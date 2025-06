Warten auf Oreschnik

Vor elf Jahren, als der Krieg in der Ukraine begonnen hatte und die Putsch-Regierung in Kiew militärisch gegen die “Separatisten” genannten Bürger der östlichen Regionen vorging, die das illegal an die Macht gelangte Regime nicht akzeptieren wollten, schrieb ich unter dem Titel “Barbarossa 2.0”, dass “wir” – im Westen – noch immer “Die Wohlgesinnten” sind – und empfahl das Buch von Jonathan Littell als “besten Tatsachen-Roman über “Barbarossa 1” und die Folgen.”:

Dass dies alles NICHT im Interesse Europas und Deutschland sein kann, hatten wir hier schon mehrfach aufgezeigt – und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wer hier die Strippen zieht: der Sohn des US-Vizepräsidenten und der beste Kumpel von Außenminister John “Skull & Bones” Kerry steigen in den Vorstand des größten privaten ukrainischen Gasunternehmens ein – zuständig für “Expansion”. Schon im Januar war der größte Agrarkonzern der USA , Cargill, mit 200 Mio. beim größten Landwirtschaftsbetrieb der Ukraine eingestiegen. Vermittelt von einem Spezi der US-Diplomatin Victoria “F*ck EU” Nuland und ihres Mannes, Robert Kagan, seines Zeichens Mitgründer des Neocon-Thinktanks “PNAC” (“Project For A New American Century”) ; jenem Club von Cheney, Rumsfeld und Co. der sich 1999 “ein neues Pearl Harbour” wünschte, um weitere militärische Eroberungen durchzuziehen. Nazi-Deutschlands “Unternehmen Barbarossa” – der 1940 geschmiedete geheime Plan, Russland zu überfallen und blitzkriegartig zu besiegen – endete bekanntlich in einer Tragödie und mit 20 Millionen toten Russen und Ukrainern. Vor 70 Jahren, am 11. Mai 1944, vertrieb die Rote Armee die letzten Faschisten von der Halbinsel Krim. Dass Russland sie jetzt wieder, völkerrechtlich fragwürdig, annektierte – nachdem der alte Schlawiner Nikita Chrustschow die Krim 1954 seiner alten politischen Heimat Ukraine, völkerrechtlich fragwürdig, einfach geschenkt hatte – um sie vor dem aus Kiew herannahenden “Rechten Sektor” zu schützen entbehrt insofern nicht einer gewissen Konsequenz. Denn auch wenn diese echten Faschisten nur einen Teil der amtierenden Putsch-Regierung ausmachen und Jateznjuk “nur ” eine zivile CIA-Marionette ist – was da unter dem “Stars & Stripes”-und EU-Banner läuft kann man durchaus als “Barbarossa 2.0” sehen: ein bisschen mehr “Soft Power”, ein bisschen weniger Rassismus und Nazi-Brutalität (wobei: Maidan-Scharfschützen, Odessa, Mariupol… schon sehr heftig), und reichlich mehr Propaganda, dass wir doch die “Guten” sind.

