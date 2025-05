Taurus-Wahn als Morgenthau-Plan?

“Der neue Eiserne Vorhang zieht sich zu, Europa schneidet sich vom “Herzland” ab, vom Handel und Wandel mit dem Osten, mit Russland und Asien, mit dem Rest der Welt – und niemand in Brüssel, Berlin, Paris oder Rom scheint zu ahnen, welche dystopischen Zustände damit auf das “alte Europa” zukommen. Wer nicht mit preisgünstiger Energie und Rohstoffen versorgt wird, kann nicht wettbewerbsfähig produzieren, wer nicht wettbewerbsfähig ist, kann nichts verkaufen, und wer nichts verkauft, geht als Industriestaat unter. Manchmal kommt es mir in den letzten Wochen so vor, als ob mit knapp 80 Jahren Verspätung und hintenrum der Morgenthau-Plan doch noch umgesetzt würde, nach dem aus dem besiegten Deutschland ein Agrarstaat werden sollte. Doch bekanntlich setzte sich seinerzeit der US-Außenminister Marshall gegen Finanzminister Morgenthau durch und mit dem nach ihm benannten Marshall-Plan wurde die Bundesrepublik zum Frontstaat im Kalten Krieg aufgerüstet. Joseph Stalins 1952 erfolgten Vertragsvorschlag einer Wiedervereinigung Deutschlands und eines Rückzugs der sowjetischen Bestazung – unter der Bedingung einer künftigen militärischen Neutralität – musste die Adenauer-Regierung auf Druck Washingtons und Londons ablehnen. Ganz so wie jetzt die Vasallen in Kiew eine militärische Neutralität ablehnen und auf transatlantische Weisung Krieg führen müssen.”

So hieß es hier vor drei Jahren – in der 29. Folge der Notizen zum Ende der unipolaren Welt – und ein Jahr später, im Mai 2023, in der 80. Folge:



“Wenn Europa von diesen Märkten des 21.Jahrhunderts nicht abgehängt werden will, ist ein Abrüstungs-, Beistands- und Handelsvertrag von Lissabon bis Wladiwostok überfällig. Das „Kremlmonster“ Putin hat das übrigens schon 2007 vorgeschlagen. Höchste Zeit, dass sich die Muppet-Figuren in Berlin und Brüssel daran erinnern …

Weil es tatsächlich nur Muppet-Marionetten sind, haben wir jetzt den Salat (und bald nur noch den, wenn der Biden-Habeck-Morgenthau-Plan durchschlägt und Deutschland Agrarkolonie wird ) – und weiter einen schrecklichen Krieg. Und keine Chance, den Bären in die Höhle zurück zu treiben. Auch nicht mit der größten Proxy-Armee, die NATOstan jemals verheizt hat, und schon gar nicht dadurch, das jetzt wieder deutsche Panzer gegen Russland rollen. Aufgeweckte Bären lassen sich nämlich nicht nur schwer zurück in ihre Höhle zurück zwingen, sie haben auch ein gutes Gedächtnis. Wer ihnen schon einmal auf die Pelle gerückt ist, Millionen ermordet hat und bis in seinen Bunker nach Berlin zurück gejagt werden musste, haben sie nicht vergessen.”Und im November 2024 (“Die Kriegskoalition fährt das Kant an die Wand”):

“Spätestens als das Imperium den europäischen Kolonien dann die wichtigste Energieader wegsprengte wurde klar, dass es mit dem Industriestandort Deutschland vorbei ist. Doch einen Morgenthau-Habeck-Plan hat unser Deindustrialisierungsminister bis dato nicht vorgelegt, stattdessen einen Wunschzettel, dass er auch gern Kanzler werden würde.”

Letzteres hat er zwar nicht geschafft, die Deindustrialisierung läuft unterdessen aber weiter und jetzt hat es zwei seit 25 Jahren fusionierte Konzerne, Krupp (gegründet 1811) und Thyssen (gegründet 1891) , erwischt, die wie keine anderen – mit Stahl und Waffen – historisch und sinnbildlich für die Entwicklung Deutschlands zur Industrienation standen. BILD meldet “Nach 214 Jahren wird Thysenkrupp zerschlagen – Großteil der Ruhrikone wird verkauft, Jobs gestrichen – aber der Chef soll einen neuen Vertrag erhalten.” Weiter heißt es:

“Ohne Stahl, Schiffbau und Handel fallen 70 Prozent des Jahresumsatzes von zuletzt 35 Milliarden Euro weg – von 98.000 Mitarbeitern wird weniger als die Hälfte im Verbund bleiben. (…) Von dem Großkonzern mit einst 200.000 Mitarbeitern verbleibt nur das Geschäftsfeld „Grüne Technologien“. Das allerdings, so berichten Konzerninsider, sei zu klein, um eigenständig überleben zu können.”



Und weil die “Grünen Technologien” auch insgesamt noch viel zu klein sind, kann eine Industrienation damit nicht überleben und braucht einen Plan, wie sie in den kommenden Jahrzehnte zum Agrarland werden und 80 Millionen Einwohner durchfüttern soll. Aber den gibt es nicht. Geschweige denn, Anstrengungen “Nordstream 1” wieder zu öffnen, um zu retten was an Stahl,-Auto,- Chemieproduktion noch zu retten ist. Stattdessen hat der neue Kanzler “Feuer frei!” verkündet, will mit deutschen Raketen nach Russland schießen lassen und bittet geradezu um einen hypersonischen Besuch von Mr. Oreschnik, Kinzhal und Kollegen.

Wäre es da nicht besser, gleich vernünftige Russen im Kanzleramt regieren zu lassen, ohne sie wie die schwarz-rot-grünen Irren in Berlin herauszufordern, zuvor noch das Land in Schutt und Asche zu legen ? Ich frage für einen Freund…





