Berichte aus dem Überall (1)

In dieser Woche erscheint “Inspiration – Konspiration -Evolution” – ein dickes Buch (464 Seiten), für das ich hier auf dem Blog in nächster Zeit ein wenig Werbung machen will. Aber wie ? Die Liste von Stichworten und Themen (hier) war schon mal ein Anfang, heute geht es weiter mit einigen Ausschnitten aus den versammelten Essays – über die “Bio-Konspiration” , die konspirative Kooperation zweier Supermoleküle, die den fortpflanzungsfähigen Einzeller und damit Leben auf der Erde möglich machte. Und auch schon ein Grundprinzip der lebendigen Erde, dem selbstregulierenden System “Gaia”, festlegte: Alle Parasiten streben danach, Symbionten zu werden. Darum geht es im 2. Kapitel des Buchs, aus dem der kurze Auszug stammt. Gefolgt von “Eleusis – Die Geburt der Metaphysik aus dem Geist des Mutterkorns” und Platons berühmten Höhlengleichnis, das wie seine Philosophie ohne seine in Eleusis gewonnene psychedelische Erfahrung nicht wirklich verstanden werden kann.

Die Bio-Konspiration

“Am Anfang war die Verschwörung . Einzelne Moleküle schlossen sich zu Gruppen zusammen, um die Ressourcen des Planeten besser auszubeuten . Wann genau sich die ersten Kohlenstoffverbindungen dazu entschlossen, wie sie dabei vorgingen und wie lange es dauerte, bis sie erfolgreich waren, kann die Wissenschaft bisher nicht vollständig rekonstruieren – sicher ist nur, dass vor etwa 3,5 Milliarden Jahren das Ergebnis dieser molekularen Verschwörung erscheint: fortpflanzungsfähige Einzeller … Bakterien … Leben! Und sicher scheint auch, dass es dabei konspirativ zuging .

Conspirare heißt wörtlich »zusammen atmen«, doch zum Zeitpunkt dieser ersten biochemischen Aktivitäten existierte in der globalen Atmosphäre noch gar kein Sauerstoff. Spiritus bedeutet aber nicht nur Hauch und Atem, sondern auch Geist, und ein solcher scheint – konspirativ – schon vor dem Entstehen von Sauerstoff anwesend gewesen zu sein: in Gestalt einer Topagentin namens RNA, die zusammen mit der ihr bald folgenden Kollegin DNA als Mastermind jener Verschwörung gelten muss, die den Planeten Erde nun heimsucht . Wo immer RNA und ihre Partnerin DNA ihren Ursprung haben, ob sie als Eigengewächs oder als außerirdische Eroberer zu bezeichnen sind: Mit dem Auftauchen dieser beiden Supermoleküle beginnt eine neue Geschichte auf der Erde, die Verschwörung des Lebens .

Nun sind diese beiden Topagentinnen keine Lebewesen, sondern chemische Verbindungen, und solchen eine Verschwörungsabsicht – also einen Plan und damit Intelligenz – zuzusprechen, scheint gewagt . Und doch deutet aus heutiger Sicht alles auf eine Konspiration hin . Die RNA-Eroberer lassen jedenfalls in den folgenden vier Milliarden Jahren keinen Zweifel an ihrer Absicht . Jeden Quadratzentimeter der toten Erde und der Wasseroberfläche besiedeln sie mit dem, was wir Leben nennen: Bakterien, Mikroorganismen, Pilze, Pflanzen, Tiere und schließlich Menschen . Die bis vor Kurzem noch weit verbreitete Meinung, dass es sich bei diesem Prozess um eine Kette reiner Zufälle handelte, gesteuert von den bekannten Naturgesetzen und zufälligen Veränderungen (Mutationen), die sich dann als vorteilhaft durchsetzen, wird von der neueren Evolutionsbiologie ernsthaft infrage gestellt.