Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 90

Langsam sickert die Realität in die Berichterstattung der Großmedien ein, denn die ukrainische “Gegenoffensive” kommt nicht nur nicht voran, sondern hat in vier Wochen für den Gewinn von 20 Kilometern Steppe mehr als 20.000 Mann und hunderte Panzer, Fahrzeuge und Haubitzen verloren. Dass mit derlei “Fortschritt” an der über 1000 Kilometer langen Front kein Krieg zu gewinnen ist, muss dem mit Falschmeldungen in Siegeslaune gehaltenen Publikum jetzt aber schonend beigebracht werden. Die “New York Times” versucht es mit netten Comicbildchen: Die Guten (Cowboys/Ukrainer) kommen nicht voran, weil sich die Bösen (Indianer/Russen) im Wald versteckt haben: So was aber auch! Diese gemeinen Ruskies verschanzen sich hinter Bäumen und Gebüsch, lassen die Ukies auf freiem Feld anrollen und ballern sie einfach ab. Mit dieser innovativen Im-Wald-Verstecken-Hightech konnte natürlich niemand rechnen. Wäre es nicht so tragisch könnte man über das infantile Niveau nur lachen, mit dem das Publikum vorsichtig auf eine dräuende militärische Niederlage eingestimmt wird.



Ich habe in diesen “Notizen” vom ersten Tag an zur Weißen Fahne und Verhandlungen geraten. Weil es für die Ukraine aussichtslos ist, gegen eine 10-fach überlegene Streitmacht zu kämpfen und weil das US-Imperium nur um Preis seines eigenen Untergangs gegen China und Russland Krieg führen kann. Gegen den ökonomischen und den militärischen Riesen, die über BRICS++ mit über 80% der Welt kooperieren, ist weder mit Sanktionen, noch mit Atomwaffen etwas auszurichten. Und schon gar nicht, wie sich gerade auf fatale Weise zeigt, in einem Bodenkrieg, bei dem die größte Landstreitmacht auf europäischem Boden, die ukrainische Armee, systematisch eliminiert wird. Trotz “moderner” westlicher Waffen, trotz Phantastilliarden Dollars und Euros, trotz NATO-trainierter Truppen und NATO-Strategen im Generalstab. Oder wegen? Fakt ist, dass sich vermeintlichen HighTech- “Wunderwaffen” des Westens in der Praxis als bestenfalls zweitklassig herausgestellt haben, ebenso wie die Tatsache, dass mit Überweisungen ins Schwarze Korruptionsloch Kiew kein Krieg zu gewinnen ist. Fakt ist weiterhin, dass Panzer fahren können und mit Panzern kämpfen ein himmelweiter Unterschied ist und man in ein paar Wochen allenfalls Ersteres lernen kann; und vor allem, dass die Pentagon- und NATOstan-Strategen zwar noch nie eine derart große und gut ausgerüstete Proxy-Armee wie in der Ukraine für sich kämpfen lassen konnten, ihre eigene Erfahrung im modernen “Combined Arms Warfare” aber gleich Null ist, weil sie nur gegen weit unterlegene Länder Krieg geführt haben. Und etwas anderes als Luft-Boden-Krieg (Bomben werfen, einmarschieren, mission accomplished !) militärisch gar nicht drauf haben und erschreckt feststellen, dass ihre Leopards, Gepards, Bradleys und Challengers nicht mehr als Tontauben sind, wenn sie keine Luftunterstützung haben. Die aber kaum mehr vorhanden ist, weil die ukrainische Luftwaffe schon in den ersten Tagen der Invasion weitgehend ausgeschaltet und nur noch als “Ghost of Kiew” unterwegs war. Weshalb man auch kein Hellseher sein musste, sondern nur in der Lage, Eins und Eins zusammenzählen, um die schreckliche “Blutmühle” im Donbass und den Ausgang des Gemetzels vorherzusagen. Nur völlig ahnunglose intellektuelle Tiefflieger konnten vor einem Jahr eine “No Fly Zone” fordern und ignorieren, dass NATOstan es dieses Mal nicht nicht mit einem weitgehend wehrlosen Land wie Afghanistan, Libyen oder Irak zu tun hat, sondern mit einem Gegner auf Augenhöhe und einem “Höllensystem” der Luftverteidigung. Weshalb, wie hier ebenfalls vor über einem Jahr prophezeit, keine Jets wie F-16, F-22, F-35 etc. zum Einsatz kommen werden, weil diese Kisten einfach zu teuer sind, um ihre massenhafte Verschrottung zu riskieren.



Damals ging ich falscherweise davon aus, dass der Krieg in wenigen Monaten beendet sein würde, weil Russland im amerikanischen “Shock&Awe”-Stil seine Bomberflotten einsetzt und ich mir unter einer “Speziellen Militäroperation” nichts vorstellen konnte. Die russischen Hoffnungen, Kiew mit einem kleinen Blitzeinmarsch auf breiter Front zur Kapitulation zwingen zu können, waren zwar schnell verflogen, aber die nahezu flächendeckende Ausschaltung der Luftstreitkräfte durch russische Raketen hatte die Ukraine schon nach zwei Monaten SMO an den Verhandlungstisch in Istanbul gebracht. Was vernünftig und logisch war, weil in Zeiten der kombinierten C4ISR-Kriegsführung von beiden Seiten alle Bewegungen Richtung Front zu sehen sind, was jeden Bodenkrieg ohne Luftunterstützung aussichtslos macht. Nicht das Terrain und die Im-Wald-Verstecken-Technologie der Russen, von dem die “New York Times” fabuliert, ist das Problem, sondern die Tatsache, das jedes anrollende, noch weit entfernte Fahrzeug registriert wird und von Artillerie, Drohnen oder Kampfjets abgeschossen werden kann.

