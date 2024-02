Als Interview des Jahres wurde es im Blogforum heute Nacht schon angekündigt, jetzt habe ich mir das Interview von Tucker Carlson mit Wladimir Putin (hier mit deutschem Transkript) zum verlängerten Frühstück angeschaut. “Soll das eine Talkshow werden oder ein ernsthaftes Gespräch?” als Carlson das Letztere vorschlägt, steckt Professor Putin erstmal den historischen Rahmen ab: vom 9. Jahrhundert über Dshingis Khan, die Reichsgründung 1654 die beiden Weltkriege, Stalin, das Ende der UdSSR bis zur heutigen Ukraine. “Es mag langweilig sein, aber es erklärt viele Dinge.” Das tut es. Und ohne einen der Kommentare aus unseren Kriegsmedien schon zur Kenntnis genommen zu haben, ist mir schon klar, wie die Gülle beschaffen sein wird, die darüber ausgegossen wird: Carlson (“rechts”) plus Putin (“böse”) = Propaganda”. Dass die Journaille im besten Fall zum “Weitergehn, nichts zu sehen” aufrufen wird, ist indes zu verstehen: wer einer semi-debilen Wandermumie als Präsident und Kriegsherr, einer Komiker-Marionette in Kiew, einem “Norwegian Wood”_Holzkopf in NATOstan, einer Panzer-Uschi in der EU oder einer für Außenpolitik zuständigen Trampolinspringerin…. wer mit solchen “Spitzenpolitikern” gestraft ist und ihnen das Wort reden (oder auf den Teleprompter packen) muss, kann angesichts der zweistündigen Putin-Performance nur blass werden vor Neid.



Anfang des Jahres hatte ich auf das neue Buch von Jacques Baud (“The Russian Art of War – Wie der Westen die Ukraine in die Niederlage führt) hingewiesen, in dem er zusammenfasst:

“Der Grund, warum die Russen in der Ukraine besser sind als der Westen, ist, dass sie den Konflikt als einen Prozess sehen, während wir ihn als eine Reihe von Einzelaktionen betrachten. Die Russen sehen die Ereignisse wie einen Film. Wir sehen sie als Fotografien. Sie sehen den Wald, während wir uns auf die Bäume konzentrieren. Deshalb setzen wir den Beginn des Konflikts auf den 24. Februar 2022 oder den Beginn des Palästinakonflikts auf den 7. Oktober 2023. Wir ignorieren die Zusammenhänge, die uns stören, und führen Konflikte, die wir nicht verstehen. Deshalb verlieren wir unsere Kriege…”

Aus dieser Haltung liefert auch Putin in diesem Gespräch zu Beginn ein breites Panorama des historischen, prozessualen “Walds” – nicht als ausweichendes, ablenkendes Blabla, sondern um spätere “Einzelaktionen” präzise einzuordnen, wie den Beginn des Kriegs in der Ukraine nicht mit dem russischen Einmarsch, sondern mit dem Maidan-Putsch.



Um den richtig einzuordnen, schrieb ich vor zehn Jahren (mit Paul Schreyer) das Buch “Wir sind die Guten – Ansichten eines Putinverstehers” (und führte dazu ein hintergründiges Gespräch mit Ken Jebsen). Nach dem Einmarsch Russlands bekannte ich am 24.2.22 warum ich “bis auf Weiteres” noch immer Putinversteher bin. Und das Gespräch mit Carlson hat daran nichts geändert – “cool, calm &collected”, klug & souverän … wenn noch ein paar mehr Prädikate gebraucht werden, finden die sich leicht. In der aktuellen Championsleague der Weltpolitik kann diesem Wladimir Putin niemand das Wasser reichen. Aber, das hat Tucker Carlson gezeigt, man kann mit ihm reden. Und wenn man zuhört, kann man vieles verstehen – und Kompromisse finden.

Dass dies um des Himmels und des Weltfriedens Willen endlich geschehen muss, statt einen mörderischen, aussichtslosen Krieg weiter zu führen, kann man den angeblichen Volksvertretern, dem Führungspersonal des Westens, verdammt noch mal nur zuschreien. Die Schlafwandler, die Deutschland und Europa an die Wand fahren, müssen geweckt werden. Mit Russland, mit Putin reden ist das Gebot der Stunde. Und diesen zwei Stunden zuzuhören Pflichtprogramm



*





