Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 91

Jacques Baud war Analyst für den Schweizer Strategischen Nachrichtendienst und leitete die Einrichtung für friedenserhaltende Operationen der Vereinten Nationen New York. Dort war er zuständig für die Bekämpfung der Proliferation von Kleinwaffen bei der NATO und beteiligt an den NATO-Missionen in der Ukraine. Baud ist schon lange mit den russisch-ukrainischen Konflikten vertraut und kennt die Donbass-Region aus seiner Arbeit als UN-Waffeninspektor. Anders als die militärisch ahnungslosen sogenannten “Experten”, mit denen die Großmedien das Publikum über das Kriegsgeschehen desinformiert, weiß Jacques Baud wovon er redet. Deshalb halte ich seine Lagebeurteilungen und Analysen für das Beste, was derzeit zu diesem Krieg publiziert wird und habe sie an dieser Stelle schon oft verlinkt und zitiert. Das geschieht heute wieder, denn soeben ist sein neues Buch (Putin-Herr des Geschehens?) im Westendverlag erschienen, aus dem wir im Folgenden das Vorwort veröffentlichen – mit dem Hinweis, dass es sich bei diesem Werk um ein “Must read!” für alle halten, die einen vernünftigen, objektiven Blick auf das Geschehen gewinnen und an einer friedlichen Lösung arbeiten wollen.

“In jedem Konflikt hängt die Lösung davon ab, wie er zu verstehen ist.

Die Gefahr bei tragischen Ereignissen besteht darin, dass wir sie emo-

tional dominiert betrachten und sie beurteilen, bevor wir sie analysiert

haben. Genau das haben wir bei der Ukraine-Krise getan. Wir haben

die Liebe zur Ukraine mit dem Hass auf Russland vermengt.

Wenn wir der Ukraine wirklich helfen wollten, hätten wir viel frü-

her gehandelt, um die Lösungen umzusetzen, für die wir uns einge-

setzt hatten. Das haben wir nicht getan.

Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, lautet: Was genau sind

die Werte, die wir angeblich verteidigen? Unsere moderne europäische

Kultur orientiert sich an diesen Werten, die auf die Revolution der »Auf-

klärer« zurückgehen, wie Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Descartes,

Diderot, die den Absolutismus bekämpft haben. Sie sagten nicht, dass

es keine »Guten« und »Bösen« mehr geben dürfe, sondern dass man

vielmehr auch die Art und Weise, wie Probleme behandelt werden, den

Parametern der Aufklärung unterwerfen müsse: Nicht mehr die gött-

liche Eingebung oder die Leidenschaft sollten die Entscheidung leiten,

sondern die Vernunft und die Analyse der Fakten. Und zwar aller Fak-

ten. Die, die uns gefallen, sowie die, die uns missfallen.

Aber das Erfassen von Fakten kann nur erfolgen, wenn man bereit

ist, Ansichten zuzuhören, die nicht die eigenen sind. Voltaire wird

dieser Satz zugeschrieben, der heute vergessen zu sein scheint:

»Ich stimme nicht mit dem überein, was Sie sagen, aber ich werde

bis zum Tod dafür kämpfen, dass Sie das Recht haben, es zu sagen.«

Aber genau das beherzigen wir nicht: Wir verbieten unbequeme Me-

dien, und Menschen, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der

Ukraine eine andere Meinung haben, werden automatisch als »Putin-

Agenten« verurteilt.

Wer hat die Angriffe auf die Zivilbevölkerung im Donbass zwischen

2014 und 2022 verurteilt? Wer hat die berichteten Massaker an Zi-

vilisten im Donbass verurteilt? Wer hat unsere führenden Politiker

in Frankreich, Deutschland und der Ukraine verurteilt, die zugege-

ben haben, dass sie nie die Absicht hatten, das Minsker Abkommen,

das sie unterzeichnet hatten, umzusetzen? Wer hat das Gesetz von

2021 verurteilt, das ukrainischen Bürgern je nach ihrer ethnischen

Herkunft unterschiedliche Rechte einräumt und damit diese Rechte

nicht davon abhängig macht, was man tut, sondern davon, was man

ist? Wer verurteilte die Ermordung ukrainischer Friedensverhandler

durch ihre eigenen Sicherheitsdienste im Jahr 2022?

Die militärische Intervention war vielleicht nicht die beste Lösung,

aber was haben wir getan, um sie zu verhindern?

Wir leben in einer Gesellschaft, die urteilt, bevor sie etwas weiß.

Wir stützen die Kritik an unseren politischen Entscheidungsträ-

gern nicht auf die Weisheit ihrer Entscheidungen, sondern auf die

Geschwindigkeit, mit der sie diese getwittert haben. Das trifft nicht

nur auf Frankreich zu, auf das sich die meisten Fallbeispiele dieses

Buches beziehen. Eine Analyse der Medien in anderen europäischen

Ländern würde zu denselben oder zumindest sehr ähnlichen Ergeb-

nissen führen.

Wir haben gesagt, Russland sei schwach; es ist heute aber stärker

als vermutet. Wir haben gesagt, dass die Sanktionen es zusammen-

brechen lassen würden; seine Wirtschaft ist in besserem Zustand

als unsere. Wir haben gesagt, dass die Bevölkerung Wladimir Putin

ablehnen und gegen ihn rebellieren würde; aber sie unterstützt ihn.

Wir haben gesagt, dass Russland keine Raketen hat; es hat seitdem

gleichwohl Hunderte von Raketen abgeschossen. Wir sagten, es habe

keine Munition mehr; es schießt allerdings zehnmal so viel wie die

Ukraine. Wir sagten, die Ukrainer hätten keine Verluste; sie haben

jedoch zehnmal so viele Verluste wie die Russen. Indem wir alles ge-

winnen wollen, sind wir dabei, alles zu verlieren.

Langsam zeigen uns die Fakten, dass die westliche Rhetorik falsch

war. Sie hat die Ukraine nicht nur davon abgehalten, in einen Konflikt zu treten,

sondern sie verbietet uns darüber hinaus, ihn zu beenden.

Wir haben nicht auf das gehört, was die Ukrainer uns gesagt haben,

sondern nur auf die Propaganda ihrer Regierung und auf unsere eige-

nen Vorurteile.

Es ist einfach, mit dem Blut anderer Krieg zu führen. Daran hat sich

leider auch nichts geändert, seitdem die französische Original-Version

in der ersten Hälfte 2022 erschienen ist.

Es ist Zeit, unsere Vorurteile aufzugeben und zur Vernunft zu kom-

men. Es ist Zeit, sich zu verändern und zu den Fakten zurückzukeh-

ren. Unsere Aufgabe als Europäer ist es nicht, eine Seite zu unter-

stützen, sondern alles zu tun, damit das Töten aufhört. Es geht nicht

darum, wer »gut« oder »böse« ist, wer »gewinnt« oder »verliert«, son-

dern darum, einen Dialog zu eröffnen. Und genau um diese Thematiken

soll es in dem Buch gehen.

