Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 52

“Abhören unter Freunden – das geht gar nicht” meinte Angela Merkel 2013, als bekannt wurde, dass ihr Handy aus den USA angezapft wird, räumte später dann aber ein, dass sie dieses Ausspähen dann eher als “nachrangig” betrachtet habe. Interessant dürfte jetzt werden, wie Kanzler Olaf Scholz und Frau von der Leyen es mit dem “Pipelinesprengen unter Freunden” sehen: geht das, oder geht das gar nicht, oder sieht man es eher als nachrangig. Klar ist, dass Anschläge auf europäische Infrastruktur kriminell sind und entsprechend ermittelt werden müssen. Da ein solcher Anschlag sicher nicht von ein paar Hobby-Tauchern bewerkstelligt werden kann ist auch ziemlich klar, dass es sich um einen Akt des Staatsterrorismus handelt. Was sogleich die Frage aufwirft: wo sind eigentlich Bundeswehr und NATO wenn man sie mal braucht? Bzw. wozu sind sie zu gebrauchen, wenn sie von solchen Anschlägen überrascht werden und rein gar nichts mitkriegt haben, trotz aller Unterwassermikrofone und Überwachung der Ostsee ? Oder hat man was mitgekriegt und ist auf Anweisung ihres obersten Dienstherrn Joe Biden zum Schweigen verdonnert ? Der hatte ja gegenüber Olaf Scholz im Februar schon angekündigt, dass man für dein Ende von Nordstream schon sorgen werden. Das ist jetzt geschehen und ich gehe davon aus, dass die Täterschaft des Anschlags trotz vollmundiger Ankündigungen nicht ermittelt und unbekannt bleiben wird, weil ähnlich wie bei dem bis heute ungeklärten Anschlag auf den Flug MH17 über der Ukraine 2014 vorhandene Radar-und-Überwachungsdaten nicht freigegeben werden. Und so das weite Feld für Spekulationen, Schuldzuweisungen und Verschwörungstheorien versumpfen…

Dass sich der ehemalige polnische Außenminister gleich mit einem Foto des Gasaustritts und “Thank you, USA” zu Wort meldet könnte zum Beispiel ein geschicktes PR-Manöver sein, um davon abzulenken, das Polen hinter dem Anschlag steckt, das schon einmal den Bau von NS 2, ziemlich genau an derselben Stelle attackiert hatte. So jedenfalls sieht es der Veteran der Moskau-Korrespondenten John Helmer:





“Die Militäroperation am Montagabend, bei der Munition verschossen wurde, um Löcher in die Nord Stream I- und Nord Stream II-Pipelines auf dem Grund der Ostsee in der Nähe der Insel Bornholm zu sprengen, wurde von der polnischen Marine und Spezialkräften durchgeführt. Sie wurden von dänischen und schwedischen Militärs unterstützt, mit nachrichtendienstlicher und technischer Unterstützung der USA geplant und koordiniert und vom polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki genehmigt. Die Operation ist eine Wiederholung der Bornholm-Bash-Operation vom April 2021, bei der versucht wurde, russische Schiffe, die Gasleitungen verlegten, zu sabotieren, was jedoch mit einem schmachvollen Rückzug der polnischen Streitkräfte endete. Dies war ein direkter Angriff auf Russland. Diesmal zielt der Angriff auf die Deutschen, insbesondere auf die Wirtschafts- und Gewerkschaftslobby und die ostdeutschen Wähler, mit einem Plan, Moskau für die Probleme verantwortlich zu machen, die sie bereits haben – und für die Probleme, die mit dem Winter kommen werden.”

