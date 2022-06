Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 34

“Projektion” ist laut Lexikon der Psychologie “ein zentraler Abwehrmechanismus, das unbewußte Übertragen von Affekten und Impulsen auf ein Gegenüber”. Wie dieser Mechanismus bei dem deutschen Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck am Werke ist, hat ein Interview mit ihm gerade wunderbar gezeigt. “Putin will, das sich unser Land zerlegt”, behauptet er und ist doch gerade selbst dabei, in “dienender Führungsrolle” (Habeck) der Sanktionspolitik der USA zu folgen und den Industriestaat Deutschland an die Wand zu fahren.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wirft Wladimir Putin vor, mit den hohen Gaspreisen Unsicherheit und Angst in Deutschland zu schüren. Dies sei “der beste Nährboden für einen Populismus, der unsere liberale Demokratie von innen aushöhlen soll”, sagte Habeck dem “Spiegel”. Das sei Putins Strategie, “und die darf nicht aufgehen”, so Habeck weiter.

Der Vizekanzler warnte vor einem harten Winter. “Wir sind jetzt schon da, wo Deutschland nie war”, so Habeck. Allein wenn die russischen Gaslieferungen so niedrig blieben, wie sie jetzt sind, laufe man auf eine Gasmangellage zu. “Es wird auf jeden Fall knapp im Winter”, so der Wirtschaftsminister. “Wenn das Gas nicht ausreicht, müssten bestimmte Industriebereiche, die Gas benötigen, abgeschaltet werden.”

“Es ist ein externer Schock, dessen Lasten getragen werden müssen”, sagte Habeck und appellierte an die Solidarität der Bürger, Energie zu sparen. “Menschen sollen sich nicht fragen müssen, was sie kriegen, sondern sie sollen es tun, weil sie Bock haben, in diesem Land zu leben, weil sie Stolz und Freude dabei empfinden, für andere etwas zu tun.”

Die Menschen in Deutschland trügen die aktuell hohen Preise und die hohe Inflation mit großer Geschlossenheit. Das sei eine starke Antwort auf Wladimir Putins Plan, durch hohe Preise eine Spaltung der Gesellschaft zu erreichen. “Putin will, dass sich unser Land zerlegt. Aber wir zerlegen uns nicht”, so Habeck.

Die hohen Gaspreise hat Habeck selbst verursacht, weil seine Regierung eine Belieferung über Nordstream 2 abgelehnt hat, “Putin” hat damit rein gar nichts zu tun. Er will nicht Deutschland zerlegen, sondern die Ukraine “entmilitarisieren” und läßt sich davon durch Sanktionen nicht abhalten. Er will auch nicht unsere sogenannte “liberale Demokratie von innen aushöhlen”, sondern sich die Hakenkreuz-Fanatiker vor seiner Haustür vom Hals schaffen – und wird sich davon durch noch ein paar mehr deutsche Panzer und Haubitzen nicht abhalten lassen. Sowohl militärisch wie auch wirtschaftlich ist dieser Krieg nicht zu gewinnen – DAS hätte ein verantwortungsbewußter Vizekanzler einzusehen, zu verstehen und seinen von vier Monaten triumphalistischer Propaganda irregeführten Bürgern zu verklickern. Stattdessen wie ein Kennedy für Arme (“Frage nicht was dein Land für dich tun kann…)bzw. wie ein grüner Sarrazin zu tönen, und den Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen, weil sie “Bock haben” ärmer zu werden und “Freude dabei empfinden, für andere etwas zu tun” ist einfach nur dreist. Denn es gibt keinen “externen Schock”, sondern nur einen selbst verursachten, ausgelöst durch eine Sanktions-Orgie, die den Marktpreis für Gas und Öl in die Höhe treibt. Zur Freude Russlands, das bis Ende Mai im Energieexport 2022 schon 50 Milliarden Dollar mehr eingenommnen hat als im Vorjahreszeitraum, sowie der USA, die mit ihrem Fracking-Gas auf den Weltmarkt drängen, was aber nur bei hohen Öl,-und Gaspreisen profitabel ist. Aber nicht, wenn Russland weiter billiges Öl und Gas nach Europa liefert.

Willkommen in Pipelinestan, im Kampf um die Rohstoffe auf dem geopolitischen Schachbrett, in dem der Minister einer “grünen” Partei sich im Auftrag des US-Imperiums freiwillig von billiger Energiezufuhr abschneidet, um Kohlekraftwerke anzuwerfen und teures Fracking-Gas zu importieren. Und ein EU-Embargo russischen Öls propagiert, um dann auf dem Weltmarkt “Lettisch Blend” (nur 49,9% russisch!) einzukaufen, oder “indisches” Öl, das Russland zum Discountpreis an Indien liefert, oder anderswo aus unklaren Quellen zu überhöhten Preisen die Energie zu beschaffen, ohne die Haushalte und Industrie nicht überleben können. Und der die Katastrophe seiner eigenen unökonomischen, antiökologischen, asozialen Politik auf einen ultrabösen Buhmann externalisieren muss, weil anders die kognitive Dissonanz nicht auszuhalten ist. Dass der Vizekanzler seine Pressekonferenz zum “Notfallplan Gas” im Beerdigungsanzug mit schwarzem Schlips hielt, um “Bock” und “Freude” beim Frieren und Verarmen zu verkünden, war passend: Habemus Habeck, Totengräber der Wirtschaft, Terminator des Industriestandorts, Bestatter des Wohlfahrtstaats Deutschland.

