Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 48

Der erste Geländegewinn der Ukraine seit sechs Monaten hat zwar schon zu vielen Jubelkommentaren über eine “Wende” und bevorstehende “Niederlage” Russlands geführt, tatsächlich ist bisher aber noch nicht viel mehr geschehen, als dass den ukrainischen Truppen südöstlich von Kharkyv, an einer Stelle der 1500 Kilometer langen Front, ein Durchbruch gelungen ist. Da den Russen der massive ukrainische Aufmarsch von Truppen und Material an diesem Frontabschnitt nicht verborgen geblieben sein kann, ist unklar, ob sie ihre dünn besetzte Linie dort absichtlich nicht verstärkt haben, oder ob (nie auszuschließende) Schlamperei und Fehler dafür verantwortlich waren, dass den vorrückenden Ukrainern kaum Widerstand entgegengesetzt wurde. Die “Special Military Operation”(SMO) ist aber nicht am Ende, weil die Ukraine unterstützt von der NATO zwei Dutzend Dörfer und ein Stück Steppe zurückerobert hat und die russischen Truppen sich aus den Kleinstädten Izyum und Kupyansk zurückgezogen haben. Schon zu Beginn des Kriegs, als die russischen Truppen sich nach kurzer Zeit aus der Region Kiew zurückzogen, wurde das als triumphaler militärischer Erfolg hingestellt, was es definitiv nicht war. Und auch jetzt ist es zu früh für eine realistische Beurteilung der Lage. Sicher scheint aber, dass der Vorstoß nur unter immensen Verluste erreicht worden ist, das russische Verteidigungsministerium spricht für den Zeitraum vom 6.-10. September von über 4000 getöteten und 8000 verwundeten ukrainischen Kämpfern. Bei derart großzügiger Bereitstellung von Kanonenfutter wundert es dann nicht, dass Präsident Zelensky gerade geladen wurde, als Headliner bei der Jahrekonferenz der US-Rüstungsgiganten aufzutreten – besser als der Ex-Komiker aus Kiew hat schon lange niemand mehr ihr Geschäft angekurbelt. Dazu passt es, dass in den hiesigen Meldungen über die aktuellen “Erfolge” der Ukraine stets auf die im jetzt im Einsatz befindlichen westlichen Waffen verwiesen und suggeriert wird, dass noch ein paar mehr von diesen Raketen den Russkies nun aber endgültig den Garaus machen.

Ich hatte in der letzten Folge (Notizen*47) auf das grundsätzliche Problem verwiesen, sich im Nebel des Kriegs und der Propaganda ein realistisches Bild zu machen. Deshalb kann im Moment wirklich niemand – außer vielleicht den Generalstäben der kämpfenden Truppen – einschätzen, ob die taktischen Geländegewinne der Ukraine auch einen strategischen Vorteil darstellen. Auch das digitale Stakkato von Breaking News in den sozialen Medien ist da kaum hilfreich, zumal wenn in diesem Informationskrieg nach einer Studie der Universität Adelaide dort 60-80% von Bots und Fake Accounts kommen.

Dass die ukrainische Offensive eine PR-Show war, die den in Rammstein versammelten NATOstan-Ministern die Schlagkraft der Truppe demonstrieren sollte, wenn nur weiter Waffen geliefert werden – und dass die Russen mit ihrem geordneten Rückzug dabei mitspielten – ist nicht auszuschließen. Das erklärte Ziel der SMO sind “Demilitarisierung” und “Denazifizierung” und nicht territoriale Geländegewinne und wenn die oben zitierten Verlustzahlen auch nur halbwegs stimmen, wäre dieser taktische Rückzug für die Russen durchaus erfolgreich gewesen.

Viele pro-russische Blogs und Telegram-Kanäle sehen das aber anders. Auch die russischen Oppositionsparteien, rechte wie linke, halten Putin “Schwäche” vor und fordern jetzt solche Maßnahmen, bis hin zur Generalmobilmachung. Die Forderung wird lauter, dass die zurückhaltende “Polizeiaktion” der SMO auf “Krieg” umgestellt werden muss: Zerstörung der Infrastruktur (Straßen, Bahn, Stromversorgung, Kommunikation), direkte Attacken auf die Kommandozentralen in Kiew und die Nachschublinien in der Westukraine. Ein Black-Out in der Ostukraine nach einem Raketenangriff auf Kraftwerke am Samstag könnte darauf hindeuten, dass der russische Generalstab jetzt in dieser Richtung vorgeht (die Blitze auf der Karte oben zeigen die getroffenen Objekte) – nachdem die Ukraine begonnen hatte, außer dem Atomkraftwerk im Süden auch andere Kraftwerke auf russisch kontrollierten Gebiet zu beschießen.

Für die Bevölkerung in der zentralen und westlichen Ukraine, deren Wasser,- Licht,- TV,- und Internetversorgung trotz Krieg bisher weiter läuft, könnte es sehr unangenehme Folgen haben, ebenso wie für die kämpfende Truppe an der Ostfront. So wie die Russen in den ersten zwei Tagen und Nächten ihrer Operation fast die gesamte Airforce und Luftverteidigung der Ukraine mit Raketen kaltgestellt haben, könnten sie das auch mit der gesamten Stromversorgung und weiterer Infrastruktur tun. Auch wenn Putins Ansage am 7. Juli – “….jeder sollte wissen, dass wir – im Großen und Ganzen – noch gar nicht richtig angefangen haben.” – keine leere Drohung war, vermute ich, dass die Attacken vom Wochenende nur Warnschüsse waren und Russland die Zerstörung von Infrastruktur nicht systematisch fortsetzt. Warum ? Alles was sie kaputtschießen, müssen sie hinterher wieder aufbauen… (-;

(wird fortgesetzt)

Alle bisher erschienen “Notizen” hier

Das Buch über die Geschichte und Hintergründe des Ukraine-Kriegs:

Mathias Bröckers/Paul Schreyer: Wir sind IMMER die Guten – Ansichten eines Putinverstehers oder wie der kalte Krieg neu entfacht wird, Westend Verlag (2019)