Berichte aus dem Überall (2)

Mit Roberto de Lapuente im Gespräch über das neue Buch, das zeigt, dass ich dem Rat meiner Mutter “nicht immer so schlimme Sachen zu schreiben” trotz allem gefolgt bin. Zuvor fragt mich Roberto aber über die Taten und Untaten meines Lebens aus, die taz, mein Leben als Diplom- Verschwörungstheoretiker und ob ich gelacht hätte, als mein “Porsche” auf der Autobahn mit rauchendem Motor stehen geblieben sei – was ich verneinte. Es war nämlich ein “Jaguar” und die Motorreparatur so teuer, dass ich ihn an einen Bastler verschenkt habe. Ansonsten keine Korrekturen an diesem Gespräch, das wir im Mai in Berlin – im Anschluss an einen Talk zum Ukrainekrieg – geführt haben.

Inspiration-Konspiration -Evolution ist jetzt überall im Buchhandel und bei den Buchkomplizen erhältlich.





*

Wenn Sie die Arbeit an diesem Blog unterstützen wollen: kaufen, empfehlen, verschenken Sie meine Bücher. Vielen Dank!



Erschienen am 10. Juni 2024









Mathias Bröckers: Inspiration – Konspiration – Evolution. Gesammelte Berichte aus dem Überall, Fifty-Fifty (Juni 2024), 464 Seiten, 30 Euro

Mathias Bröckers : Vom Ende der unipolaren Welt, ‎ Fifty-Fifty (Oktober 2022), 288 Seiten, 20 Euro