Ein “Sommergespräch” in Italien, im TV-Studio-Camper von Kayvan Soufi-Siavash aka KenFM aka Ken Jebsen, jetzt auf Soufisticated : ziemlich lang und ungeschnitten, so wie 2011, als ein mir damals unbekannter rbb-Reporter ein langes Interview über mein Buch zum 10. Jahrestag der “Terrorlüge” 9/11 führte und es tatsächlich ungeschnitten sendete. Das zündete dann den Booster, der ihn aus den seichten ARD-Gewässern auf das freie Meer des unabhängigen, echten Journalismus katapultierte.

In unserem aktuellen Gespräch geht es aber nur am Rande um Journalismus, Geopolitik und Medienkritik, vielmehr wollte Kayvan wissen, wer ich bin – und wenn der alte Mann dann ins Plaudern gerät, hat selbst ein notorischer Schnellsprecher kaum noch Zeit für kurze Zwischenfragen….

“Wir kennen ihn als exzellenten Journalisten, witzigen Analysten und Verfasser von Büchern, die ihrer Zeit im Schnitt 30 Jahre voraus waren. Beispiel: Hanf! Die jetzige Legalisierung hat Bröckers schon vor 30 Jahren prognostiziert. Er schrieb DAS Standardwerk zum 11.September 2001 und veröffentlichte den ersten Teil dieser Triologie bereits 2002.Mathias Bröckers hatte das Glück Wolgang Neuss und Albert Hoffmann mehr als nur persönlich kennengelernt zu haben: es verband sie eine innige Freundschaft. Der kiffende Neuss und Hoffmann, der Erfinder des LSD, haben die Ansichten Bröckers auf Gott und die Welt entscheidend mitgeprägt.”