Bobby und Donald: Querfront USA

Jimmy Dore ist ganz aus dem Häuschen: “erstaunlich”, “unglaublich”, “historisch“: Robert F. Kennedy jun. gibt seine unabhängige Präsidentschafts-Kandidatur in den zehn wahlentscheidenden “Swing-State” Bundesländern auf, schließt sich Donald Trump an und wird von einem ganzen Stadion Republikaner bejubelt – mit einer Rede gegen den Ukraine-Krieg, gegen Pharma,-und Food-Konzerne, gegen korrupte Institutionen und Medien, für freie Rede und Debatte und für einen Präsidenten Trump. Mit dem er in vielen Punkten zwar nicht einverstanden sei, aber in entscheidenden Dingen sehr wohl. Sicher auch was Trumps Ankündigung betrifft, ihn zum Chef einer Untersuchungskommission zu machen, der sämtliche Akten zum Mord an John F.Kennedy freigegeben werden. Diese Freigabe hatte er schon vor seiner letzten Wahl angekündigt und als Präsident dann nicht vollzogen. Ob es mit RFK jr. endlich etwas wird, der als Anwalt in Sachen Naturschutz und Gesundheit mit Gegenwind aus Konzernen und dem “deep state” umgehen kann, bleibt spannend.

Glenn Greenwald zeigt auf wie es zu dieser Querfront kommen konnte, die das klassische rechts/links, Republikaner/Demokraten-Schema aufbricht und beide Parteien umgekrempelt hat: die “Forever War”- Ex-Bush/Cheney-Neocons dominieren bei den Demokraten, der ehemaligen “workers party” und bei den Republikanern werden Peaceniks und Gesundheitsschützer bejubelt. Nachdem die Partei, die Demokratie im Namen trägt, mit äußerst undemokratischen Methoden versucht hat, den aussichtsreichen Kandidaten Trump ins Gefängnis zu bringen, eine Kandidatur von RFK jr.für die Demokraten verhinderte, stattdessen ohne irgendein öffentliches Votum Kamala Harros kürte und versuchte, auch noch Kennedys Kandidatur als unabhängiger Kandidat mit juristischen Mitteln zu verhindern. Und das alles unter der Parole “die Demokratie zu retten” – absurdes Demokratietheater at it`s worst….

Anders als Kandidatin Harris, die seit ihrer Nominierung noch nichts Inhaltliches von sich gegeben hat, keine Interviewfragen beantworten musste und nur wie eine beschwippste Zirkusprinzessin in die Kameras grinste, hat Kennedy in einer substaniellen, lesenswerten “Adress to the Nation” seine zentralen politischen Anliegen Anliegen benannt; neben dem Ende der “forever war”-Politik will er vor allem die dramatische Epidemie von Kinderkrankheiten stoppen und das marode und korrupte Gesundheitssystem in den USA reformieren:

“Ich bin 70 Jahre alt. Ich habe vielleicht noch ein Jahrzehnt Zeit, um wirksam zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Präsidentin Harris mir oder jemand anderem erlauben wird, diese Probleme zu lösen. Präsident Trump hat mir gesagt, er wolle dies als sein Vermächtnis hinterlassen. Ich glaube fest daran, dass er es dieses Mal auch durchziehen wird. Auch sein Sohn, seine größten Spender und engsten Freunde unterstützen dieses Ziel. Meine Teilnahme an der Trump-Kampagne wird ein schwieriges Opfer für meine Frau und meine Kinder sein, aber es lohnt sich, wenn es auch nur eine kleine Chance auf Erfolg gibt.”

Die Chance scheint durchaus gegeben und nicht so klein : RFK kam als unabhängiger Kandidat bei Umfragen auf 8,5 % der Stimmen, die bei einem erwarteten knappen Ausgang in den unentschiedenen Bundesstaaten leicht den Ausschlag geben können. Die Kampfansage an die Lobbyisten der zwei größten Profitmaschinen im Lande – den pharamzeutisch-medizinischen und den militärisch-industriellen Komplex – ist radikal und mutig. Sie kommt bei den Wählern an und die Botschaft wird sich verbreiten, da zumindest auf X/Twitter nicht wie beim letzten Mal dem Kandidaten einfach der Saft abgedreht werden kann.

*

