“Hast Du schon wieder ein neues Buch geschrieben ?

– Ja, aber es ist nicht wirklich neu. Es sind Sachen aus den letzten Jahrzehnten

Um was geht es ?

– Es sind meine Berichte aus dem Überall, es geht also über alles, Götter, Gräber und Gelehrte…

Das war doch mal ein berühmter Bestseller über Archäologie

– Vor allem wegen des großartigen Dreiklangs im Titel denke ich. Den habe ich mit “Inspiration – Konspiration – Evolution” nicht so ganz hingekriegt, aber um Götter und Gelehrte dreht es sich auch, von der Steinzeit bis zu den Astronauten…und darüber hinaus, in den Weltraum des Seele.

…ein weites Feld

– Ja, ist auch ein dickes Buch, 450 Seiten…

Warum soll ich das lesen ?

– Gute Frage. Habe ich mir auch gestellt. Und als ich nicht sofort eine Antwort hatte, habe ich gestern mal eine Liste mit Stichworten gemacht, zu den Dingen und Leuten, um die es geht. Unter vielem anderem. Die stelle ich demnächst in den Blog und schicke sie Dir.

Lies doch mal kurz vor

– Kann ich nicht, schon gar nicht kurz, du kennst mich doch, mit meinen vielen …äähs…also…und… assoziativ käme da nach jedem dritten Wort etwas dazwischen, im Kopf, und die Zunge kommt nicht hinterher, weil sie noch nach den richtigen Geräuschen kramt…

Okay, dann schick mir die Liste. Bin gespannt…”



Soweit aus dem Gedächtnis das Telefongespräch mit einem Freund Anfang Mai. Jetzt ist das Buch im Druck, wird ab dem 10. Juni 2024 überall im Buchhandel erhältlich sein und es gibt auch schon ein Link zum Versand der Buchkomplizen, wo man es vorbestellen kann. Auch in mehrfacher Ausfertigung zum Verschenken.

Darum möchte ich herzlich bitten. Denn wer auf der Liste selbst nichts Interessantes findet, kennt mit Sicherheit jemanden, der jemanden kennt. Und Interesse findet an diesen Themen und Zusammenhängen, die mich jenseits des journalistischen Tagesgeschäfts in den letzten vier Jahrzehnten beschäftigt haben.

Wasser – Erde – Licht – DNA – Gaia – Dictyostelium – Symbiosen – Dissipative Strukturen – Morphogenese – Goethe – Open Source – Eleusis – 9/11 – Paranoia – Geist – Materialismus – Charles Darwin – Hanf – Kontrolle – Verschwörungen – LSD – Das Goldene Kalb – Biophotonen – Wilhelm Reich – Psychedelik – Like A Rolling Stone – Schamanismus – Animismus – Interspezieskommunikation – Lynn Margulis – Mutterkorn – Transzendenz – Catal Hüyük – Paracelsus – Metaphysik – Quantenphysik – Alchemie – Mythen – Wahrnehmung – Bewusstsein – Außerirdische – Psychonautik – Albert Hofmann – JFK – Farbenlehre – Schach – Forellenturbine – Polaroid – Jack Herer – Demeter – Mutationen – Rupert Sheldrake – Bakterien – Kosmos – Chaos – Erleuchtung – Primaten – Platon – Zivilisation – Alkaloide – Natur – Rationalismus – Wolfgang Neuss – Ganzheit – Klima – Verschwörungstheorie – Wissenschaften – Robert Anton Wilson – Computer – Backster-Effekt – Biologie – Pjotr Kropotkin – Intelligenz – Biophotonen – Pilze – Terrence McKenna – Gummibäume – Geheimdienste – Bob Dylan – Gebete – Mysterien – Aufklärung – Weltbilder – Vielfalt – Götter – Griechenland – Osama Bin Laden – Medien – Babylon – World Trade Center – Ilya Prigogine – Koevolution – Kataklysmen – Biosophie – Ekstase – Selbstorganisation – Newton – Unsterblichkeit – Prohibition – Timothy Leary – Weltraum – Klarträume – Desinformation – Beobachterproblem – Sterben – Zukunft