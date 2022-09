Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 49

Gilbert Doctorow schaut regelmäßig die russischen Talkshows auf den staatlichen und privaten Kanälen, um die Stimmung der “Volksseele” ebenso auszuloten wie das Maß an Kritik der Regierung und aktuell der Kriegsführung, das auf “kremltreuen” Sendern zu Wort kommen kann. Nach den ständigen Erfolgsmeldungen der “Special Military Operation” (SMO) haben die Meldungen über die Gebietsgewinne der ukrainischen Truppen in der Region um Kharkow die positive Stimmung im Land eingetrübt und die Forderungen lauter werden lassen, die “Samthandschuhe” auszuziehen.Womit gemeint ist, dass statt einer militärischen “Polizeiaktion” nun ernsthaft “Krieg” geführt werden soll. Ich hatte am Ende der letzten Folge (Notizen*48) spekuliert, dass das nicht geschieht und die Russen weiter mit ihrer “schonenden” SMO fortfahren und die Attacken auf Kraftwerke in der Zentralukraine eher Warnschüsse waren und noch nicht der Beginn einer systematischen Zerstörung der Infrastruktur. Der “american way of war” steht im russischen Generalstab scheinbar nach wie vor nicht zur Debatte. Der in Kiew und im Westen triumphal gefeierte Geländegewinn – laut dem ehemaligen Nachrichten,- (und nunmehrigen “Stürmer”)-Magazin “Eine der besten Gegenoffensiven seit dem Zweiten Weltkrieg” – bringt Moskau offenbar nicht von der Linie ab, nach der es nicht um Landgewinne und Besatzung geht, sondern um “Demilitarisierung”. Und letztere wurde auch bei der “Gegenoffensive” sowohl im Süden bei Kherson, als auch danach im Nordosten um Kharkow fortgesetzt, wo sich die verteidigenden Milizen der “Volksrepublik” zurückgezogen hatten – weitgehend geordnet und nicht, wie die Financial Times behauptet “wie olympische Sprinter” – und die angreifenden Ukrainer große Verluste erlitten, weil sie mangels Luftunterstützung auf der offener Steppe ein leichtes Ziel für Artillerie und Luftangriffe wurden. Wenn schon die “Washington Post” zugeben muss, dass die Zahl der getöteten Soldaten bei dieser Offensive bei 5:1 (zugunsten Russlands) liegt, kann man realistisch durchaus von noch höheren Verlusten ausgehen. Weil Kiew aber bereit ist, weiter Kanonenfutter zu liefern, werden in den nächsten Tagen weitere Angriffe an anderen Stellen der Frontlinie erwartet. Diese werden anders als die weitgehend von den LDPR-Milizen gehaltenen Stellungen um Kharkow aber jetzt verstärkt auf russische Bataillone treffen, die taktische (und PR-mäßig wertvolle) Geländegewinne nicht mehr so leicht zulassen. Das schreckliche Gemetzel “bis zum letzten Ukrainer” wird also weitergehen.



„Hier kämpft Autokratie gegen Demokratie. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir Putin mit Mut und Solidarität zum Scheitern bringen werden und Europa am Ende die Oberhand gewinnt.“, sagte EU-Chefin von der Leyen in ihrer Ansprache zur Lage Europas, zu der Martin Sonneborn – der imho (neben Sarah Wagenknecht) derzeit einzige bei Verstand gebliebene Parlamentarier – zu Recht “nichts mehr einfällt” .

„Dies ist ein Krieg gegen unsere Energieversorgung”, behauptet von der Leyen weiter – obwohl Putin im Telefonat mit Turbinen-Kanzler Scholz gerade noch die Belieferung über NordStream 2 angeboten hatte – “ein Krieg gegen unsere Wirtschaft” – die sie mit ihrem Sanktions-Irrsinn selbst stranguliert – “ein Krieg gegen unsere Werte” – die sie mit dem aktuelle Deal “aserbaid­schanisches Erdgas für armenisches Blut” gerade hochhält – “und ein Krieg gegen unsere Zukunft”, womit sie ausnahmsweise Recht hat. Denn abgeschnitten von billiger Energie und dem Zukunftsmarkt Eurasien haben die einst starken und souveränen Industrienationen Europas statt einer prosperierenden Zukunft nichts anderes als den Niedergang in abgehängte Kolonien des US-Imperiums zu erwarten. Und je länger die EU diesen Krieg führt, desto schneller und rapider wird dieser Abstieg ausfallen. Man kann wirklich nur hoffen, dass bald Hirn vom Himmel fällt… nicht nur über Berlin, sondern auch über Brüssel.

Alle bisher erschienen “Notizen” hier

Das Buch über die Geschichte und Hintergründe des Ukraine-Kriegs:

Mathias Bröckers/Paul Schreyer: Wir sind IMMER die Guten – Ansichten eines Putinverstehers oder wie der kalte Krieg neu entfacht wird, Westend Verlag (2019)