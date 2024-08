” `Mein Kampf´ in umgekehrter Form”

“Wir haben unzählige Berichte über systematische Folter und Mord in israelischen Konzentrationslagern, auch Gefängnisse genannt, für Palästinenser gelesen.Diese Berichte stammen sogar aus den wichtigsten Medien, die im Allgemeinen als Sprachrohr der herrschenden Klasse dienen. Es gibt inzwischen so viele dieser Berichte, dass es keinen Zweifel mehr daran gibt, dass sie wahr sind.” Soweit im Blog “MoonOfAlabama”, mit Links zu einigen Beispielen:

Es ist schlimmer als Abu Ghraib, das Foltergefängnis der US-Truppen im Irak, und die westliche Welt schaut zu, so wie sie dem genozidalen Massenmord der israelischen Sturmtruppen in Palästina ungeniert zuschaut, dem laut einer Schätzung des führenden Medizinjournals “The Lancet” über 180.000 zum Opfer gefallen sind – und diese barbarischen Exzesse weiter fördert und unterstützt. Als die israelische Militärpolizei jetzt gegen einige der Folterer vorging und sie festnahm, wurden zwei Kasernen von Milizen rechtsradikaler Siedler gestürmt, um ihre “Helden” zu befreien.

Alastair Crooke, ehemaliger britischer Diplomat und exzellenter Kenner der Region fragt, ob wir damit gerade eine Wiedergeburt des Terrors von “Irgun 1948″ erleben (übersetzt mit DeepL.com) :





Eine eschatologische rechte Sekte hat jetzt die Mehrheit im Kabinett – und verfügt über eine Bürgerwehr, die bereit ist, das militärische Establishment und den israelischen Staat anzugreifen. Für den Angriff und die Übernahme der beiden Stützpunkte wurde niemand verhaftet. Sie wagen es nicht. Moshe “Bogie” Ya’alon, ehemaliger Stabschef der IDF, der auch als israelischer Verteidigungsminister diente, sagte in einem Videointerview zu den Kräften, die die Macht in Israel übernommen haben: “Wenn Sie über Smotrich und Ben Gvir sprechen: Sie haben einen Rabbiner. Sein Name ist Dov Lior. Er ist der Rabbi des jüdischen Untergrunds, der den Felsendom in die Luft sprengen wollte – und davor die Busse in Jerusalem. Und warum? Um den ‘letzten Krieg’ zu beschleunigen. Hören Sie nicht, dass sie vom letzten Krieg sprechen, oder von Smotrichs Konzept der ‘Unterwerfung’? Lesen Sie den Artikel, den er 2017 in Shiloh veröffentlicht hat. Zunächst einmal beruht dieses Konzept auf einer jüdischen Vormachtstellung: Mein Kampf in umgekehrter Form. Mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich das sage – so wie er es gesagt hat. Ich bin in einem Haus von Holocaust-Überlebenden aufgewachsen und habe gelernt: ‘Nie wieder’. Es ist Mein Kampf in umgekehrter Form: Jüdische Vorherrschaft: und deshalb sagt er [Smotrich]: “Meine Frau geht nicht mit einem Araber in ein Zimmer”. Es ist in der Ideologie verankert. Und dann strebt er tatsächlich – so schnell wie möglich – einen großen Krieg an. Ein Krieg von Gog und Magog.(…)”





Der Chefideologe Rabbi Dov Lior gilt für Netanjahu aufgrund seines Einflusses und seiner Kontrolle über die Siedlerkräfte als “Eliteeinheit, die Israel führt” – eine “Elite” die Netanjahus Regierung nicht mehr unter Kontrolle hat.

Und die ihren rassistischen Krieg offenbar auch ganz im Sinne eines Volkes führt, das mehrheitlich laut einer Umfrage des israelischen “TV-Kanals 12” auch damit einverstanden ist, dass gefangene “Terroristen” vergewaltigt werden dürfen. Siehe den Screenshot oben

Während sich die angeblich systematischen sexuellen Übergriffe durch die Hamas-Milizen am 7. Oktober 2023 mittlerweile als Fake-News herausgestellt haben, sind sie in den Foltergefängnissen in Gaza offenbar an der Tagesordnung – und werden in Israel sogar mehrheitlich akzeptiert. Willkommen in der neuen”regelbasierten internationalen Ordnung” des Westens, wo Völkermord und Folter “all inclusive” sind. Und die Mehrheit des gehirngewaschenen TV-Publikums keinen Schimmer davon hat, dass es in die Barbarei degeneriert ist, die ihm als “Selbstverteidigung” und “Krieg gegen Terror” verkauft wird. Was ich dazu im letzten Dezember geschrieben hatte, scheint mir mittlerweile etwas zu optimistisch: wenn die Mehrheit einer Gesellschaft aus Psychotikern besteht, die Palästinenser als menschliche Tiere betrachten, können die Restvernünftigen nur abhauen. Gegen bewaffnete Fanatiker helfen keine Debatten, sondern am Ende nur Gewalt.

