3. JT #91: Dollardämmerung

Seit über einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine und Verhandlungen sind nicht in Sicht. Dabei wird immer klarer, dass sich der Westen schwer verrechnet hat – nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich. Was kommt auf uns zu? Außerdem: Auf dem geopolitischen Schachbrett zeichnen sich dramatische Entwicklungen ab, und die NATO verlegt den Nordatlantik ins Südchinesische Meer. Und was gibt’s Neues von Julian Assange? Höchste Zeit darüber zu reden – im 3. Jahrtausend #91.