Anders als der Ministerin unseres Äußersten hatte ich Habeck ja eigentlich einen IQ über Zimmertemperatur zugetraut, aber mental ist er offensichtlich im selben US-Think-Tank-Tiki-Taka-Land unterwegs wie Annalena “Russland ruinieren” Baerbock. Sonst wäre ihm schon aufgefallen, dass der Plan nicht funktioniert, weil das Sanktions-Feuerwerk komplett nach hinten losgeht ; und dass er nicht für das Wohl seines Volkes agiert, sondern als Erfüllungsgehilfe einer anglo-amerikanischen Agenda, die zum Scheitern verurteilt ist und Europa ruinieren wird. Denn weder ist der Krieg militärisch zu gewinnen, noch hat ein Wirtschaftskrieg irgendeine Aussicht auf Erfolg: Russland ist das einzige Land der Welt, das völlig autark werden könnte ohne auf modernen Lebensstandard zu verzichten, weil es in seinem “sibirischen Schatzkästchen” über sämtliche Rohstoffe und Energie und über genügend KnowHow, Industrie und High- Tech verfügt. Weil einiges davon auf Kooperationen und Importen westlicher (Ex-)Partner beruht, kommt es wegen der Sanktionen zu Verzögerungen und Problemen, aber die werden gelöst, die ersten Flugzeuge 100% Made in Russia sind zum Beispiel schon am Start. Und wenn Habeck wie unlängst behauptet, dass Russlands Wirtschaft bald zusammenbricht, weil es wegen fehlender Ersatzteile ihre Airbusse und Boeings nicht mehr fliegen kann, zeigt das einmal mehr seine gefährliche Ahnungslosigkeit. Die größte Auslandsfabrik der Boeing-Werke sitzt in Moskau, bestückt mit hunderten russischen Ingenieuren, die jede Schraube an einer 737 nachbauen können. Wenn also die 500 westlichen Zivilmaschinen, die wegen Sanktionen und Flugverboten seit vier Monaten in Russland festsitzen, am Ende beschlagnahmt werden, könnte sich “Aeroflot” über reichlich Zuwachs freuen.

Robert “Six Feet Under” Habeck hält unterdessen mit seiner Co-Beerdigungsunternehmerin von der Leyen weiter an dem Embargo-Irrsinn fest, innerhalb von sechs Monaten ganz auf russisches Öl zu verzichten, ohne zu wissen, wie das technisch überhaupt funktionieren soll. Das Desaster ist jetzt schon vorprogrammiert, denn:

Das derzeitige, von der EU offiziell gebilligte Vorgehen erfordert zwangsläufig die Durchführung von Hunderten von Projekten im Zusammenhang mit dem russischen Ölverbot, das angeblich die Raffinierung und Verarbeitung nicht-russischer Öleinfuhren in Europa ermöglichen würde. Stellen Sie sich vor, Sie müssten alle Raffinerien, Verarbeitungsanlagen, Häfen, Docks, Pipelines, Logistikinfrastrukturen usw. an eine neue, noch unbekannte Ölmischung anpassen, die die russische Ural-Mischung ersetzen soll und daher noch unbekannte Änderungen und eine entsprechende Feinabstimmung erfordern würde. Diese unmögliche Umrüstung und Nachrüstung von absolut allem wird riesige Mengen an Euro, Personal, Fachwissen, Versuch und Irrtum, Risiko und viel harte Arbeit und viel, viel Zeit verschlingen. Allein die Schwedter Raffinerie wird mindestens 11 Großprojekte erfordern . Alles in allem geht es um Hunderte von Milliarden Euro, die Europa nicht hat – und auch nicht drucken sollte – mit einer Amortisationszeit von 40-50 Jahren, lange nachdem (angeblich) die fossilen Brennstoffe aus der EU verschwunden sind und keine Bank bereit ist, diesen Wahnsinn zu finanzieren. Bislang wurde nichts angekündigt, keine Machbarkeitsstudien, keine Ausschreibungsformulare oder transeuropäischen Ausschreibungen, keine Joint Ventures, keine Ingenieurbüros, Pläne oder Spezifikationen, keine Leitlinien, keine Ölverkäufer, Ausschreibungsunterlagen, keine Zeitpläne, keine Berater oder Kommissionen, keine Termine für die Öffnung der Angebote und die Auftragsvergabe: einfach nichts.”

Es ist Wahnsinn. Aber hat es Methode? Auf den “Nachdenkseiten” wurde unlängst die gute Frage gestellt “„Ökonomischer Selbstmord“? Aber warum halten dann die Industrie-Lobbys still? zu der dann interessante Leserzuzschriften eingingen. Als Diplom-Konspirologe bin ich ja seit Jahrzehnten “on the record” mit der Warnung vor der einen, einzig richtigen Antwort, die NDS-Leser geben viele wichtige Punkte für die Indizienkette an, dass hier nicht blind und inkompetent auf einen “externen Schock” reagiert wird, sondern eine interne Schock-Strategie abgearbeitet wird. Wie die “Kirche der Angst” nahtlos vom tödlichen “Killervirus” zum teuflischen “Killerrussen” übergesprungen ist und der Alarm über sämtliche Ätherwellen, Aerosole und ehemalige Nachrichtenmagazine verbreitet wird, um die Herde im Schockzustand zu halten, ist jedenfalls sehr deutlich zu sehen….(wird fortgesetzt)

Alle bisher erschienen “Notizen” hier

Das Buch über die Geschichte und Hintergründe des Ukraine-Kriegs:

Mathias Bröckers/Paul Schreyer: Wir sind IMMER die Guten – Ansichten eines Putinverstehers oder wie der kalte Krieg neu entfacht wird, Westend Verlag (2019)