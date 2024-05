Das Tauziehen um Julian Assange geht weiter. Am Montag ließ der High Court in London eine Berufung des Journalisten gegen dessen drohende Auslieferung an die USA zu. Doch was bedeutet diese Entscheidung für den Wikileaks-Gründer? Und wie steht es mit der Pressefreiheit in Zeiten des Kriegs….darüber habe ich mit Bernhard Riegler Auf1 gestern gesprochen: