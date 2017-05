Am 10. Juli 2016 wurde der 27jährige Seth Rich, IT-Mitarbeiter des DNC, der Zentrale der demokratischen Partei, in Washington D.C. auf dem Weg nach Hause zweimal in den Rücken geschossen. Obwohl ihm weder Geldbörse noch seine teure Uhr entwendet wurden stufte die Polizei den Fall als Raubmord ein. In seiner Wohnung konfiszierte das FBI sein Laptop, dessen Verbleib bis heute unklar ist. Letzte Woche behauptete ein Privatermittler auf FOX News, der den Fall untersucht und auf sich einen anonymen Kontakt beim FBI berief – was er später widerrief – dass sich auf diesem Computer Beweise finden, dass es Seth Rich war, der Wikileaks tausende DNC-Emails zukommen lies.

Schon im Dezember hatte der ehemalige britische Botschafter Craig Murray mitgeteilt, dass diese Mails nicht gehackt, sondern geleakt wurden und er den Leaker persönlich getroffen habe. (“It’s a Leak, not a Hack!”). Wie Julian Assange nannte auch Craig Murray keinen Namen, da der Quellenschutz für Wikileaks essentiell ist, aber ein Motiv: für das Leck aus der Parteizentrale seien die rüden Methoden gewesen, mit denen der populäre Bernie Sanders von der Clinton-Maschine aus dem Rennen geboxt wurde. Dass Wikileaks nach dem Mord eine Belohnung von 20.000 $ für Hinweise auf den Täter ausgesetzt hatte war ein recht deutliches Zeichen, dass der Ermordete etwas mit der Sache zu tun hatte.

Seit Samstag nun twittert der Mega-Upload-Gründer Kim Schmitz aka Kim Dotcom, dass er Beweise dafür hätte, das Seth Rich in den DNC-Leak involviert gewesen ist. In seinem heute veröffentlichten Statement (“Seth Rich was a Hero!”) bekundet er, mit Rich unter dem Nick-Name “Panda” seit 2014 in Kontakt gewesen zu sein – und dass auf diesem Kontakt auch seine im Mai 2015 in einem Bloomberg-Interview getroffene Aussage beruht habe, dass Wikileaks 2016 “Hillary Clintons schlimmster Alptraum” werden würde.



Was immer man von dem in Neuseeland residierenden Mega-Egomanen Kim halten mag, dem eine Auslieferung an die US-Justiz und dort wegen Copyright-Verstößen 88 Jahre Haft drohen – da er mit dieser Prophezeiung zu 100% Recht behalten hat, sollte seine Ankündigung von Beweisen in dieser Sache nicht ohne Weiteres als wichtigtuerische heiße Luft abgetan werden. Seine Anwälte, heißt es in den Statement, würden seine umfassende Stellungnahme nun den US-Behörden zukommen lassen, er selbst sei unter Gewährung von freiem Geleit auch bereit, in den USA auszusagen.

Die Frage, warum er mit seinen angeblichen Beweisen erst jetzt kommt und ob er damit vielleicht eine Deal mit der US-Justiz wegen seines eigenen Gerichtsverfahrens im Sinn hat, muss gestellt werden. Wenn er aber tatsächlich etwas liefern kann, dann wäre der gigantische Bluff, mit “russischen Hackern” Hillarys Niederlage zu erklären und Donalds Absetzung zu betreiben, geplatzt. Es könnte dann in Washington wieder um Politik gehen, um Kritik an dem Waffenverkäufer und wahabitischen Terrorpaten Trump, statt um den Fake-News Bullshit von russischen Wahlmanipulationen. Für die gibt es – allen Augen, Ohren, Wanzen und Würmern von NSA, CIA & Co zum Trotz – bis heute keinen Beweis. Die Geschichte von Seth Rich als engagiertem, netz-affinen Demokraten und Bernie-Fan, den die Wahlmanipulationen der Clinton-Maschine empören und der die eMail-Beweise an Wikileaks gibt, machte da schon immer weitaus mehr Sinn. Und wenn “Großes” im Spiel ist – das wissen wir aus “House of Cards” – kommen auch Morde durchaus in Frage….