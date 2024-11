3. JT 110: RETURN OF THE DONALD

Die Ampel hat fertig. Bundeskanzler Scholz hat seinen Finanzminister entlassen und will die Vertrauensfrage stellen – aber erst im Januar. Ein Crash, der sich lange abgezeichnet hat und jetzt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt geschieht. Denn in den USA übernimmt Donald Trump wieder das Weiße Haus und treibt damit europäischen Politikern die Angstperlen auf die Stirn. Dabei übersehen sie, dass die Zukunftsmusik der Weltpolitik ganz woanders spielt – nämlich beim BRICS-Gipfel in Kasan. Über all das und mehr sprechen Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Mathias Broeckers in der 110.Ausgabe “Das 3. Jahrtausend”