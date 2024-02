Bulliger Banderist vs.”kleiner Mossad Agent”

“Putins Krieg ist für Russland bereits in vielerlei Hinsicht ein Misserfolg gewesen. Sein ursprüngliches Ziel, Kiew einzunehmen und die Ukraine zu unterwerfen, hat sich als töricht und illusorisch erwiesen. Sein Militär hat immensen Schaden erlitten. Mindestens 315.000 russische Soldaten wurden getötet oder verwundet, zwei Drittel des russischen Panzerbestands aus der Vorkriegszeit wurden zerstört, und Putins jahrzehntelanges militärisches Modernisierungsprogramm ist ausgehöhlt worden. All dies ist ein direktes Ergebnis der Tapferkeit und des Könnens der ukrainischen Soldaten, die vom Westen unterstützt werden. Unterdessen erleidet Russlands Wirtschaft langfristige Rückschläge, und das Land besiegelt sein Schicksal als wirtschaftlicher Vasall Chinas.Die übertriebenen Ambitionen Putins sind auch in anderer Hinsicht nach hinten losgegangen: Sie haben die NATO veranlasst, größer und stärker zu werden.”

Schreibt (übersetzt mit DeepL.com) William J.Burns in “Foreign Affairs”. Ein Mann, der es wissen sollte, denn er ist Chef der CIA. Doch wer die Analyse des Geheimdienstchefs liest, wundert sich nicht mehr, warum die USA weder gegen eine Barfußarmee in Afghanistan, noch gegen die Sandalentruppe der Huthis im Jemen noch gar gegen eine militärische Supermacht wie Russland auch nur einen Blumentopf gewinnen kann. “Spycraft and Statecraft” lautet der Titel des Essays, doch wer im Handwerk der Wissensbeschaffung durch Spionage mit einer offensichtlichen Inkompetenz gesegnet ist wie Mr.Burns kann auch in Sachen “Staatskunst” niemals erfolgreich sein… siehe das Chaos, das die US-Kriege zuletzt in Irak, Libyen, Syrien hinterlassen haben.



Dass der CIA-Chef entweder gezielt desinformativ oder völlig ahnungslos daherredet, findet sich ebenfalls am 30. Januar in der Financial Times. Der Internationale Währungsfonds hat nämlich von den “Rückschlägen” der russischen Wirtschaft nichts gemerkt und die Wachstumsprognose für Russland gerade verdoppelt: “Die neue Prognose für 2024 mit einem Anstieg von 2,6 % verdoppelt die bisherige Vorhersage und wirft Fragen zu den Sanktionen gegen Moskau auf.”



Wahrscheinlich kann man bei der CIA dank Spycraft besser zählen als der IWF und die Financial Times, die sich nur auf wirtschaftliche Daten verlassen und nicht auf ausgefuchste Spionage. Nämliches gilt auch für die militärischen Misserfolge Russlands, die Burns anführt und dabei immer noch das beliebete Narrativ “Russland gehen die Raketen aus” bedient, auch wenn konkret hier nur Vorkriegspanzer angesprochen werden.



Auch der seit zwei Jahren blühende Unsinn, dass es das “ursprüngliche Ziel” Putins war, “Kiew einzunehmen und die Ukraine zu unterwerfen” wird nicht richtiger, wenn man ihn dauernd wiederholt. Denn selbst ein völlig illusorischer Putin kann nicht so doof sein, mit 40.000 Leuten ein Land mit einer 600.000 Mann starken Armee einnehmen zu wollen. Der russische Vormarsch Richtung Kiew war nichts anderes als die Drohkulisse, mit der Kiew an den Verhandlungstisch gebracht werden sollte – was mit den im Frühjahr 2022 in Istanbul ausgehandelten Kompromissen auch erfolgreich war. Die dann nicht von Zelensky, sondern von anglo-amerikanischen Geld,-und Waffenschiebern wie Boris Johnson über den Haufen geschmissen wurden, die die Ukraine weiter in den aussichtslosen Krieg trieben. Das weiß der CIA-Chef natürlich, ebenso wie ihm bewusst sein muss, dass die Einschätzungen seines Hauses zur militärischen und ökonomischen Stärke Russlands nichts mit der Realität zu tun hatten. Was zuzugeben aber unmöglich ist, weshalb ihm nichts anderes übrigbleibt als das alte Narrativ weiter durchs globale Dorf zu treiben: nur noch ein paar mehr Wunderwaffen mehr und die Ukraine wird siegen!