Netanjahu und sein rechts-radikales Psychotiker-Regime können nur im Amt bleiben, wenn sie weiter Krieg führen, der nur erfolgreich sein kann, wenn USA/NATOstan zum militärischen Eingreifen gebracht wird – gegen den Iran, gegen die Hisbollah im Libanon und gegen die Houthis auf dem Roten Meer. Die Mordanschläge auf Hamas-Funktionäre in Teheran und Beirut im Juli sollen Gegenschläge provozieren, die es Israel ermöglichen wieder die Opferkarte zu ziehen und Beistand einzufordern. Dass dem Iran nach diesem groben Foul jetzt mindestens ein Elfmeter zusteht ist unumstritten und wie dieser ausgeführt wird, die große Frage.

Niemand außer Israel will einen großen Krieg in der Region, doch genau sowenig können die Nachbarn und der Rest der Welt diesem Mord,-und Folterregime weiter tatenlos zuschauen. Dass Russland und China – wie schon bei Israels Anschlag auf die iranische Botschaft in Damaskus – Teheran auch dieses Mal zu einer moderaten Reaktion raten, ist anzunehmen, ebenso wie die defensive Ausstattung Irans mit russischen Luftabwehrsystemen; als Schutz vor dem Damoklesschwert, das über dem gesamten Konflikt schwebt: dass Israel die Samson-Option wählt, den Einsatz von Nuklearraketen.

Darüber haben RayMcGovern und Larry Johnson heute mit Judge Napolitano gesprochen. Ebenso wie bei Piers Morgan die Historiker Norman Finkelstein und Benny Morris, ersterer (wie üblich) scharf auf dem Punkt, letzterer schwammig und so wie es Finkelstein ihm vorwirft: “You’re SUCH A Shameless Liar!” Der Wandel des ehemals linken, regierungskritischen Journalisten und Autors Benny Morris zum Hardcore-Zionisten und Propagandisten von Nuklearschlägen auf Iran ist ein weiteres trauriges Beispiel für das degenerierte mentale Klima in Israel. Wo Völkermord und Folter für eine “gerechte Sache” gehalten werden, ist heute -79. Jahre nach den Bomben auf Hiroshima und Nagaski – ein Nukelarkrieg nicht ausgeschlossen. Dass die Irren von Zion aktuell so weit gehen glaube ich aber nicht, denn den unvermeidlichen konventionellen Gegenschlag würde ihr Land nicht überleben. Iran, Hisbollah, Hamas und die Houthis und werden deshalb wahrscheinlich nicht brachial, sondern asymmetrisch reagieren und nicht, wie Netanjahu hofft, wütend zuschlagen.

Das Imperium hat unterdessen weitere Milliarden für die Fortsetzung des Gaza-Genozids locker gemacht und einen weiteren Flugzeugträger in die Region geschickt. Nachdem die “USS Eisenhower” von den “Moped-Drohnen” der Jemeniten aus dem Roten Meer verjagt wurde, soll es jetzt die “Roosevelt” richten. Die Houthis haben aber schon angekündigt, außer über billige Drohnen auch über fortgeschrittene Anti-Schiff-Raketen zu verfügen. Dass das Zeitalter dieser Flugzeugträger – und damit die Ära imperialer “Kanonenbootpolitik” – zu Ende ist, wird man in Washington aber wohl erst zur Kenntnis nehmen, wenn eines dieser Dickschiffe versenkt wird. Und es dann hoffentlich auch Israel dämmert, dass man mit mörderischer Kolonialpolitik und Apartheid im 21. Jahrhundert nicht mehr straflos durchkommt…

Erschienen am 10. Juni 2024









Mathias Bröckers: Inspiration – Konspiration – Evolution. Gesammelte Berichte aus dem Überall, Fifty-Fifty (Juni 2024), 464 Seiten, 30 Euro

Mathias Bröckers : Vom Ende der unipolaren Welt, ‎ Fifty-Fifty (Oktober 2022), 288 Seiten, 20 Euro