Four more years – same old shit

Heute traf ich einen unverwüstlichen Wähler der “Grünen”, der glaubt, dass es mit einer Jamaica-Koalition nicht hinhauen wird und deshalb wohl bald Neuwahlen kommen. Die Grünen würden die Basis befragen, die es ablehnt von CDU und FDP zur Unkenntlichkeit deformiert zu werden und deshalb keine Koalititon will. Das meinte er ernsthaft und war sogar bereit, um eine Flasche Sekt zu wetten. Ich bin zwar nicht so der Sektfreund, aber das schien mir doch ein sicherer Gewinn. Schon in den Runden am Wahlabend war von den Spitzenkandidaten dauernd ein Wort zu hören, das in den nächsten Wochen im Grünlichtmilieu zum Dauerbrenner werden wird: “Verantwortung”. Auch Angela Merkel war wenig von Aufbruch zum “gut und gerne leben” zu hören, sondern viel von “Verantwortung”, die sie ja kraft Amt auch noch hat. Aber nicht mehr lange wenn sie keine Koalitionspartner findet, die sie weiter im Amt halten. In sofern tragen Grüne und FDP jetzt die “Verantwortung” dass Angela Merkel weiter “Verantwortung” tragen kann. Und wie das so ist mit Demokratie und Kompromiss müssen sie dann, weil sie etwas von der Verantwortung der Kanzlerin tragen, anderweitig Verantwortung abgeben. Sonst wird es zuviel.

Gegenüber Wählerinnen und Wählern, Wahlversprechen und Programmen kann man sich üblicherweise in Sachen Verantwortung ein wenig erleichtern… und dies auch sehr gut begründen: mit der anderweitigen Verantwortung, die jetzt auf einem lastet. Wir sehen schon Cem Özdemir wie weiland Atlas mit dem ganzen Gewicht nicht nur der Türkei sondern der Welt und des Klimas sowieso auf den schmalen Schultern, eine Last die ohne “verantwortungsvolle Kompromisse” nicht gestemmt werden kann. Dass es “Gewehr bei Fuß!” heißt wenn Uncle Sam aus Washington anruft und Militäreinsätze fordert, hat er ja schon bei Onkel Joschka “Auschwitz verhindern!” Fischer gelernt. Da geht noch was… Wie man mit Feinstaub und Abgas, Diesel und Großbetrug am Verbraucher lässig umgeht hat Papa Kretschmann schon souverän vorexzerziert, beim Reizthema “Obergrenze” stehen zwischen Seehofer und Göring-Eckardt vielleicht ein paar kleine Schlammschlachten an, die Mutti aber schlichten wird, schließlich hat auch die CSU dramatisch verloren und darf nicht wirklich den Mund aufreissen. Ansonsten wirds keine großen Probleme geben, ein Pöstchen für Cem (Außen) und eins für Katrin (Verbraucher), Kubicki kriegt die Wirtschaft und Lindner das neue Start-Up-Digital Ministerium oder sonstwas hippes, der Rest wird ausgemauschelt. Die Grünen dürfen sich dann für die Übernahme dieser “Verantwortung” als Klimaretter feiern lassen, die FDP als neuer Motor der Wirtschaft und Merkel als immerwährender Stabilitätsfaktor. Prognose: Four more years – same old shit. Ich würde die Sektwette sehr gern verlieren…