Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 41

Ob Altkanzler Gerhard Schröder nur “ein paar Tage Urlaub” in Moskau macht oder mit seinem Freund Wladimir Putin über die Gaslieferungen redet, ist derzeit unklar, sicher ist nur, dass die Schiedskommission der SPD Anfang August über seinen Parteiausschluss verhandelt. Weil der unter anderem von dem irrlichternden Corona-Clown Lauterbach gefordert wird, sagt mir mein Bauchgefühl zwar im Moment , dass die Sozialdemokraten so irre noch nicht sein können, dass sie Schröder wirklich raus werfen. Aber im politischen Absurdistan der Neuen Normalität ist mittlerweile alles möglich, sogar dass Willy Brandt posthum aus der SPD fliegt. Die “Grünen” setzen auf AKWs und Kohlekraftwerke, Kriegskanzler Scholz macht 100 Milliarden für Aufrüstung locker, die EU erwürgt sich mit immer neuen Sanktionen immer weiter und die Propagandaorgeln der Massenmedien dröhnen ohne Unterlass, dass allein Putin für all das verantwortlich ist. Weil er – so R.Habeck – “wirtschaftskriegerisch” gegen uns vorgeht und weil die Russen – so A.Baerbock – ihren Krieg “hybrid” führen. Als vom Völkerball kommende Expertin müsste die Außenministerin zwar wissen, dass – wenn man auf jemanden zielt – auch zurückgeworfen wird und Minister Habeck sollte eigentlich einleuchten, dass man nicht Panzer und Waffen gegen Russland schicken und im Gegenzug Küsschen und Smilies erwarten kann. In der bizarren Welt der neuen Normalität aber sind solche Erwartungen ok und es wird ohne mit der Wimper zu zucken über “Russlands brutalen Gaskrieg” gelogen, obwohl man sich mit den eigenen Sanktionen ja selbst von russischer Energie abschneidet. Denn es sind nicht die brutalen Ruskies, die Deutschland kein Öl und Gas mehr verkaufen wollen – “Nordstream 2” ist betriebsbereit und könnte morgen ohne Ende liefern – es ist die deutsche Regierung, die es nicht kaufen will. So wie ja auch nicht Russland, sondern der kollektive Westen mit seinen Sanktionen der Aggressor im Wirtschaftskrieg war, um damit “hybrid” den militärischen russischen Angriff auf die Ukraine zu kontern und zu stoppen. Dass diese “wirtschaftskriegerische” Strategie nicht nur nicht aufgeht, sondern sich als Bumerang erweist, der Europa viel stärker trifft als Russland ist mittlerweile offensichtlich – doch über Nordstream 2 Gas zu beziehen wäre, so Habeck, eine “Kapitulation” und”das Gegenteil von dem was wir das letzte halbe Jahr hier unternommen haben”.

Was freilich komplett nach hinten losgegangen ist, weshalb das “Gegenteil” genau in die richtige Richtung weist. “Wer einen Fehler nicht einsieht, begeht einen zweiten” wusste schon Konfuzius, doch von derlei simpler Lebensweisheit scheinen die westlichen Regierungen meilenweit entfernt. Einzig der europäische bad boy Victor Orban hat den Mumm, das Scheitern zu benennen: “Wir sitzen in einem Auto, das alle vier Reifen platt hat: Es ist absolut klar, dass der Krieg so nicht gewonnen werden kann”. Alle vier Pfeiler der westlichen Strategie – dass die Ukraine einen Krieg gegen Russland mit NATO-Waffen gewinnen kann, dass Sanktionen Russland schwächen und Putin destabilisieren, dass Sanktionen Russland mehr schaden als Europa und dass die Welt sich zur Unterstützung des Westens zusammenschließen würde – seien gescheitert. Weil die Regierungen in Europa “wie Dominosteine” zusammenbrächen und die Energiepreise in die Höhe schiessen. sei jetzt eine neue Strategie erforderlich.



