Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 82

Ob dieses Schild wirklich von “german farmers” an der Autobahn aufgestellt wurde, kann ich nicht überprüfen, es kursierte am 10. Mai auf Twitter, Signal und Telegram. Einen “Faktencheck” – dass es sich um eine Fotomontage handelt, dass laut Polizei und Bundesverkehrsministerium an Straßenrändern nichts dergleichen gesichtet wurde oder dass mit diesem Fake (von “russischen Hackern” ?) nur deutsche Bauern diffamiert werden sollen, die so etwas niemals plakatieren würden – habe ich noch nicht entdeckt. Werde aber per update nachreichen, falls sich die Frage klärt und möglicherweise sogar ein Staatsanwalt eingreifen muss, weil die Aufforderung, Amerika zu stoppen, einem strafbaren Gutheißen des “russischen Angriffskriegs” gleichkommen könnte. Hinweise auf Russlands ruhmreiche Siege über Napoleon und Hitler sind zwar noch nicht justiziabel, im bellizistischen Meinungskorridor aber schon hart an der Grenze zu unbotmäßigen Sympathisantentum und Feindpropaganda. Dennoch gilt: wer sich an die Geschichte nicht erinnert, ist gezwungen sie zu wiederholen.

Im vergangenen November hatte ich mir die Neuübersetzung von Lew Tolstois “Krieg und Frieden” auf den Nachttisch gepackt und bin durch die 2200 Seiten noch immer nicht ganz durch. Es ist faszinierend zu lesen, wie und warum es den Russen trotz Chaos, Intrigen und Planlosigkeit gelang, die größte und modernste Armee der damaligen Welt zu besiegen und samt ihres “genialen” Strategen, der schon ganz Europa unterworfen hatte, nach Paris zurück zu jagen. Den entscheidenden Faktor für diesen unglaublichen Erfolg kann auch Tolstoi am Ende nicht benennen, er sieht ihn im “Geist” der Armee: “Der Geist einer Armee ist der Faktor, der multipliziert mit der Masse die resultierende Kraft ergibt. Die Bedeutung dieses unbekannten Faktors – des Geistes einer Armee – zu definieren und auszudrücken, ist ein Problem für die Wissenschaft.”

Es ist wie beim Fußball, Mannschaftsgeist und Teamspirit kann man nicht kaufen – er ist immateriell und funktioniert nach Regeln, die nicht so genau bekannt sind. Dieser Geist ist kein mechanischer “Turbo”, der bei Bedarf eingeschaltet werden, und alle Tricks und Methoden, ihn zu beschwören und zu fördern sind keine Garantie, dass er das Team, die Mannschaft, die Armee auch erfasst. Auch Carl von Clausewitz, der nach der Niederlage Preußens gegen Napoelon in russische Dienste getreten und an dem gesamten Feldzug teilgenommen hatte, konnte in dem Sieg Russlands nicht den Erfolg eines Plans, einer besonderen Strategie oder gar eines Genies auf Seiten der obersten Feldherrn erkennen. Wie noch einige andere preußische Militärberater des Zaren hat auch Clausewitz einen Kurzauftritt in “Krieg und Frieden”, als einer der Protagonisten, Fürst Andrej, eine seiner Thesen – „Der Krieg muss in den Raum verlegt werden! Der Ansicht kann ich nicht genug Preis geben.“ – wütend kommentiert :„Ja,in den Raum verlegen. Mein Vater und mein Sohn und meine Schwester in Lyssje Gory, die sind im Raum. Ihm ist das einerlei. Diese Herren Deutschen da werden morgen die Schlacht nicht gewinnen, sondern nur Schaden anrichten, soviel in ihren Kräften steht,weil in ihren deutschen Schädeln nichts drinsteckt als abstrakte Theorie, die kein hohles Ei wert ist.“ Auch wenn er von Tolstoi abgewatscht wird, haben wir dank Clausewitz eine akribische Beschreibung des Feldzugs von 1812 in Russland – und dessen, was der “Geist einer Armee” gegen einen überlegenen Gegner ausrichten kann, und welchen Schaden die Hybris und Arroganz anrichten, diesen Faktor zu unterschätzen.

Als Clausewitz` Nachfolger unter Hitler dann den Krieg in den russischen “Raum” verlegen, ohne sich an diese Geschichte zu erinnern, wiederholt sie sich: es ergeht es ihnen genauso wie 130 Jahren zuvor den Franzosen. So wie 1812 das Dorf Borodino, 100 Kilometer westlich von Moskau, von keinem Strategen ausgesucht worden war, zum Ort der blutigsten Schlacht des 19. Jahrhunderts zu werden, spielte der Ort Stalingrad Anfang 1942 weder in den strategischen Plänen der angreifenden Wehrmacht noch bei den verteidigenden Russen eine bedeutende Rolle. Nachdem sie in die Donbass-Region vorgedrungen waren, und die größten Kohle,-und Stahlbetriebe Russlands unter ihre Kontrolle gebracht hatten, wollten sich die Deutschen nun die Ölfelder im Kaukasus sichern. (Damals wie heute hat “Get The Oil !” hat bei Imperatoren stets Priorität.)