Was nun ? Angeblich hält Kiew noch etwa die Hälfte der Leoparden-und Challenger-Herde in Reserve , um es in einer zweiten Welle den Russen (und dem NATOstan-Gipfel in Vilnius am 12. Juli) jetzt aber richtig zu zeigen, koste es (an Leichenbergen) was es wolle. Und dann? Selbst wenn gegen jede Wahrscheinlichkeit ein Durchbruch an der Front, die Eroberung eines strategischen Brückenkopfs oder einer bedeutenden Stadt gelingen sollte, wäre das allenfalls ein symbolischer Erfolg Und vielleicht ein Argument im Infokrieg, weiter Waffen, Menschen und Material in die Blutmühle zu liefern, aber keine Wende auf dem Schlachtfeld. Dass mittlerweile auch der CIA-Direktor wagt, Worte wie “Verhandlungen” in den Mund zu nehmen, deutet indessen an, dass in auch Brainwashington die langsam Realtität einsickert und nach einem Ausweg aus dem Debakel gesucht wird, der weniger blamabel verläuft als der Abgang aus Kabul.



Larry Johnson fasst zusammen (übersetzt mit DeepL.com):

“Es läuft immer noch auf ein einfaches mathematisches Problem hinaus: Der Ukraine fehlt es an genügend Personal, Ausrüstung und Luftstreitkräften, um einen nachhaltigen Angriff zu starten, und die bei diesen Angriffen erlittenen Verluste können nicht schnell durch kompetente Soldaten ersetzt werden. Dies gilt insbesondere für die höhere Führungsebene. Der Verschleiß an ukrainischen Obersten und Generälen zwingt den ukrainischen Generalstab dazu, unerfahrene Offiziere in Führungspositionen zu befördern, für die sie nicht qualifiziert sind. Die Welt ist Zeuge der Todesspirale des ukrainischen Militärs. Es bleibt abzuwarten, ob die NATO bereit ist, diese Realität anzuerkennen. (…)

Das Dilemma, vor dem die NATO steht, besteht darin herauszufinden, wie sie sich aus dem Krieg in der Ukraine zurückziehen kann, ohne sich selbst zu zerstören. Ich sehe keine Lösung und freue mich über Ihre Erkenntnisse zu dieser Frage.”

Zum Abschluss noch der Hinweis auf die Studie von Prof. Ivan Katchanovski (University of Ottawa) über das Maidan-Massaker am 20. Februar 2014 mit dem der blutige Bürgerkrieg in der Ukraine begann, und für das bis heute niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Die Scharfschützen, die in die Menge gefeuert hatten, standen nicht auf Häusern, die unter Kontrolle der gestürzten Janukowitsch-Regierung standen: The Maidan Massacre Trial and Investigation Revelations: Implications for the Ukraine-Russia War and Relations. Zur Beantwortung der nicht nur “moralischen” Frage, wer eigentlich den ersten Schuß abgegeben und den Krieg ausgelöst hat, ist die Aufklärung der Maidan-Massaker bedeutsam – und wird eben deshalb sowohl in der Ukraine wie auch im Westen unterdrückt.

Mehr zu der Vorgeschichte des Maidan-Putschs in unserem Buch “Wir sind die Guten” , in das auch ein Dokument aus dem Jahr 1993 gepasst hätte, das ich erst kürzlich entdeckt habe: der von Prof. Barry Posen (MIT, RAND-Corp.,) entworfene Plan für einen Krieg gegen Russland via Ukraine, der auf frappierende Weise dem entspricht was wir dort jetzt erleben. Moses Mendelsohn, der das Papier ausgegraben hat, – 1993: The Barry R. Posen Plan for War on Russia via Zombie State Ukraine– schreibt im Vorspann zu den Auszügen:

“Aus offensichtlichen Gründen ist nur Posens Einschätzung der russischen militärischen Stärke veraltet. Der Rest seiner Studie sagt sowohl die Ereignisse in der Ukraine in den letzten 20 Jahren als auch die erwartete, ja erhoffte russische Antwort mit solch grauenhafter Genauigkeit voraus, dass man leicht erkennt, dass es sich nicht um eine Vorhersage, sondern um einen voll ausgearbeiteten Kriegsvorschlag handelt – komplett mit Posens Bestürzung über das Scheitern der Operation Barbarossa und seiner Freude über den “hohen Preis”, den Barbarossa Russland abverlangt hat, die nur sehr schwach verschleiert wird.”

Auch wenn Prof. Posen mittlerweile scheinbar das Lager gewechselt hat und für Diplomatie plädiert, zeigt diese Studie sehr deutlich, dass und wie dieser Krieg schon lange vor dem russischen Einmarsch und lange vor dem Maidan-Putsch vorbereitet und geplant wurde.



