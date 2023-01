Auf ein Gutes Neues

Zum Jahreswechsel habe ich mich vom Nachrichtenstrom mal ein wenig abgeklemmt. Das tut gut. Auch auf Briefe und die vielen emails – mit guten Wünschen, aber auch mit Kritik – habe ich nicht reagiert und kann mich nur pauschal bei allen bedanken, die mir geschrieben haben und für Nicht-Antworten entschuldigen.

Im vergangenen Jahr hatte ich hier mit so hoher “Schlagzahl” gepostet, dass aus den Beiträgen schon im Oktober ein ganzes Buch geworden ist. Dieses Tempo werde ich 2023 wohl nicht beibehalten, auch wenn der Niedergang der unipolaren Welt noch nicht zu Ende ist und der Krieg weiter geht. An den acht Thesen, warum dieser Niedergang unvermeidlich ist, halte ich weiterhin fest; militärisch kann der “Westen” diesen Krieg nicht gewinnen, sondern ihn nur bis zum “letzten Ukrainer” in die Länge ziehen. Das entspricht zwar dem Geschäftsmodell des US-Imperiums Kriege nicht zu “gewinnen”, sondern sie nur in Permanenz zu führen, liegt aber sicher nicht im Interesse Europas. Noch scheinen die europäischen Vasallen aber nicht gemerkt zu haben, vor welchen Karren sie sich haben spannen lassen und dass sie von den anglo-amerikanischen “Partnern” über den Tisch gezogen werden. Wann sie im Aufwachraum wieder zu sich kommen ist eine spannende Frage. Noch wirken sie von den permanenten Propaganda-Infusionen ziemlich zugedröhnt, aber auf Dauer wird sich damit nicht verhindern lassen, dass einer nach dem anderen zu Bewusstsein kommt. Wenn dann klar wird, dass die ukrainische Armee definitiv auf verlorenem Posten steht und der Ruf lauter wird, nicht nur auf Donbass, sondern mit weiter reichenden NATO-Raketen bis nach Russland zu feuern, könnte es gefährlich werden. Nicht für die Russen, die darauf eingestellt sind, sondern in Westeuropa, das sich bei einem Gegenschlag nicht verteidigen kann.

Weil ich so ganz ohne Nachrichten als Ex-News-Junkie auch nicht leben kann, lese ich weiter in Tolstois “Krieg und Frieden”, als der kollektive Westen unter Napoleon Russland besiegen wollte – und parallel dazu aus derselben Zeit die Geschichte einer erfolgreichen Unternehmerin und Witwe, deren Produkt wir zu Sylvester gerade im Glas hatten: Veuve Cliquot. Marie -Luise Wolf erzählt in “Die Unbeirrbare” nicht nur vom abenteuerlichen Leben der Nicole Cliquot, die die Zarenfamilie und auch Napoleon mit ihrem Champagner belieferte, sondern auch über das Erstaunen des großen Feldherrn über das vollkommen leere und bald brennende Moskau. So hatte er sich den “Sieg” nicht vorgestellt, der dann ja auch keiner war, sondern in einer vernichtenden Niederlage endete. Zum Jahresbeginn werde ich weiter in diesen 200 Jahre alten Geschichten lesen – und weiterhin auf jeder zweiten Seite erstaunt feststellen, wie aktuell sie sind.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ein gutes neues Jahr, bedanke mich für die Aufmersamkeit und hoffe, dass ihr mir weiter gewogen bleibt.