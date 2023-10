Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 99

Vor einigen Wochen, ich weiß nicht mehr bei welcher Folge der “Notizen” es war, kam mir der Gedanke: bei 100 ist Schluss. Auch wenn der Krieg und das Verenden der unipolaren Welt, des feuchten amerikanischen Traums globaler “Full Spectrum Dominance”, sich noch lange hinzieht, auch wenn noch unklar ist, wie die künftige “multipolare” Welt aussehen wird – irgendwann muss ich es mal gut sein lassen. Weil ich bei dem russischen Einmarsch ziemlich blöd davon ausgegangen war, dass die Sache in ein, zwei Monaten erledigt sein wird, weil die Russen im american style mit ihrer militärischen Übermacht einfach ein paar Städte bombardieren und plattmachen, um dann “mission accomplished” zu erklären, gab es nie den Plan einer derart lange Artikelserie. Derart monothematisch zu forschen, zu lesen, zu lernen und zu schreiben war eigentlich noch nie mein Ding. Im Jahr 2001, nach 9/11, hatte es mich hingerissen, über Jahre kaum anderes zu tun, als das Märchen von Osama und den 19 Teppichmessern zu dekonstruieren, das der Weltgemeinschaft als Realität aufgetischt wurde. Dass mir bis heute Dankesbekundungen von Menschen zukommen, weil ihnen von diesen Artikeln (und den folgenden Büchern) “die Augen geöffnet wurden”, zeigt zwar, dass die Arbeit wichtig und der Mühe wert war – aber drei Bücher mit 1200 Seiten müssen es als “Augenöffner” eigentlich nicht mehr sein. 100 Folgen “Notizen” (und ein kleines Buch) sollten reichen, um deutlich zu machen, dass es sich bei den Erzählungen der Medien einmal mehr um Märchen handelt, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben.

Dass meine Artikel meist näher an der Realität waren als die der ehemaligen “Qualitätsmedien” lag nicht an einer hellseherischen Gabe oder einer Quelle für geheime Informationen, sondern schlicht daran, dass ich mir beide Seiten in diesem Konflikt angeschaut und versucht habe, nach bestem Wissen und Gewissen aus diesen Beobachtungen logische Schlüsse zu ziehen. Wie den, dass gegen einen 10-fach überlegenen Gegner kein Krieg zu gewinnen ist, oder dass Sanktionen gegen das rohstoffreichste Land der Erde nur nach hinten losgehen gehen können und das Geschäftsmodell Deutschlands, mit billiger Energie aus dem Osten hochwertige Produkte (Autos, Maschinen, Chemie) für den Weltmarkt zu liefern, am Ende ist. Am 18.Januar 2022, einen Monat vor dem russischen Einmarsch war das im Prinzip schon alles hier zu lesen:

Russland verlangt Verhandlungen über die Nato-Expansion also nicht aus einer Position der Schwäche. Dass die “Blechköpfe” im Pentagon das wissen und entsprechend verhandeln, kann die Einwohnerschaft Mitteleuropas nur wünschen und sollte alles dafür tun, nicht zum Schlachtfeld zu werden und Europa aus dem Schlepptau des sturheil unipolaren US-Imperiums zu lösen. Der planetare Rohstoffriese Russland ist keine “Regionalmacht mit Tankstelle” (wie noch Obama spottete), sondern ein militärischer Hyper-Schall-Bär, der mit der Werkbank der Welt China jetzt auch noch einen ökonomischen Drachen im Rücken hat – und in diesem Verbund den gesamten eurasischen Wirtschaftsraum erschließen wird. Wenn Europa von diesen Märkten des 21.Jahrhunderts nicht abgehängt werden will, ist ein Abrüstungs,- Beistands,- und Handelsvertrag von Lissabon bis Wladiwostok überfällig. Das “Kremlmonster” Putin hat das übrigens schon 2007 vorgeschlagen. Höchste Zeit, dass sich die Muppet-Figuren in Berlin und Brüssel daran erinnern…

Haben sie natürlich nicht. Und “Muppet-Figuren” ist noch viel zu freundlich für diese Marionetten und Sprechpuppen mit ihren Textbausteinen aus Brainwashington, die gnadenlos Hunderttausende der Schlachtbank zuführen… bis zum letzten Ukrainer. Und Kollege Putin wird sich als sympathisches Krümelmonster jetzt nicht mehr mit ein paar Keksen zufrieden geben, der Zug ist abgefahren. Vielmehr wird alles verschrottet, was NATOstan an die Front karrt. Und wenn es außer Panzern und Raketen dann auch ein paar Bataillone sind, wird es diesen nicht anders ergehen. Warum ? Dieser Krieg ist für Russland ein “Heimspiel” und auf ihrem Platz sind die Russen unschlagbar. Das “Team Napoleon” und das “Team Hitler” wollten das nicht glauben, beide traten mit der vermeintlich stärksten Truppe der Welt an. Die Ergebnisse sind bekannt. Und nur von den Nebelmaschinen des Kriegs völlig durchgeföhnte Gehirne können ernsthaft glauben, dass das “Team Biden” es besser machen kann. Weil es mit Regenbogenfähnchen und Stöckelschuhen angreift? Weil Sleepy Joe, der kaum drei Sätze geradeaus stammeln kann, der bessere Coach ist? Weil die NATOstan-Mannschaft in den letzten Matches (Irak, Libyen, Afghanistan) ihre Topform bewiesen hat? Oder weil die Ökonomie Russlands wegen der Sanktionen völlig ruiniert ist und ihr die Munition, die Raketen, die Panzer und die Soldaten ausgehen?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten, empfehle ich dringend, es dem (von Robert Crumb gezeichneten) Herrn nachzutun…

