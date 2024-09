Im Gespräch mit Sven Boettcher

Sven Böttcher und ich haben 2016 in “Die ganze Wahrheit über alles” ja nicht nur sämtliche Weltprobleme von A-Z dokumentiert und die Lösungswege aufgezeigt, sondern auch kleinen Detailproblemen wie 9/11 dicke Wälzer gewidmet. Teilweise unter Pseudonymen wie “Christian C. Walter” oder “John S. Cooper”, als letzterer 2007 mit dem Thriller “Das fünfte Flugzeug”. Das zwei-teilige Hörspiel, das Andreas von Westphalen aus dem Roman 2011 für den WDR gemacht hatte, war dann zum 20. Jahrestag der Terroranschläge zu heiß und wurde über Nacht aus dem Programm gecancelt. Ob es daran lag, dass unserer Fiktion zu nahe an den Fakten war, oder schlicht damit, weil mittlerweile bekannt geworden war, dass hinter dem amerikanischen Bestsellerautor jemand anderes – zwei üble “Verschwörungstheoretiker” – stecken ? Wie auch immer – Sven und ich haben bei verschiedenen Themen, in verschiedenen Genres stets effektiv und gut gelaunt zusammengearbeitet, was wir aber noch nie gemacht haben: zusammen öffentlich geredet. Das haben wir jetzt nachgeholt:

*

