Pistolius hitlert für mehr Geld

„Putin wird nicht aufhören, wenn der Krieg gegen die Ukraine vorbei ist, das hat er klar gesagt. Genau so klar wie Hitler, der auch immer sagte, dass er nicht stoppen würde,” verkündete unlängst Verteidigungsminister Pistolius, um weitere Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr locker zu machen. Auf Nachfrage von Florian Warnweg in der Bundespresskonferenz, wo denn Putin das “klar wie Hitler” gesagt hätte, musste der Sprecher des Ministers aber “erst mal seinen Puls runterfahren”, um dann keine Quelle für Putins “Hitler”-Aussage zu nennen zu erklären “die Geschichte seit 2007” sei ja wohl Beleg genug. Nun wird im politischen Show-Biz mit Vorliebe “gehitlert”, wenn ein politischer Gegner zum brandgefährlichen Verrückten gestempelt werden soll. Was den russischen Präsidenten betrifft hatte sich da schon 2016 Hitlary Clinton hervorgetan, als sie die mit der Botschaft “Putin=Hitler” und Trump sein Agent die “Russiagate”-Verschwörungstheorie ankurbelte. Und ganz so wie in dem Märchen, dass der ultraböse Diktator die amerikanischen Wahlen manipuliert und die “Demokratie” unterminiert hat, wird er in Pistorius` erfundener Räuberpistole zum hitler-artigen Aggressor aufgeblasen, der morgen Europa bis zum Rhein vorstößt. Wenn wir nicht sofort weitere Milliarden in die Aufrüstung der Bundeswehr investieren und die NATO-Osterweiterung am Dnjepr erkämpfen und durchsetzen müssen. Mittlerweile sind für diesen Job kaum noch Ukrainer vorhanden und weil von den Milliarden, die der US-Kongress gerade locker gemacht hat, über 80% gar nicht in Kiew sondern bei Raytheon, Lockheed und anderen US-Rüstungskonzernen landen, wird das den Zusammenbruch der Front allenfalls ein paar Wochen länger hinziehen.

Dass eine Truppe von militärischen Verlierern – USA und NATOstan konnten seit Jahrzehnten nur wehrlose Länder mit Bombenteppichen zerstören, aber kein einziges “Match” gewinnen – in einem Auswärtsspiel gegen den russischen Bären keinerlei Chance hat, habe ich hier seit Jahren immer wieder geschrieben und begründet, ebenso wie die Aussichtslosigkeit, einen autarken Rohstoffriesen wie Russland mit Sanktionen ruinieren zu wollen. Wenn nun der Generalinspekteur der Bundeswehr verkündet, man gehe mit 90.000 NATO-Soldaten an der russischen Grenze jetzt “All in”, macht das sehr deutlich, dass der Westen noch immer keinen “Plan B” hat und den verlorenen Krieg nur “sturheil” fortzusetzen kann. Die KIA (Killed-In-Action) – Rate für die ukrainischen Truppen liegt nach russischen Angaben aktuell bei etwa 1000 Mann pro Tag – an die Front verlegt wäre das komplette NATO-Kontigent also für maximal drei Monate gut. Mit einem solchen Blatt “all in” zu gehen ist wie russisches Roulett mit komplett geladenem Revolver. Vorgetragen von Strategen, die zuletzt von einer Barfußgtruppe aus Afghanistan verjagt wurden, seitdem eine halbe Million Ukrainer zur Schlachtbank getrieben haben und noch immer die Echokammer ihrer Illusionen (“Russland gehen die Raketen aus!”) mit der militärischen Realität an der Front verwechseln, wo die Russen die fünf- bis zehnfache “firepower” haben. Dagegen hilft auch nicht, wenn als triumphalistische PR-Aktion mit den neu gelieferten Raketen aus dem Hilfspaket jetzt endlich “die Krimbrücke zerstört” werden sollte, wie es US-Falke Lindsey Graham im TV fordert.



