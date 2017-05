Whistleblower Trump ?

Dass es sich bei “Russiagate” – der Behauptung dass russische Hacker Hillary zu Fall gebracht hätten und Trump von Putin auf den Thron gehievt worden wäre – um gequirlten Bullshit handelt, ist den aufmerksamen Leserinnen und Lesern dieses Blogs sicher nicht entgangen. Ebensowenig wie die Tatsache, dass die Mainstreammedien von dieser Fake News einfach nicht lassen wollen und sie ständig weiter köcheln. Frische Zutaten für die Gerüchteküche werden dabei aus den Tiefen des Staats geliefert, wo anonyme “senior officals” Material an ihre Medienlautsprecher durchsickern lassen, die sie dann umgehend als Top News verbraten. Stets vorneweg die “Washington Post”, die jetzt die Welt mit der Super-Sensation versorgt, das Trump “hochsensible Geheimnisse” an “die Russen” verraten hätte. Bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Lawrow soll der Präsident etwas diesen über geplante Angriffe der IS-Terroristen gesteckt haben. Woher die WaPo und ihre anonymen Offiziellen wissen wollen, was im Oval Office geredet wird, lassen wir mal dahin gestellt, wenn sie es aber wirklich wissen können die Geheimnisse so “hochsensibel” eigentlich nicht sein, sonst dürften irgendwelche “Offizielle” und gar Zeitungsredakteure sie ja gar nicht kennen und schon gar nicht dann auch noch veröffentlichen. Anders als der Präsident selbst, der erzählen darf was er will ohne sich des Geheimnisverrats schuldig zu machen.

Also nix “Geheimnis”, nix “hochsensibel”, sondern einmal mehr gequirlter Bullshit, der das Russagate-Märchen wieder für ein paar Tage in den Schlagzeilen hält ? Es scheint so. Doch kaum war der neue Spin in die Welt gesetzt droht eine zentrale Säule des gesamte Bullshit-Narrativs zu bröckeln: nicht irgendwelche Russen, sondern der letztes Jahr ermordete Angestellte der demokratischen Partei, Seth Rich, soll die DNC-emails an Wikileaks weitergegeben haben. Das sagt ein Privatermittler der Familie Richs, der vom FBI die Herausgabe des Laptops des Ermordeten fordert, auf dem sich Beweise dafür fänden. Dass die Mails nicht gehackt, sondern geleakt wurden – und er den Leaker persönlich getroffen habe – hatte der ehemalige britische Botschafter Craig Murray schon im Dezember ausgesagt und Wikileaks hatte ein Belohnung für Hinweise auf den ungeklärten Mord an Rich ausgesetzt. Wenn der Ermittler mit seiner Behauptung recht hat, dass der Mail-Verkehr zwischen Seth Rich und Wikileaks existiert – das FBI streitet das Vorhandensein dieser Mails ab – würde das ein sehr viel glaubwürdigere Geschichte abgeben als das russische Gespenstermärchen. Doch offenbar haben das Clinton-Lager und ihre Medienpartner sich in den Kopf gesetzt mit der fiktiven Russen-Nummer am Impeachment Trumps zu werkeln, und wenn Substanz, Evidenz, Beweise fehlen, dann reichen im postfaktischen Zeitalter Fake News von anonymen “Offiziellen” allemal…