Victoria “Fuck EU” Nuland, die als Neocon -Hexe vor zehn Jahren auf dem Maidan Kekse verteilt und den Krieg in der Ukraine anstiftete, ist unterdessen eilends nach Kiew gereist und fabuliert: “Die Amerikaner verstehen und bewundern die unglaublichen Ergebnisse, die die Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression bereits erzielt hat. Und sie verstehen auch, was passiert, wenn man nicht in der Lage ist, sich nicht nur zu verteidigen, sondern auch erfolgreich zu sein. Ich bin absolut zuversichtlich, dass sich dieses Verständnis auf das Ergebnis der Abstimmung im Kongress auf Antrag von Präsident Biden auswirken wird”, antwortete Nuland auf die Frage, ob die Ukraine Hilfe von den Vereinigten Staaten erhalten wird und ob es einen “Plan B” gibt.

Den hat auch die EU nicht, und haut auf ihrem Sondergipfel noch einmal 50 Milliarden raus. “Wir müssen einen Paradigmenwechsel vollziehen: Wir müssen die Ukraine nicht mehr so lange unterstützen, wie es nötig ist, sondern wir müssen alles tun, was nötig ist, damit die Ukraine gewinnt.”, so der EU-“Chefdiplomat” Joseph Borell.

Träumt das westliche Führungspersonal tatsächlich noch selbst vom Endsieg über Russland, oder trompetet es im Auftrag seiner Geldgeber – “US weapons exports up 50 percent in 2023!” – nur noch Durchhalteparolen, weil es außer permanentem Krieg tatsächlich keinen “Plan B” hat ? “Putin wird nette Überraschungen erleben” kündigte Nuland an – worin die allerdings bestehen sollen, außer mit Terrorattacken auf russisches Staatsgebiet und Abschüssen von Zivilflugzeugen mit Kriegsgefangenen – musste Victoria offenlassen: Munition und Manpower der Ukraine sind an der 1000 Kilometer langen Front nahezu am Ende. Und weder USA, noch EU, noch NATOstan können schnell genug nachliefern. Aber, so die Botschaft der Vize-Außenministerin Nuland, es muss weiter gekämpft werden und Zelensky muss seinen gerade gefeuerten Armeechef Zaluschny im Amt behalten -für`s erste. Die Amtszeit des T-Shirt-Komikers läuft indessen am 31. März ab und der beliebte General wäre ein aussichtsreicher Gegenkandidat, falls Wahlen überhaupt stattfinden.

Am Vorabend seiner Entlassung hatte Zaluschny ein Selfie gepostet, das als deutlicher “Mittelfinger” in Richtung Zelensky zu verstehen ist: es zeigt ihn mit dem Führer des “Rechten Sektors” vor einem Porträt ihres Nazi-Helden Bandera (siehe oben). Und sollte Zelensky offenbar zu verstehen geben, mit wem er es zu tun bekommt, wenn er den Armeechef feuert. Zaluschny veröffentlichte zeitgleich auch noch einen Artikel auf CNN, in dem er von mehr modernen Raketen und Drohnen träumt – und die fehlende “manpower” beklagt, die er damit mit Zelensky und dessen in der Luft hängenden Mobilisierungsgesetz zuschiebt. Daraufhin wurden von ukrainischen Quellen angebliche Leaks über ein abgehörtes Telefonat Zaluschnys veröffentlicht, in denen er sehr farbenfrohe Benennungen des Präsidenten vom Stapel lässt. Aus einem weiteren, in Russland veröffentlichten Leak – dem Brief eines Agenten des ukrainischen Geheimdiensts – soll hervorgehen, dass der General schon länger die Befehle Zelenkys einfach ignoriert hat. Was immer an diesen unbestätigten Gerüchten dran ist – zwischen dem bulligen Banderisten Zaluschny und dem “kleinen Mossad Agenten” Zelensky steht es nicht gut.

In Kiew hofft man derweil, dass es sich bei der “Überraschung”, die Mrs. Nuland angekündigt hat, um die neue, jetzt aber echte, “Game change”- Wunderwaffe handelt, die “Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB)”. Auch der ZDF-“Experte” ist schon ganz hin und weg von diesem neuesten heißen Scheiß (letzlich nur eine HIMAR, die etwas weiter fliegt). Aber wir lernen: es wird weitergehen mit dem sinnlosen Schlachten, bis zum letzten Ukrainer. Und zur letzten Ukrainerin, denn für das letzte Gefecht des Volkssturms sollen jetzt auch Frauen mobilisiert werden. Die tragische Oper ist erst vorbei wenn die fette Lady singt…

