Panzer-Kanzler fährt das Land an die Wand

Dass es sich bei dem Gespräch mit “Professor Putin” um das Interview des Jahres handelt, hatten wir hier schon angemerkt. Aber das Jahr ist noch recht jung, vielleicht kommt ja noch etwas, wobei es zumindest in den Reihen amtierender “Spitzenpolitiker” schwer sein wird, Kandidaten von derart gebildetem, informiertem, kompetenten Kaliber zu finden. Mittlerweile hat das Gespräch weltweit über eine Milliarde Views – ein Quoten-Knockout für die etablierten Medien. Interessant sind Carlsons Eindrücke im Hotelzimmer direkt nach dem Interview – sein Unmut über die länglichen historischen Ausführungen Putins, aber dann auch sein Verständnis und seine Überraschung über die klaren Friedens-und Verhandlungsangebote von Putins Seite, als über den aufgrund westlicher Intervention gescheiterten Istanbul-Vertrag gesprochen wurde.



Dass dieser schreckliche, sinnlose Krieg absolut unnötig war, weil sich Kiew und Moskau im Frühjahr 2022 auf friedliche Kompromisse nahezu geeignet hatten, und nicht die Ukraine, sondern die USA in Gestalt von UKs Boris Johnson weiter zum Kampf trommelten, ist die zentrale Botschaft, die jeder aus diesem Interview mitnehmen muss. Und die nicht als Fake, Lüge und Propaganda abgetan werden kann. Aber von den westlicher Seite als solche abgetan werden muss, weil das Narrativ vom “Angriffskrieg” und “russischer Expansion” anders nicht zu halten ist. Weshalb sich Kanzler Scholz einmal mehr auf internationaler Bühne als Supervasall vom Dienst blamiert, und in Washington Putins Aussagen über den Krieg als “völlig absurde Geschichten” bezeichnet:



»Es gibt eine ganz klare Ursache, das ist der Wille des Präsidenten Russlands, sich einen Teil der Ukraine einzuverleiben. Und alle Geschichten, die dazu erzählt werden, ändern nichts daran, dass genau das der Zweck seiner imperialistischen Bestrebung ist.« Der Krieg könne »jederzeit enden«, sagte Scholz. »Aber nicht so, wie sich das der russische Präsident vorstellt, indem die Ukraine kapituliert, sondern indem er den Krieg seinerseits beendet und die Voraussetzungen dafür schafft, dass eine friedliche Lösung möglich wird.«



Soweit der Bundeskanzler, der wie letztes Jahr offenbar immer noch halluziniert eine “Entscheidung auf dem Schlachtfeld” herbeiführen zu können und einfach nicht einsehen will, dass ein militärischer Sieg in der Ukraine unmöglich ist. Selbst wenn die gesamte Blechbüchsenarmee Bundeswehr, die jetzt kriegstauglich werden will, morgen nach Russland rollen würde. Mit Scholz` CDU-Kollegen Roderich Kiesewetter an der Spitze, der mittlerweile direkte Angriffe fordert: “Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden.”

Vor nicht allzu langer Zeit hätte man noch eine Ambulanz und zwei Pfleger im weißen Kittel gerufen, um Volksvertreter wegen solcher Forderungen in eine Heilanstalt zu verfrachten und als Sicherheitsrisiko ruhigzustellen. Doch mittlerweile ist derart verantwortungslose Kriegshetze im deutschen Parlament schon mehrheitsfähig. Da freilich nichts dagegen spricht, dass sich Kieswetter morgen als Söldner verdingt und schon mal voran marschiert, wäre dies wohl die beste Lösung, den Oberst a.D. nicht nur bis auf Weiteres, sondern dauerhaft ruhig zu stellen.



Dass “Olaf der Vergessliche” Putins Interview-Aussagen als “absurd” unter den Teppich kehren will, hat indes wohl auch mit einer kleinen Nebenbemerkung des Präsidenten zur Nordstream-Sprengung zu tun, bei der Putin darauf hinwies, dass eine der vier Röhren noch intakt ist und Russland morgen liefern könnte. An Nordstream will Scholz nicht erinnert werden, denn er hat keine Antwort auf die logische Frage, warum seine Regierung eher den Industriestandort Deutschland zerstört als ihn mit billigem Gas zu versorgen und warum er dem Land Kriegskosten von über 500 Milliarden Euro aufbürdet statt diesen (selbst-)mörderischen Irrsinn zu stoppen. Da bleibt nur: die Kirche der Angst, das Schüren von Putin-Panik und das Verbreiten der kindischen Domino-Theorie, nach der die Russen bis zum Rhein vorstoßen, wenn sie nicht am Dnjepr gestoppt werden.



Dmitry Orlov ist Fachmann für den Zusammenbruch, seine “Lehre vom Kollaps” habe ich vor einigen Jahren übersetzt, mit der Botschaft „dass der Zusammenbruch kein um jeden Preis zu vermeidender Alptraum ist, sondern Teil der normalen, unveränderlichen Zeiten der Geschichte.“ Orlov ist kein raunender Prophet, sondern kühler Analytiker – und kommt in einem Gespräch über die aktuelle Lage zu dem Schluss: The Game is over for NATO. Ich denke, da liegt er richtig. Nicht nur wegen einem Donald Trump als möglichem US-Präsidenten, der die teure Vasallentruppe schon länger loswerden will und jetzt den MAGA-Fans im Wahlkampf das Zuckerchen geworfen hat, dass auf Beistand nur rechnen kann wer auch dafür bezahlt. Sondern weil das Bündnis schon jetzt völlig überfordert ist: NATOstan hat in der Ukraine eine Stellvertreterarmee von 500.000 Mann aufgestellt, ausgerüstet, aufgerüstet, strategisch angeleitet…und in eine Niederlage geführt, die zwei Generationen junger Ukrainer das Leben gekostet hat. Ein blutigeres Exempel militärischer Inkompetenz kann es kaum geben. Aber ich befürchte, dass daraus noch immer keine Konsequenzen gezogen werden, außer planlosem “Weiter so!”.

Schon feiert das ehemalige Nachrichtenmagazin den “Panzer-Kanzler”, weil er mit einem “Spatenstich für die Zeitenwende” 200.000 Panzergeschosse pro Jahr produzieren lässt. Das entspricht wahrscheinlich der Menge, die Russland in zwei Wochen herstellt, aber in “fünf Jahren” – so der Generalinspekteur der Bundeswehr – sei man dann so weit “kriegstüchtig”, um gegen den Iwan anzutreten. Also her mit der Kohle, sonst kommt euch Putin holen! Aber bis dahin fährt der Panzer-Kanzler schon mal das Land an die Wand…