Ich empfehle Helmers Artikel zu lesen – hier oder auf seiner Website. Mehr als halbwegs fundierte Vermutungen kann man derzeit nicht anstellen. Völlig unfundiert hingegen spekuliert der Bundeswehr-Kommandeur Giss im Interview mit der “Tagesschau” davon, dass es ….. Trommelwirbel… Fanfare…. “bei der russischen Marine Drohnen gibt – oder auch Kleinst-U-Boote -, die man für solche Zwecke nutzen könnte.” So was aber auch, diese Russen schon wieder, typisch, beschießen ja auch schon seit Wochen ihr eigenes Atomkraftwerk, klar, dass sie dann auch ihre Pipelines zerstören. Denn auch wenn sie überhaupt kein Motiv dafür haben, besitzen sie doch Kleinst-U-Boote und Drohnen, wie im Übrigen auch die Bundeswehr und viele andere NATO-Staaten einschließlich der USA – aber das vergisst Herr Giss und fügt stattdessen hinzu: “Ich möchte auch nicht ausschließen, dass man vielleicht schon im Vorfeld beim Bau der Pipeline bestimmte Maßnahmen getroffen hat, um ein solches Ereignis auszulösen.” Ja klar, es könnte auch sein, dass die Russen die ganze Röhre überhaupt nur gebaut haben, um sie danach in die Luft zu jagen, das kann man bei diesen unberechenbaren Halb-Asiaten nicht 100-prozentig ausschließen! Und möchten das auch nicht tun und erwähnen es sicherheitshalber in der Tagesschau. Denn niemand sonst kann als Verdächtiger für diesen Terroranschlag in Frage kommen – außer der im Grunde seines Herzens auto-destruktive Russe.



Als habilitierter Diplom-Konspirologe konnte ich mir bis vor Kurzem nicht vorstellen, dass sogenannte Nachrichtensendungen verschwörungstheoretisch auf ein derart unterirdisches Niveau fallen, doch mittlerweile gehen selbst die absurdesten Gerüchte über Russland in der “Tagesschau” als Nachrichten durch. Ohne Nachfrage, ohne Wimpenrzucken und allen Ernstes wird jeder Logik, jedem Sinn und Verstand zum Trotz eine bizarre Hyperrealität konstruiert, in der hinter jedem Ungemach der ultraböse Putin steckt – und diese Geschichte wird 24/7 in immer neuen Varianten wiederholt. Sie mögen noch so bizarr und faktenfrei sein, irgendwas bleibt immer hängen und verankert im kollektiven Bewusstsein die gewünschte Mentalität: “Die Russen sind unsere Unglück!”

Aus dem Linguistik-Studium erinnere ich noch, dass wir dort einmal politische Reden und Artikel auf den Gebrauch bestimmter Vokabeln und Metaphern und ihren Gehalt an fiktionalen, emotionalen und suggestiven Elementen untersuchten. Ohne Computer war das damals noch Lese,-und Kopfarbeit. Würde man heute den Output der westlichen Großmedien auf ihre anti-russische Diktion und Tendenz schnell mal maschinell analysieren, wäre schon 2016 – mit den fiktiven “Russiagate”-Vorwürfen gegen Donald Trump – ein massiver Anstieg zu verzeichnen und 2022 würde auf der nach oben offenen Russophobie-Skala eine unfassbare Steilkurve himmelwärts zeigen. Die Übrigens genauso aussieht wie die Preiskurve meiner (aktuell vervierfachten) Gasrechnung.



Aber zum Glück – siehe oben – gibt`s schon touristische Angebote für einen warmen Winterurlaub. Echte Sparfüchse stellen zu Hause die Heizung ab, streichen die Entlastungszuschläge ein, überwintern im geheizten Sibiren und verdienen noch daran. Kleiner Scherz, aber wahrscheinlich rechnet sich das mittlerweile sogar – und scheint auch sicherheitstechnisch durchaus sinnvoll. Dass die Bundeswehr in Sachen Landesicherheit und Verteidigung essentieller Infrastruktur nicht einmal die Küsten vor ihrer Haustür unter Kontrolle hat, hat der Anschlag deutlich bewiesen. Wenn sie zur Aufklärung und Ermittlung der Täterschaft jetzt nichts anderes beitragen kann, als groteske Unterstellungen russischer Selbst-Sabotage, ist sie entweder völlig ahnungslos – was mehr als peinlich wäre, denn Kapitän zur See Giss betont im oben verlinkten Tagesschau-Interview stolz die deutsche “Führungsrolle” bei der Überwachung der Ostsee – oder sie spielt als Komplize und Vasall in einem größeren Spiel mit, bei dem sie selbst dann nichts zu melden hat, wenn es sich gegen das Wohl ihres eigenen Landes richtet…



