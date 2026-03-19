Bombastus und Bibi auf dem Weg zur Hölle

Nach den ersten US-Bomben auf Iran im Juni 2025 hatten wir in einer kleinen Serie – Highway to Hell im Heiligen Land – warnend darauf hingewiesen, dass dieser Krieg unter Bombastus Donald und Bibi Satanjahu in die Hölle führen wird. Auch seine Generäle hatten den Imperator nachdrücklich gewarnt, dass sie für erfolgversprechende Angriffe nicht gerüstet sind und der Gegner gewarnt und vorbereitet ist, doch Donald lies sich von seinem Schwiegersohn Jared und dessen Freund Bibi einreden, dass ein schneller Enthauptungsschlag gegen die amtierende Führung sofort zu Chaos, einem Aufstand und dem Regierungswechsel führen würde. Und ihn, Bombastus Bin Donald of Arabia, zum Hegemon über den gesamten Mittleren Osten und das neue Groß-Israel samt Gaza-Riviera.”Und zack zack hast du mehr Orden und Ehren als alle Friedensnobelpreise zusammen!”mögen sie ihm eingeflüstert haben und da auch seine Sponsoren, die Oligarchen und Bankster, gut zuredeten – sowie darauf hinwiesen, das ansonsten weiteres Kompromat aus den Epstein-Files drohe !?? – gab der Imperator den Befehl zum Angriffskrieg.

Und lässt den Iran gegen den Rat seiner Militärs, ohne Zustimmung des Kongresses und jenseits jedes Völkerrechts “just for fun” bombardieren. Und einen schmierigen Schiffschaukelbremser mit Kreuzfahrer-Tatoo als Kriegsminister tröten, dass man “keine Gnade” kenne und den Gegner “erbarmungslos” vernichten werde.

Alle zwei Tage hat Donald seitdem zwar den “Sieg” bzw. die “Niederlage” des Gegners, die “Zerstörung” der feindlichen Armee verkündet, der bald die Raketen ausgehen – traute sich aber mit seinen Flugzeugträgern nicht an die Straße von Hormus heran. Weil es einem Selbstmordkommando gleichkommt, dort die iranische Küste zu erobern, wurde sein Aufruf zur Unterstützung seitens NATOstan durchweg abschlägig beschieden. Worauf Donald beleidigt reagierte.“Wir sind bei Weitem das stärkste Land der Welt, wir brauchen von niemandem Hilfe.”

Jetzt sitzt er in der Falle, bringt die verbündeten Golfstaaten mit jedem Tag immer tiefer ins Dilemma, ruiniert ihr auf Ölhandel und Petrodollar basierendes Geschäftsmodell und muss zusehen, wie ein Militärstützpunkt nach dem anderen attackiert wird – vorgestern war es der US-Botschafts-Komplex in Bhagdad, der evakuiert werden musste. Der Iran hat den US-Besatzungstruppen in der Region einen Räumungsbefehl zugestellt und schickt nun solange explosive “Gerichtsvollzieher”vorbei, bis diesem Folge geleistet wird.

Als Reaktion wurde am 17. März ein großes Gasfeld, das größte der Welt – “South Pars”, das Iran und Qatar (gemeinsam !) betreiben – von Israel bombardiert und in Brand gesetzt, was absehbar dazu führte, dass nun der Iran seine bisherige Zurückhaltung aufgab und seinerseits die Ölfelder und Pipelines der Region attackiert. So geschehen am 18. März, als in Qatar, Saudi-Arabien und den Emiraten die Öl-und Gasfelder unter Beschuss kommen. Energiekrise war gestern, willkommen in der globalen Energie-Katastrophe. Und willkommen beim Countdown für die Ankunft des Erlösers/Moshiach/Anti-Christ, die Bibi und sein Rabbi Baruch jetzt tatsächlich ausgerufen und dafür den gesamten Persischen Golf in Brand gesetzt haben. Hier die aktuelle Vorlesung von Prof.Jiang dazu.



Unterdessen ist Joe Kent, der Direktor des National Counterterrorism Center, der 2024 nachdrücklich vor einem Angriff auf Iran gewarnt und dessen Behörde wie auch die anderen Geheimdienste konstatiert hatte, dass der Iran “keine aktuelle Gefahr” für die USA darstellt, zurückgetreten. Als er vor Kurzem im Mordfall Charlie Kirk ermitteln wollte, ob ausländische Kräfte darin verwickelt sind, wurde er vom Weissen Haus zurückgepfiffen. Der TPUSA-Gründer hatte sich zuvor deutlich, auch persönlich bei Donald Trump, gegen den Genozid in Gaza und weitere US-Kriege im Mittleren Osten ausgesprochen. Nicht nur für Kent liegt es jetzt nahe, dass Charlie Kirk als maßgeblicher Influencer in den USA ein frühes Opfer des aktuellen Kriegs wurde – das FBI ermittelt jetzt gegen ihn wegen Geheimnisverrat.

Geheimnisse ? Wir wissen doch schon alles – hier eine Zusammenfassung in fünf Minuten:







Monitoring the Situation pic.twitter.com/3qSDKmHFPD — i cant even productions (@icantevenfilms) March 18, 2026

*

Wenn Sie die Arbeit an diesem Blog unterstützen wollen:

kaufen, empfehlen, verschenken Sie meine Bücher. Vielen Dank

Zuletzt erschienen:

Inspiration – Konspiration – Evolution. Gesammelte Berichte aus dem Überall, Fifty-Fifty (Juni 2024), 464 Seiten, 30 Euro