Mit den per Gesetz durchgewunkenen neuen Waffenlieferungen an die Ukraine haben US-Kongreß und Senat auch ihr Okay zur Konfiskation der (schon eingefrorenen) russischen Zentralbankgelder gegeben. Wenn die Pfleger von Joe Biden ihn das Gesetz unterschreiben lassen, ist im Rahmen der “regelbasierten internationalen Ordnung” nunmehr auch der Bankraub von 300 Milliarden Dollar regelgemäß. Windige Völkerrechtler versuchen zwar noch, den Diebstahl als moralisch gerechtfertigten Schadensersatz für die Ukraine zu begründen, der dem “Aggressor” Russland aufgebürdet werden dürfe, doch wenn das tatsächlich rechtlich sauber dargelegt werden könnte: wie viel Schadensersatz käme dann auf die “Aggressoren” USA und NATO zu – aus Serbien, Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, usw. usf. ? Ganz abgesehen davon warnen auch führende westliche Finanzinstitute vor einem Zugriff, der den gesamten globalen Süden und sämtliche Nationalbanken mißtrauisch machen und das internationale Finanzsystem erschüttern könnte. Wenn heute russsische Staatsgelder in Euro und Dollar ungestraft gestohlen werden können, was ist dann morgen mit unseren ?



Szenenwechsel in den Nahen Osten, wo man sich in Israel dieselbe Frage stellt: wenn heute der Iran mit 300 billigen Drohnen die Luftabwehr ausschalten und mit ein paar alten Raketen entscheidende strategische Ziele treffen kann, was ist dann, wenn morgen 1000 Drohnen und Dutzende iranische Überschallraketen kommen ? Dass die Antwort des Irans auf Israels Bombardment seiner Botschaft in Damaskus eine tektonische Plattenverschiebung, “einen Wendepunkt in der Geopolitik des Nahen Ostens” (Scott Ritter) markiert, hatten wir hier letzte Woche herausgestellt. Israel ist als Aggressor nicht mehr sakrosankt und Teherans kluge, symbolische Attacke auf militärische Ziele hat die gesamte arabische und muslimische Welt hinter dem Iran vereint – jenseits der Sunni/Shia-Spaltung, die der Hegemon USA mit seinen sunnitischen Terrorsöldnern (Al Qaida, ISIS) instrumentalisiert und militarisisert. Was den folgenden Gegenschlag Israels und verschiedene Explosionen nahe der Stadt Isfahan betrifft, wurde der von beiden Seiten merkwürdig herunter gespielt. Gleichzeitig sind zwei sehr geschätzte und gewöhnlich gut informierte Kollegen – Pepe Escobar und Sy Hersh – von ihren Geheimdienstquellen mit zwei ebenso unterschiedlichen wie unüberprüfbaren Geschichten über den Hintergrund dieses mysteriösen und scheinbar harmlosen Gegenschlags gefüttert wurden: Ein israelischer F-35 Bomber, der in großer Höhe einen nuklearen EMP-Schlag (Elektro-Magnetischer-Puls der alle Elektrogeräte ausschaltet) gegen Iran ausführen sollte und laut Escobars Quellen von den Russen in Absprache mit den Amerikanern abgeschossen wurde; beziehungsweise laut Hershs Quelle ein israelischer F-35 Bomber, den das Pentagon davon abgehalten hat, mit einer angeblich hypersonischen Rakete keine iranische Nuklearanlage anzugreifen, sondern sich mit einem Militärflughafen zu begnügen.

Weder Hersh noch Escobar gehören zu den Pre$$titutes, die für Geld jedes Gerücht in die Welt setzen, sondern sind erfahrene, mit allen Geheimdienst,- und Propaganda-Wassern gewaschene Journalisten, die gut einschätzen können, ob und wie sie instrumentalisiert werden sollen. Dass die zwei atomaren Großmächte hinter den Kulissen kooperieren, um Konflikte wildgwordener Kleinstaaten zu deeskalieren, ist ja durchaus vorstellbar. Genauso wie Versuche von beiden Seiten, mit Gerüchten Verwirrung zu stiften. Beide Journalisten machen – wie es sich gehört – sehr klar, dass es sich um Gerüchte handelt, die sie aktuell nicht verifizieren können, die aber aus Quellen stammen, die sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen haben. Was wirklich geschah, bleibt weiter im Nebel des (Informations-) Kriegs verborgen…

*