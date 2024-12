3. JT #112: Game Of Drones

Mitten in Moskau wird einer der wichtigsten Generäle Russlands in die Luft gesprengt.Offenbar vom ukrainischen Geheimdienst. Dass das nicht ohne Folgen bleibt ist klar. Womit müssen wir rechnen? Außerdem: In Damaskus haben islamistische Krieger jetzt die Macht übernommen und der Westen feiert das als die Befreiung Syriens. Wirklich? Und was treiben eigentlich diese angeblichen Drohnen, die derzeit in Massen in den USA und anderen Ländern gesehen werden? Über all das und mehr sprechen Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Mathias Bröckers in der 112. Folge von “Das Dritte Jahrtausend” – alle Links dazu hier.

Dies ist unsere letzte Sendung für dieses Jahr – es sei denn, aus diesen merkwürdigen Flugobjekten steigen doch noch echte Aliens aus – dann muss unser Top-Experte Robert noch mal ran und wir ihm helfen auf dem Teppich zu bleiben, oder beim “Fertigmachen zum Beamen”. Wie auch immer, ich möchte mich bei allen Zuschauern für die Aufmerksamkeit bedanken, bei allen Spendern für ihre Unterstützung und wünsche allen schöne Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr.