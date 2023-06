Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 87

“Rope-A-Dope” ist eine Boxkampftechnik, bei der sich ein Kämpfer in Verteidigungshaltung gegen die Seile des Boxrings lehnt und kaum Angriffsschläge austeilt, um den Gegner zu ermüden. Als ich das zum ersten Mal sah, 1974 beim Rumble in The Jungle, konnte ich es kaum fassen: mein Held Muhammad Ali hing fast nur in den Seilen und der bärenstarke George Foreman drosch wie wild auf ihn ein. Sieben Runden lang ging das so, nur gelegentlich landete Ali harte Treffer im Gesicht des Gegners, das bald schwer ramponiert war. Und dann wurde der amtierende Weltmeister Foreman tatsächlich müde, auch seine Verteidigung lies nach, Ali punktete mit Gegenschlägen und in der achten Runde schickte er ihn auf die Bretter: K.O.

Mir kam dieser Kampf in den Sinn, als ich von den horrenden Verlusten der ukrainischen Armee las, die weiter wie wild auf russische Stellungen einprügeln, mehr als 1000 Soldaten und Dutzende Panzer pro Tag verlieren , während die Russen sich im “Rope-A-Dope”-Stil zurücklehnen und auch mal ein paar Kilometer Steppe aufgeben, um sich besser verteidigen zu können. Wie einst Ali bekommen sie dabei zwar auch ein paar Schläge, aber keine wirklichen Schrammen ab, während ihr Gegner sein Pulver verschießt und der Nachschub an Menschen und Material ermüdet. Ali und Foreman wurden später ja noch gute Freunde, während des Kampfs aber machte er ihn mit Neckereien immer wütender: “Ist das alles was du zu bieten hast?” soll er ihm zugeflüstert haben, nachdem George einen schweren Haken gelandet hatte, und so ähnlich, wenn auch diplomatischer, kann man Präsident Putin verstehen, der auf dem Petersburger Wirtschaftsforum dezent darauf hinwies, dass in den letzten Wochen fünf Patriot-Luftabwehrbatterien und 186 Panzer zerstört worden seien – und es den westlichen F-16-Jets, falls sie kommen, genauso ergehen würde. Gilbert Doctorow, der stets aufmerksam die russischen Talkshows anschaut, hat dazu aber noch ein wichtiges Detail entdeckt:

“Ein geduldiger und sachkundiger russischer Oberst im Ruhestand, der häufig Gast in einer Talkshow ist, erklärte, dass der Kreml derzeit genau überlegt, mit welchen Mitteln ein derartiger NATO-Luftwaffenstützpunkt zerstört werden könnte, und nicht, ob er es tun sollte. Und das wahrscheinliche Mittel werde der Einsatz taktischer Atomwaffen auf Ramstein oder welchen NATO-Stützpunkt auch immer sein. Wir können sagen, dass sich Deutschland in die Sackgasse einer Eskalation des Ukraine-Krieges begibt, wenn es mit dem F-16-Programm für die Ukraine weitermacht.Warum so viel Aufhebens um die F-16, fragen Sie sich. Schließlich hat Putin laut und deutlich gesagt, dass Russland die F-16 in der Luft ebenso zerstören wird, wie es die Leopardenpanzer und die amerikanischen Panzerwagen Bradley zerstört und die laufende ukrainische Gegenoffensive zurückgedrängt hat. Um es besser zu verstehen, müssen wir dem guten Oberst noch einmal danken. Er machte uns auf ein wichtiges Detail aufmerksam, das in der New York Times nicht erwähnt wird: Die ersten F-16, die der ukrainischen Luftwaffe geliefert werden sollen, stammen aus Belgien und Dänemark und sind alle atomwaffenfähig, was kein notwendiges Merkmal dieser Flugzeuge ist. Da die Russen nicht in der Lage sind, zu bestimmen, welche Art von Munition die “ukrainischen” F-16 in das Kriegsgebiet liefern werden, müssen sie davon ausgehen, dass sie taktische Atombomben mit sich führen, die auf die Truppenkonzentrationen der russischen Armee abgeworfen werden sollen. Die Auswirkungen eines solchen Angriffs könnten verheerend sein, daher die russische Bedrohung der Luftwaffenstützpunkte, von denen aus solche Flugzeuge gestartet werden.

(..) Schließlich gab uns der Oberst einen unschätzbaren Einblick in die Veränderungen der russischen Denkweise über taktische Atomwaffen, die wir andernfalls verpasst hätten. Ich denke dabei an Putins Antwort auf die Frage, ob Russland im ukrainischen Kriegsschauplatz taktische Atomwaffen einsetzen würde. Putins lautes und klares “Nein” war natürlich eine Antwort auf die Vorschläge von Sergej Karaganow für präventive und lehrreiche Nuklearschläge in seinem gerade veröffentlichten Essay in der Zeitschrift Russia in Global Affairs. Wie ich berichtet habe, hat Putin weiterhin gesagt, dass Russland keine Notwendigkeit hat, durch einen Präventivschlag Gewalt an den Tag zu legen, weil jeder weiß, dass es über viel mehr taktische Waffen verfügt als der Westen. Und während die Vereinigten Staaten Gespräche über die Reduzierung der Arsenale an solchen Waffen gefordert haben, wird Russland diese Gespräche nicht aufnehmen und sagt dem Westen: “fuck you”, wenn ich seine unhöfliche Bemerkung auf Russisch in entsprechendes Englisch mit vier Buchstaben übersetzen darf. Diese letzte Bemerkung brachte viele Russen im Publikum zum Schmunzeln. Aber es war nicht nur Theatralik, sagt der gute Oberst: Tatsächlich hatte Russland mit den Amerikanern über die Möglichkeit der Reduzierung der Vorräte gesprochen, aber jetzt, im Kontext des NATO-Stellvertreterkrieges, hat es nicht die Absicht, solche Gespräche wieder aufzunehmen.Damit schließe ich die heutige Umfrage über unseren kläglichen Fortschritt auf dem Weg zum Weltuntergang ab.”

https://gilbertdoctorow.com/2023/06/19/tactical-nuclear-weapons-latest-news-from-russia/

Dass Putin immer und ausschließlich lügt – sagen bekanntlich dieselben, die seit März 2022 behaupten, dass Russland die Raketen ausgehen und nur noch ein paar Javelins, HIMARS, Bradleys, Leopards, F-16 zum Endsieg über die Ruskies fehlen. Und noch immer nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass ihre “modernen” Waffen ebenso wie die “NATO-trainierten” Truppen en masse eliminiert werden. Weil Russland nicht nur was Munition, Material und Manpower betrifft überlegen ist, sondern auch technisch, industriell und logistisch, weshalb es auch US “boots on the ground” an dieser Front nicht anders ergehen würde als den armen Ukrainern, die dort jetzt zur Schlachtbank getrieben werden. Ohne Kontrolle und Verteidigung des Luftraums sind anrollende Panzer und Artillerie-Brigaden kaum mehr als Tontauben und für Drohnen, Hubschrauber und Raketen derart dankbare Ziele, dass die ukrainischen Attacken der letzten Wochen an keiner Stelle auch nur bis zur ersten russischen Verteidigungslinie vorstoßen konnten. Was heißt, die “Rope-A-Dope”-Strategen mussten sich bisher noch nicht einmal in die “Seile” – ihre zweite und dritte Verteidigungslinie – zurücklehnen, um diese Angriffe abzuwehren.

Unterdessen zeigte Putin einer Friedensmission afrikanischer Staatsmänner im Kreml den Entwurf des Friedensvertrags, den ukrainische und russische Unterhändler im vergangenen April in Istanbul ausgehandelt und unterzeichnet hatten – und dem man in Kiew, wo man ihn auf Drängen von Boris Johnson sofort in die Tonne trat und einen der Unterhändler ermordete, noch nachtrauern wird. Zugeständnisse wie eine eigene (militärisch neutrale) Armee, wird Russland der künftigen (Rest-)Ukraine kaum noch machen. Und mit jedem Tag wird ihre Verhandlungsposition schlechter, aber NATOstan-Boss Stoltenberg will weiter kämpfen lassen: den Konflikt “einfrieren” sei keine Lösung. Andererseits sagt er, dass die NATO keine Waffen mehr liefern kann, weil sie keine mehr hat. Sein Counterpart Shoigu hat indessen vor der Idee gewarnt, die Krim mit westlichen Raketen anzugreifen, als Reaktion würden dann die ukrainischen Entscheidungszentren attackiert. Das heißt: Besuch von Mr. Kinzhal . Zelensky behauptet zwar stets, jede hyperschnelle Rakete abwehren zu können, aber persönlich darauf ankommen lassen sollte er es nicht. Ende Mai wurde schon das Zentrum des Militärgeheimdiensts in Kiew getroffen. Putin blufft nicht wenn er sagt, dass auch jedes andere Gebäude zerstört werden kann weil es keine Verteidigungsmöglichkeit gibt.



Russische Hardcore-Bellizisten und Kritiker, denen die “SMO” zu lasch ist, fordern seit langem solche “Enthauptungsschläge” mit anschließendem Großeinsatz der Armee, doch im Generalstab und im Kreml sitzen gottlob keine Hasardeure. Dort ist man eher in Sorge – meint der britische Ex-Diplomat Alaistar Crooke hier im Interview Judge Napolitano – dass eine große “False Flag Operation” zu weiteren Eskalationen führt.

Anders als auf dem Schlachtfeld hat der Westen im Informationskrieg noch immer die Nase vorn und kann sein Publikum in der Wahnidee wiegen, den realen Krieg zu gewinnen – indem unpassende Nachrichten unterdrückt werden. Wenn Putin Kriegsberichterstattern und Bloggern drei Stunden lang Antwort steht – man stelle sich die Schwurbelorgie von Biden, Scholz oder Baerbock in einer solche Fragerunde vor – erfährt man in den Großmedien nichts: Als ob “Kenne deinen Gegner!” nicht Grundvorausetzung für jeden erfolgreichen Krieg wäre und es völlig unwichtig ist, wie der Chef des gegnerischen Lagers die Lage einschätzt und welche Ziele er vorgibt.

Kassieren ARD &Co. ihre öffentlichen Milliarden, um der Öffentlichkeit solche Aussagen vorzuenthalten ? Sicher nicht (die Schweizer “Weltwoche” will demnächst eine Übersetzung veröffentlichen) , aber sie tun es. Sie sind keine Berichterstatter, sondern Kriegspartei, keine Journalisten, die sagen was ist, sondern Illusionisten, die eine Fake-Realität generieren. In der dann nicht Ramstein (und der drohende Atomkrieg) sondern Rammstein (und doofe Sexgroupies) ein Großthema sind, und unter Wasser nicht die Nordstream-Täter, sondern ein vermisstes U-Boot wichtig ist. Und niemand mehr den Kopf schüttelt, wenn nach 10 erfolglosen Sanktion der EU nun das 11. Paket beschlossen wird und Panzer-Uschi nochmal 50 EU-Milliarden im schwarzen Loch Ukraine versenken will. Die Ignoranz, Arroganz und Inkompetenz, die das westliche Führungspersonal und seine Lautsprecher an den Tag legen, kann nur zu einem bitteren Ende führen…

*

