Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 44

Der EU-Kriegsdiplomat Joseph Borell, der in der Ukraine “auf dem Schlachtfeld” gewinnen will, hat ein Problem: “Wir müssen unseren Bürgern erklären, dass dies nicht der Krieg eines anderen ist”, sagte er in einem vergangene Woche in El Pais veröffentlichten Interview. “Die Öffentlichkeit muss bereit sein, den Preis für die Unterstützung der Ukraine und für die Bewahrung der Einheit der EU zu zahlen.” Denn: “Wir befinden uns im Krieg. Diese Dinge sind nicht umsonst.”



Mit Letzterem hat Borell sicher recht. Ebenso wie mit dem freimütig geäußerten Bekenntnis: “Wir werden oft für unsere Doppelmoral kritisiert. Aber in der internationalen Politik wird zu einem großen Teil mit zweierlei Maß gemessen. Wir legen nicht für alle Probleme die gleichen Kriterien an”. Okay, das halten wir mal fest, für’s Archiv (der “wertebasierten” internationalen Ordnung).

Wie Borell den EU-Bürgern aber klar machen will, dass dies ihr Krieg ist und dass sie dafür zu zahlen haben, das wird auch bei großzügiger Auslegung jeglicher Doppelstandards von Tag zu Tag schwieriger. Denn die Bürger zahlen zwar schon reichlich, verstehen aber immer weniger, warum der Krieg in der Ukraine irgend etwas ihnen und mit der “Bewahrung der Einheit der EU” zu hat. Weder die kämpfenden Truppen, noch ihre Kriegsherren in Washington und London beziehungsweise in Moskau sind Mitglieder der Europäischen Union. Für die “Bewahrung der Einheit der EU” sind nicht sie zuständig, sondern die Politik von (ungewählten, aber zuständigen) EU-Bürokraten wie Borell und von der Leyen, die Europa mit ihren Sanktionen in den Ruin treiben und dafür sorgen, dass die ohnehin fragile “Einheit” der EU bald auseinander fällt. Der Winter wird kommen, und dank solidarischem FSK (Frieren, Stinken, Kaltduschen) werden die meisten ihn wohl überleben, aber: Danach wird`s nicht besser. Im Gegenteil. Abgeschnitten von preiswerter Energie aus dem Osten sind die europäischen Industrienationen global nicht mehr konkurrenzfähig und zum ökonomischen Niedergang verurteilt…und werden im worst case zuvor noch zum Opfer von nuklearem Terror, weil das durchgeknallte Regime in Kiew jetzt auf Atomreaktoren feuern lässt, die seit März von den Russen kontrolliert werden. Also alles tut um “den Preis für die Unterstützung der Ukraine” hoch zu treiben.



Dass es bei derart gemeingefährlichem, vermutlich drogeninduziertem Größenwahnsinn höchste Zeit ist, der betreffenden Person den Stecker zu ziehen, scheint jetzt auch seinen Ziehvätern in Washington zu dämmern, wo “Newsweek” nicht mehr umhin kommt, einen Wandel des “Zelensky-Narrativs” festzustellen und den demokratischen Freiheitshelden von gestern als “korrupten Autokraten” zu präsentieren. Dass der Ex-Komiker als Galionsfigur ausgedient hat, hatte sich schon mit der “Vogue”-Homestory vor zwei Wochen angedeutet (Notizen #41). Das “Wall Street Journal” lässt unterdessen Henry Kissinger zu Wort kommen, der schon im Frühjahr das WEF-Forum in Davos mit der Forderung nach Verhandlungen geschockt hatte und nunmehr, wo sich Joe Biden ebenso planlos wie mit Russland auch noch mit China anlegt, schwer besorgt ist. Wenn angesichts militärischer Eskalationsgefahr selbst ein unsterblicher Kriegsverbrecher wie Bloody Henry (99) nervös wird, sollte das allen derzeit amtierenden (Hühner-)Falken und ihren kommentierenden Laptop-Bombern und Sofa-Generälen ernsthaft zu denken geben. Ebenso wie die Einschätzung eines echten Fachmanns mit praktischer Erfahrung sowohl im Krieg wie auch mit War Games, die in der renommierten “Marine Corps Gazette” erschienen ist – und der russischen “Militäroperation” was das Kriegshandwerk betrifft “tiefgehende Anerkennung(profound appreciation)” ausspricht. Ooops? Haben Putins Trolle nun auch das ehrenwerte Organ der US-Marines unterwandert ? Dass sich die russische Kriegsführung durch “Vermeidung von Kollateralschäden” und Schonung von Infrastruktur auszeichnet, dass der Vorstoß auf Kiew eine Finte war, um die Artillerie im Osten zu positionieren, dass deren nahezu unendlicher Nachschub keine Gegenoffensive ermöglicht, sondern die in Bunkern und Befestigungen ausharrenden Truppen unweigerlich zermürben wird….derartige (realistische!) Einschätzungen der Lage, auch wenn sie von erfahrenen Fachleuten kommen – hinter dem Artikel-Pseudonym “Marinus” soll der emeritierte General Paul van Riper stecken – rangieren in den siegestrunkenen Westmedien freilich als defätistische “Kreml-Propaganda” und müssen ignoriert werden.

Auch von unserem triumphalistischen Turbinen-Kanzler Scholz, der immer noch keinen “Diktatfrieden” Putins akzeptieren will und eher im WK1-Ludendorff-Stil auf weitere Gemetzel für einen “Siegfrieden” setzt. Bis zum letzten Ukrainer. Und auch wenn der Winter kommt, für den Gazprom heute eine frostige Warnung abgegeben hat: die schon jetzt turmhohen Erdgaspreise, die Ende Juli ein Vielfaches über dem langjährigen Mittel liegen, könnten sich dann von aktuellen 2.500 $ (für 1000 Kubikmeter) auf 4.000 $ erhöhen.

Das Foto oben zeigt Olaf Scholz nach dem Schnüren der letzten “Entlastungspakete”, die bei den katastrophalen Folgen seiner “Sanktionspakete” nur einen heißen Tropfen auf den eiskalten Stein darstellten. Bei einer Party am Wochenende kam das Gespräch darauf, dass auch der schönen Schweiz, die ohne Not ihre bewährte Neutralität aufgegeben und sich dem Sanktionszirkus der NATO angeschlossen hat, alsbald Gas,- und Energieknappheit droht…schon hat ein Run auf Brennholz eingesetzt und der Bund verkündet, im Notfall gar die Gas-Transitleitung nach Italien anzuzapfen, was bei den Italienern verständlicherweise auf Unmut stösst. Aber was soll man tun, wenn’s wirklich kalt wird und man nicht heizen kann ? Zum Glück war in der Runde ein erfahrener Angehöriger der Schweizer Armee, die in ihren alpinen Festungen auf solche Kältenotstände vorbereitet sein muss. Seinen Profi-Tipp beim Ausfall von Heizung und Strom bei Minustemperaturen gebe ich gern an die kommenden FSK-Krisenstäbe der deutschen Bundesregierung weiter:”Nachhaltig hilft nur Thermo-Unterwäsche.”

(wird fortgesetzt)