Wo er recht hat, hat er recht, der “rechte Populist” Orban, was aber unseren olivgrünen Vizekanzler nicht von dem ideologischen Framing abhalten wird, dass wir schließlich “Demokratie” gegen “Autokratie” verteidigen und bis zum letzten Ukrainer gekämpft werden muss. “Wir kapitulieren nicht, niemals” hatte es schon einmal aus Berlin getönt. Ging nicht gut aus damals…und wird es auch diesmal nicht. Auch wenn Herr Scholz und Herr Habeck offenbar immer noch glauben, bei diesem Match bessere Karten haben als seinerzeit Herr Hitler, und dass sie nur noch ein paar Haubitzen drauflegen müssen für den “Sieg”. Und mehr kalt duschen – wie jetzt schon in Hannover, wo in öffentlichen Gebäuden, Turnhallen etc. das Warmwasser abgestellt wird. “Was uns nicht umbringt macht uns stärker” – wundern sie sich nicht, wenn das Nietzsche-Zitat demnächst in Reden auftaucht, in denen für das “Winterhilfswerk” (oder so ähnlich) geworben wird. Und für Solidarität mit dem Freiheitshelden Zelensky, der Zeit findet, mit seiner Elena als Hollywoodkrieger für die “Vogue” zu posieren, während an der realen Front aktuell – nach Angaben des polnischen (!) Militärs – täglich 300 seiner Soldaten ihr Leben lassen. Aber jetzt kommt ja die neue “Gegenoffensive”, die mit der HIMAR Wunderwaffe die Wende bringen wird…. versichern uns dieselben, die die Massenvernichtungswaffen des Irak verkauft, in Libyen die Demokratie verbreitet und 20 Jahre Afghanistan die “Freiheit” verteidigt haben. Aber keine Sorge: dieses Mal sagen sie die Wahrheit: über den Kriegsverlauf und seine Ziele, über die immensen Verluste des Feindes seine absehbare Niederlage und die moralische Verpflichtung, ihn bis zur letzten Patrone zu bekämpfen. Die von Star-Fotografin Annie Leibovitz aufwändig inszenierte Fotostrecke mit der schönen Helene kommt mir so vor wie ein letztes Aufbäumen im (ohnehin auf ganzer Linie “gewonnenen”) Informationskrieg, mit dem das Vorschieben der schönen Frau signalisiert, dass es “on the ground”, im realen Krieg, mit dem Mann im Military-T-Shirt eigentlich schon vorbei ist. Der “Kokskopf aus Kiew”, wie böse Zungen ihn nennen, ist der große Verlierer – solche Glamour-Register wie “Vogue” müssen erst gezogen werden, wenn der “Held” in der Realität nichts mehr zu bieten hat.

In der letzten Folge dieser Notizen hatte ich ja schon die These ventiliert, dass Russland dem kollektiven Westen mit seiner “Spezialoperation” eine Falle gestellt hat und keine Eile hat, die Sache abzuschließen: nicht eingreifen, wenn der Feind einen Fehler macht. Und so wird die ukrainische Armee von ihnen auch nicht abgehalten, Raketen mit größerer Reichweite heranzuschaffen, wozu Außenminister Lavrow schon gesagt hat, dass die größere Reichweite eingesetzter westlicher Waffen mit sich bringen wird, dass die russischen Streitkräfte dann eben weiter nach Westen vorrücken müssen, um ihre Landesgrenze zu sichern. Eigentlich logisch – doch mit Logik, Vernunft, Verstand haben es die NATOstan-Strategen und ihr dementer Commander in Chief ganz offensichtlich nicht. Genausowenig wie einen Plan, wie sie aus dem Debakel herauskommen. Dafür aber reichlich grausamen Zynismus, jetzt auch noch den” Volkssturm” ukrainischer Männer (die das Land nicht mehr verlassen dürfen) und Frauen (die demnächst ebenfalls eingezogen werden sollen) zu verheizen.