Nach dem “Unentschieden” in Borodino, bei denen beide Armeen 40-50.000 Mann verloren hatten, konnte Napoleon kampflos in Moskau einziehen, weil sich die Russen noch hinter ihre Hauptstadt zurückgezogen hatten – und wunderte sich fünf Wochen lang. So wie die deutschen Panzertruppen, die in der Steppe am Don wochenlang herumkutschierten und auf keinen Feind trafen: “Oberkommando… will einen Feind einkreisen, der nicht mehr da ist” , konstatierte Feldmarschall von Bock, der von Hitler daraufhin entlassen wird. Dass sich der schwer angeschlagenen “Feind” nur zurückzieht, um seine Mannschaft zu verstärken und den “Geist” aufzufrischen, kam dem Generalstab nicht in den Sinn. Tolstoi erzählt sehr schön von der Konsternierung Naploeons, dass ihm der “Feind” kein klassisches Gefecht mehr bot und Moskau zum Plündern überließ. Dass eine Armee, die nicht mehr in Mantel und Degen fechten kann, “zum Knüppel greift” konnte er sich nicht vorstellen. So wie die Deutschen, die niemand vorfanden, um ihn mit ihren Panzertruppen in die Zange zu nehmen und frohgemut weiter vorrückten. Bei Stalingrad zwischen Wolga und Don eine Sperre zu errichten, um die Roten Armee vom Kaukasus und dem Öl abzuschneiden, mag ein logischer Plan gewesen sein – so wie Napoleons Besetzung von Moskau – doch beide Male wurde er zur tödlichen Falle. Weil nicht nur die französische Armee, sondern auch die Wehrmacht bei ihrem Vormarsch schon zu sehr geschwächt war, um den großen – größenwahnsinnigen – Plan noch umzusetzen. Und nicht auf der Rechnung hatte, dass die zurückgeschlagenen, aber nicht geschlagenen Russen zum “Knüppel” greifen und sie vernichten könnten.



Die südliche Frontlinie liegt am 1. Mai 2023 (Bild links) nur wenig anders als am 1. Mai 1942 (Bild oben), statt am Don wird jetzt etwas weiter östlich an Dnieper gekämpft und aktuell sieht der große – größenwahnsinnige – Plan der aus Washington und London dirigierten ukrainischen Truppen vor, sowohl die russisch kontrollierte Donbass-Region wie auch die Krim zurück zu erobern. Sowie, in den letzten Tagen nochmals unterstrichen und betont, die Ukraine in die NATO aufzunehmen – also an dem klar definierten “No Go” Russlands ausdrücklich festzuhalten, das im Zentrum des ganzen Konflikts steht. Bei aller Ignoranz wohl wissend, dass der “Knüppel” nicht mehr, wie zu Tolstois Zeiten, aus Spießen und Mistgabeln besteht, sondern aus Nuklearbomben. Am Ende eines solchen Kriegs kann dann nur die garantierte gegenseitige Vernichtung stehen, und man kann nur beten, dass das “Gleichgewicht des Schreckens” hält.



Mittlerweile scheint die ukrainische Frühjahrsoffensive begonnen zu haben – mit Cruise Missiles (vermutlich die neu gelieferten britischen “Storm Shadow”) auf Luhansk, Vorstössen am Rand des umkämpften Bakhmut und Attacken an der gesamten Frontlinie. Und während Kiew diese “Erfolge” feiert, und die “Bild”-Zeitung – “Russentruppen in Panik!” – schon in “Endsieg”-Stimmung ist, meldet Moskaus Verteidigungsministerium, dass die Angriffe am 11. Mai mehr als 1.500 ukrainische Soldaten das Leben gekostet haben. Wie weit das übertrieben ist, lässt sich im Nebel der Propaganda schwer sagen, aber sicher war es der opferreichste Tag in diesem Krieg – und sicher nicht der letzte. Wenn der Beschuss mit weitreichenden Raketen hinter die russische Frontlinie weitergeht und der Chef der privaten “Wagner”- Truppe, die im Häuserkampf in Bakhmut steht, noch weitere Brandreden Richtung Verteidigungungsministerium wegen mangelnder Unterstützung twittert, muss der Kreml reagieren. Und Kiew ist im Zugzwang, der erfolgreichste Fundraiser aller Zeiten, Präsident Zelensky, muss liefern, auch wenn es nur Kanonenfutter ist – bis zum letzten Ukrainer. Und zum letzten deutschen “Leopard”-Panzer, die jetzt erstmals an der Front gesichtet wurden, mindestens einer ist schon hinüber; Deutschland will jetzt weitere Waffen für 2,7 Milliarden Euro nachliefern, darunter auch 30 zusätzliche “Leos”. Es wird ihnen, befürchte ich, wenig anders ergehen als den anderen westlichen “Wunderwaffen”, die als “Gamechanger” schon in die Schlacht geworfen wurden. Von Bonapartes 1372 Geschützen kamen seinerzeit nur 150 zurück, von Hitlers weltgrößter Panzerarmee rein gar nichts. Und wie es scheint, sind die Russen auch jetzt wieder gut dabei, selbst wenn wir unter Propagandavorbehalt 20, 30, oder 50% von ihrer aktuellen Verschrottungsliste (Stand 13.5.) abziehen:

“In total, 424 airplanes, 231 helicopters, 4,117 unmanned aerial vehicles, 421 air defence missile systems, 9,119 tanks and other armoured fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MLRS, 4,806 field artillery guns and mortars, as well as 10,167 units of special military vehicles have been destroyed since the beginning of the special military Operation”





