrauchs sollten da mit “Präventions-Paradox” nur angewackelt kommen, wenn sie zuvor die Ausschläge im August erklären, als aufgrund einer normalen Hitzewelle sehr viele meist ältere Menschen starben. So wie aufgrund der normalen Grippewellen, die für die anderen größeren Zacken in den obigen Kurven (oder auch hier) verantwortlich sind. Würde man die als Corona-Tote registrierten Sterbefälle aus dieser Statistik abziehen, wäre 2020 “ein Wunderjahr mit fast durchgehender Untersterblichkeit”.

Auch eine aktuelle Datenanalyse der Uni München stellt fest, dass keine signifikante Übersterblichkeit bezogen auf die Gesamtbevölkerung existiert und sich nur bei Hochbetagten eine “problematische Entwicklung der Fallzahlen” zeige, da hier die bisherigen Schutzmaßnahmen versagt hätten – was man eigentlich schon länger weiß, da die allermeisten Schwererkrankten und Todesfälle im März/April aus Alters,-und Pflegeheimen stammten. Dass deren Schutz nicht mit allgemeinen Lockdowns, Schulschließungen, Homeoffice, Ausgangsverboten, Massentests und Quarantäne von Hundertausenden zu erreichen ist, wird jetzt zwar sehr deutlich – jede Infragestellung der Maßnahmen aber ist bei den “Zeugen Coronas” so strikt verboten wie für die Heilige Inquisition Zweifel an der jungfräulichen Geburt Jesu.

Die darf in den nächsten Tagen zwar gefeiert werden, vom Absingen fröhlicher Weihnachtsliedern indes raten fromme Coronisten dringend ab und behaupten sogar: selbst Jesus würde seine Oma jetzt an Weihnachten nicht besuchen. Holy shit! Als halbwegs bibelfester Ex-Ministrant erinnere ich mich doch, dass er sogar Aussätzigen, deren “social distancing” damals mit Steinwürfen geregelt wurde, die Hand aufgelegt haben soll. Insofern würde er seine Oma auch jetzt natürlich persönlich in den Arm nehmen und – falls diese schon ein wenig klapprig und vorerkrankt sein sollte – zuvor einen Test absolvieren, auf dass sie keinerlei Angst vor einem herzlichen Küßchen haben muss. So wie man das seit Februar in jedem Alters,-und Pflegeheim hätte regeln können, als klar wurde, dass Sars-Cov-2 für Hochbetagte lebensgefährlich werden kann, für die Gesamtbevölkerung aber nicht.

Und wo wir gerade beim 2020ten Geburtstag von Jesus sind, der “unsolidarisch” die Hygieneregeln mißachtet und “Menschenleben gefährdet” hat : der Aussätzige war nach dem Kontakt mit ihm bekanntlich geheilt. Mit derlei wundersamen Alternativ-Heilungen darf man den streng wissenschaftlich aufgeklärten “Zeugen Coronas” natürlich nicht kommen – für Erlösung, so tönt es von allen Kanzeln in der Kirche der Angst, kann jetzt allein die Spritze sorgen. Wer dem Sakrament der Impfung skeptisch gegenüber steht oder das rettende Manna von Moderna oder BioNTech gar verweigert, weil es ihn an ungeprüftes Schlangenöl erinnert, muss künftig mit Sanktionen rechnen.

Impfverweigerer, fordert ein Hardcore-Coronist, den es ausgerechnet in den Deutschen Ethikrat verschlagen hat, müssen im Krankheitsfall auf Beamtungsgeräte verzichten! Ein Fuzzi vom Insititut der Wirtschaft schließt sich mit dem Vorschlag an, ihnen im Covid-Fall am besten gleich die ganze Krankenversicherung zu entziehen. Wer schützt uns eigentlich vor solchen Gesundheitsfaschisten? Wer nimmt ihnen ihre Angst, wo sie doch als Geimpfte immun sind und von Ungeimpften gar nichts zu befürchten haben ? Helfen vielleicht Nachrichten aus den Slums in Indien, wo schon im Sommer fast 60% immun gegen Corona waren, ohne Impfung, ohne Masken, ohne irgendein “social distancing” – und ohne erhöhte Sterberaten. Auch wieder so eine gute Nachricht, mit der man sich als “Verharmloser” schwer in die Nesseln setzt. Dabei ist es doch wahrlich eine frohe Botschaft, dass das menschliche Immunsystem mit diesem Virus klar kommt – wie mit nahezu allen anderen Viren auch. Also kann die Parole doch nur lauten: keine Panik.

Was nicht heißt, Corona zu leugnen oder zu ignorieren, sondern nur: angemessen zu reagieren. Nicht in desinfektionistische Kriegshaltung und Glauben an eine Wunderwaffe zu verfallen, mit der der “Feind” ein für allemal besiegt und ausgerottet werden kann – was beim “Krieg gegen Viren” noch viel unmöglicher ist als beim “Krieg gegen Terror” oder “Krieg gegen Drogen” – sondern den Schaden, den er unvermeidlich anrichtet, auf ein Minimum zu reduzieren. Und dabei keinen weiteren oder gar noch schlimmeren Schaden anzurichten. “Primum non nocere” forderte schon Hippokrates – die Therapie darf nicht schädlicher sein als die Krankheit. Gemessen an diesem Grundsatz und im Blick auf die durchaus normalen Sterbezahlen 2020 kann der Therapie durch die drakonischen “Corona-Maßnahmen” nun wahrlich kein gutes Zeugnis ausgestellt werden: der Schaden, dessen sehr dickes Ende ja noch kommt, ist gigantisch – aber der Therapieerfolg gerechnet auf die Gesamtbevölkerung geht gegen Null. Es sei denn, man nimmt den Schwurbel der Exponential-Propaganda, mit der zum Jahresbeginn die Gefährlichkeit des “Killervirus” und drohende 500.000 Tote allein in Deutschland beschworen wurden, immer noch ernst. Dann – und nur dann – könnte für 2021 ein “Weiter so!” des ganzen Maßnahmen-Regimes gefordert werden. Ansonsten aber gilt es, mit der Corona-Grippe und Sars-Cov-2 einfach so zu leben, wie mit seinen altbekannten Artgenossen auch. In diesem Sinnen wünsche ich allen frohe Weihnachten und Frieden auf Erden – unter den Menschen und in der Virosphäre.