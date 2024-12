Snowy White und andere Weihnachtsmusik

Als “In The Skies” von Peter Green 1979 erschien, nahm ich das 5-Minuten-Stück Slabo Day sechs Mal hintereinander auf eine Kassette auf, bei längeren Strecken im Auto wollte ich einfach nicht, dass diese akustischen Entspannungschwingungen aufhören. Denn man musste damals noch zurückspulen, was a) dauerte, und b) Bandsalatgefahr mit sich brachte. Deshalb lieber 30 Minuten am Stück. Hier eine Live-Version von Snowy White (“Midnight Blues”) , der auch auf dem Original seines Freunds Peter Green damals die traumhafte Leadgitarre spielte.

Die Rückseite dieser Kassette begann mit einer in den 70ern noch ungewöhnlichen, sehr simplen drum machine, die dann aber “one, two – one two three four” in JJ Cale`s unnachahmlichen Laid-Back-Groove “Call me the Breeze” aufgeht. Es war das erste Stück auf seiner ersten LP (“Naturally”, 1972), später oft gecovert, aber auch die Kracherversion von Lynyrd Skynyrd kam an den Mix, den JJ in seinem Heimstudio gebastelte hatte, nie heran. Viele seiner Songs wurden erst berühmt, wenn andere Größen sie nachspielten, so Santana oder Eric Clapton, der “After Midnight” und “Cocaine” zu Hits machte. Aber für meine Ohren bleiben Cale`s strukturell so simplen und im Detail so subtilen Songs ihren Interpreten immer überlegen. Auch “Sensitive Kind” , das 2012 auch vom dem im Juli 2024 gestorbenen Vater und Mentor der britischen Blues-und Rockmusik, John Mayall, eingespielt wurde.

Ende der 80er hatten wir in Kalifornien in einem gemieteten Van erstmals einen CD-Spieler im Auto und mussten einen Plattenladen ansteuern, wo ich die gerade erschienen CD der Traveling Wilburys kaufte und eine weitere von Tom Petty: familiengerechte ride along music. Später zuhause machte ich daraus dann wieder eine Kassette, die unsere Kids bis heute mitsingen können: “It*s allright, riding along in the breeze”. Die erste Seite begann mit Learning To Fly , dann kam wen ich mich recht entsinne Into The Great White Open und gefolgt von der Hymne I won`t back down. die Johnny Cash später noch mit seinem Bariton veredelte. So wie John Mayer dann auch Tom Petty`s wunderbares “Free Fallin`” noch ein bisschen schwebender machte.

Wenn wir wie in der letzten Sendung des 3. Jahrtausend am Ende ein Buch verlosen und Robert während der Ziehung in der Lostrommel rührt und singt, sprechen wir vorher kurz über das Lied. “Ich würde dieses Mal gern was Spanisches singen, muss kurz überlegen”…meinte er und ich schlug “ En Muelle de San Blas” vor – “Was, das kennst du?” -” Ja, wunderbares Lied” – “Stimmt. Das ist toll. Aber das können wir nicht machen, es ist einfach zu traurig”. Das stimmt, es ist traurig, schön und wahr, – wobei der Großmeister im traurigen Überbringen der Frohen Botschaft natürlich Bob Dylan bleibt : “Death Is Not the End” – aber hier die mexikanische Band Mana` mit dem Lied über die Braut, die an der Mole auf den nie zurückkehrenden Bräutigam wartet.

Mit dem Album Clandestino kam Manu Chao Ende der 90er überall in die Weltmusik-Charts, denn nicht nur die Texte, auch der fröhliche Groove – Bongo Bong – waren ansteckend. Und weil ich wie Robert die geschätzte Leserschaft nicht nur mit Traurig-Schönem zurücklassen möchte – sondern sie vielmehr Hochleben lassen will – passte es wunderbar, dass ich das unlängst erschienene neue Album von Manu Chao entdeckte, das wieder genauso ansteckend fröhlich schwingt. Hier deshalb – mit besten Wünschen zu Weihnachten – Viva Tu!

Wenn Sie die Arbeit an diesem Blog unterstützen wollen: kaufen, empfehlen, verschenken Sie meine Bücher. Vielen Dank!

Erschienen am 10. Juni 2024



Mathias Bröckers: Inspiration – Konspiration – Evolution. Gesammelte Berichte aus dem Überall, Fifty-Fifty (Juni 2024), 464 Seiten, 30 Euro