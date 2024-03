Wochenendmusik

Gestern erschienen, heute schon hier auf dem Blog: Keith Richards Tribute To Lou Reed. Zwei meiner musikalischen Helden, die ich auch mehrmals live erlebt habe, Lou Reed noch auf seiner letzten Tour vor seinem Tod 2013. Wie Ol` Keith hier in memoriam Lou den Klassiker aller Ex-Heroiniker rifft und groovt ist einfach meisterhaft – und wenn der Master of Minimal Riff vor dem Schlussakkord ganz kurz ein Solo andeutet, wartet man sofort auf eine Long Version, in der ein Mick Taylor diesen Faden aufnimmt: “I’m feeling good, I’m feeling, oh, so fine.Until tomorrow, but that’s just some other time.I’m waiting for my man…”