100 Jahre JFK (2): Die neue Inquisition

Als 2013 mein Buch über John F. Kennedy erschienen war und ein Freund mich fragte, warum ich denn soviel Zeit und Mühe auf einen “50 Jahre alten Hut” verwenden würde, hatte ich geantwortet: “Ich lasse mich einfach nicht gern verarschen.” Das war tatsächlich ein Grund, wie auch für meine Beschäftigung mit der Hanf-Prohibtion und mit den Anschlägen von 9/11, aber außer persönlichem Unwohlsein über offensichtlichen und autoritativ verkündeten Bullshit kam im Falle JFK dazu, dass hier erstmals Zweifel an dem offiziellen Dogma als “Verschwörungstheorien” und Kritiker als unseriöse, staatsfeindliche “Verschwörungstheoretiker” gebrandmarkt wurden.

Auch mir waren diese Kampfbegriffe oft um die Ohren geflogen, obwohl ich über Hanf wie auch über 9/11 gar keine Theorien oder Hypothesen aufgestellt, sondern nur Fakten dokumentiert hatte. Allerdings solche, die den offiziellen Versionen zuwider liefen und weil sie nicht ins Bild paßten ignoriert oder unterdrückt worden waren. Solche gab es auch nach den Schüssen auf Kennedy und nachdem die Warren-Kommission Oswald als Einzeltäter “ermittelt” hatte waren einige Berichte und Bücher darüber erschienen. In den Medien war davon als “Assassinationtheories” (Attentatstheorien) die Rede, bis Jim Garrison in New Orleans das erste Strafverfahren zum Präsidentenmord eröffnet und einige Kontaktleute Oswalds ins Visier genommen hatte, die mit der CIA in Verbindung standen. Da versandte die Abteilung PW/CD (“Psychological Warfare/Clandestine Services”) der CIA im April 1967 ihr Dokument 1035-960 an alle Stationen und empfahl zur Diskreditierung von Zweifelern den Begriff “Verschwörungstheoretiker” zu verwenden.

Mit dieser vor genau 50 Jahren erteilten Anweisung kann der Beginn einer neuen Inquisition datiert werden: Der bis dahin neutrale Begriff “Verschwörungstheorie” wird zu einem Kampfbegriff der psychologischen Kriegsführung. Um ihn unter das Volk zu bringen, wurden die CIA-Büros aufgefordert, ihre “friendly elite contacts” in Medien und Politik zu nutzen, was dann erfolgreich geschah. Die CIA-Betriebsanleitung zur Diskreditierung von Dissidenz erlebte nach 9/11 eine geradezu gespentische Renaissance und weil dagegen auch die besten Argumente – dass es reale “Verschwörungen” gibt und “Verschwörungstheorien” ein rationales, analytisches Werkzeug der Aufklärung sind – nichts halfen und die Erwähnung des “V-Worts” als effektive Diskurskeule jede Diskussion beendete, beschloss ich, mir die Diffamierung fortan als Orden anzuheften (wie zB hier und hier) und mich nach drei Büchern über 9/11 dem Ursprung dieser neuen Inquistion zuzuwenden: der Ermordung JFKs und den Zweifeln an der Einzeltäterschaft Lee Harvey Oswalds.

Dass Regierung und Geheimdienst deswegen einen verdeckten psychologischen Krieg starteten mußte Gründe haben und was ich bei meinen Recherchen fand lieferte dann die These und den Titel des Buchs, dass es sich nämlich bei dem Mord an John F. Kennedy nicht um die Tat eines einsamen Verrückten handelte, sondern um einen “Staatsstreich in Amerika”. Nur deshalb mußten Zweifel und Analysen der Fehlerhaftigkeit und Unvollständigkeit der offiziellen Version als Ketzerei verbannt und als “Verschwörungstheorie” mit einem Tabu belegt werden. Ein paar böswilligen Wirrköpfen, die schlicht verrückte Theorien verbreiteten, hätte man mit Argumenten und Fakten aus den Ermittlungsakten leicht den Wind aus den Segeln nehmen können – doch wem als zentrales Argument und Faktum nur eine “magische Kugel” zur Verfügung steht, hat solche Möglichkeiten nicht. Er kann seinem Dogma nur in einer Glaubensgemeinschaft Geltung verschaffen und muß ganz wie die Inquistoren des Mittelalters rationale Analyse und Kritik aus dem Diskurs verbannen. So wurden die “Ketzer” und “Häretiker” von einst zu den “Verschwörungstheoretikern” von heute.

P.S.: Was meine vor einem Viertljahrhundert publizierte Hanf-Häresie betrifft, ist diese mittlerweile von der Orthodoxie weitgehend anerkannt, auch wenn die vollständige Legalisierung noch immer auf sich warten läßt. In Sachen 9/11 rechne ich nicht damit, dass die unabdingbare Neu-Ermittlung des Verbrechens zu meinen Lebzeiten noch stattfindet. Bei JFK könnten die kommenden Oktober 2017 letzten bisher zurückgehaltenen Akten weitere wichtige Puzzlesteine enthüllen. Dazu demnächst mehr.

Bis zum 100. Geburtstag John F. Kennedys am 29. Mai 2017 werden hier in loser Folge weitere Beiträge über den Mord und seine Nicht-Aufklärung erscheinen.