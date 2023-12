3. JT #98: Shalom Aleikum

Schlechte Nachrichten gibt es derzeit überall, aber kann es im dritten Jahrtausend so weitergehen?Am Ende des Jahres wollen wir versuchen Perspektiven zu entwickeln: Nicht nur für Palästina und Israel. Sondern wir schauen in dieser Sendung auch ins Jenseits und in die geheimen UFO-Bergungsprogramme der USA. Außerdem gibt es Einiges zu gewinnen – und was gibt’s Neues von Julian Assange? All das und noch viel mehr besprechen Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Mathias Bröckers im 3. Jahrtausend #98.