Die sind wir selbstverständlich immer noch, lassen den Krieg in der Ukraine erst mit dem Einmarsch Russlands 2022 beginnen, statt 2014 mit den Angriffen Kiews auf die eigenen Bürger mit mehr als 10.000 zivilen Opfern – und lassen wie 1943 wieder deutsche Panzer nach Kursk rollen. und hunderttausende ukrainische Söldner gegen eine haushoch überlegene Supermacht kämpfen und sterben. Immer noch wohlgesinnt und nunmehr in einer “Koalition der Willigen”, die zwar keinen Krieg führen kann, aber in der Lage ist, mit dem Feuer zu spielen. Wie am Wochenende mit den Drohnenangriffen auf russische Militärflughäfen, die ohne (Satelliten-)Unterstützung durch US-und UK-Dienste nicht möglich war – auch wenn aus Kiew anderes behauptet wird und Donald Trump bekundet, nichts davon gewusst zu haben. Wenn dem so wäre und ihn seine Dienste über den lange vorbereiteten Coup im Dunkeln gelassen haben, wäre er genauso wie die Wandermumie “Sleepy Joe” nur eine Marionette – diesmal mit Sprechfunktion; wenn er aber eingeweiht war, macht es die Sache nicht besser, denn es war ein Angriff auf die strategische Nuklearverteidigung Russlands. Auf Standorte, die im Rahmen der SALT/START/NewSTART-Abkommen zur Nuklearbegrenzung zwischen USA und Russland offengelegt und kontrollierbar sind – als gegenseitige vertrauensbildende Maßnahme. Dass dieses Vertrauen schwer erschüttert wurde, ist für Lawrence Wilkernson, Stabsschef des ehemaligen US-Außenministers Colin Powell (hier im Gespräch ) die weitaus gefährlichste Konsequenz dieser Attacke, die an der militärischen Niederlage in der Ukraine zwar nichts ändern wird, aber die Spirale nuklearer Eskalation dramatisch in Richtung Armageddon verschiebt. Unter “Alarmstufe Rot” (DEFCON 1) bei beiden Nuklearmächten können kleinste Fehler zu einer gigantischen Katastrophe führen – nach der die überlebenden “Wohlgesinnten”, die auch im 3. Weltkrieg “willig” mitgemacht haben, den 4. Weltkrieg dann – nach Albert Einsteins Diktum -“wieder mit Knüppeln und Steinen”(Real Game of Thrones, 15.11.2018) führen werden.

Selbst wenn bei der “Operation Spiderweb” tatsächlich ein Drittel der russischen Nuklearflotte getroffen worden wäre, wie die westlichen Medien behaupten – und nicht nur ein halbes Dutzend von über 90 einsatzfähigen Bombern – wiegt der materielle Schaden weit weniger als der psychologische, durch einen selbst in der heißesten Phase des Kalten Kriegs nie dagewesenen Vertrauensbruch. Wie vor einem Jahr, als pünktlich zu geplanten “Verhandlungen” in der Schweiz russische Radaranlagen attackiert wurden, sind auch jetzt wieder wichtige Elemente der nuklearen Verteidigung angegriffen worden, pünktlich bevor in Istanbul wieder “Friedensgepräche” stattfinden sollten, die denn auch bis auf einen Gefangenenaustausch ergebnislos blieben, Kein Zufall und ganz im Sinne der “Willigen” in Europa, die ihre kriegsmüden Bürger mit triumphalen Frontmeldungen kampfbereit und zahlungswillig machen wollen und darauf zu hoffen scheinen, dass sie nach einem Gegenschlag Russlands auf ein EU-Land “Artikel 5” ausrufen und endlich ungeniert statt verdeckt mit ganz NATOstan “legal” angreifen können. Den Gefallen wird Wladimir Putin ihnen aber wohl nicht tun, wie Pepe Escobar, – derzeit in Moskau – berichtet:

“Es steht jedoch außer Frage, dass die – unvermeidliche – Antwort eine maximale Strategie erfordern wird. Wenn die Antwort im Einklang mit Russlands eigener aktualisierter Nukleardoktrin steht (d.h. ein nuklearer Gegenschlag wäre) , riskiert Moskau, die fast einhellige Unterstützung des Globalen Südens zu verlieren. Ist die Reaktion lauwarm, wird es zu massiven innenpolitischen Rückschlägen kommen. Die Forderung „Lasst die Oreschniks frei“ findet nahezu einhellige Zustimmung. Die russische Öffentlichkeit hat es langsam satt, immer wieder das Ziel von Terroranschlägen zu sein. Die Stunde der schicksalhaften Entscheidung wird immer später. Das bringt uns zum ultimativen Dilemma. Die russischen Machthaber überlegen, wie sie die kollektive Kriegstreiberei des Westens besiegen können, ohne den Dritten Weltkrieg auszulösen.”



Anders als Lockheed in den USA, wo man über hyperschnelle Raketen nur im Modellbild (siehe oben) verfügt, sind sie in Russland mittlerweile kriegserprobt und von herkömmlichen Luftabwehrsystemen nicht abzufangen; die im November 2024 auf eine große Rüstungsfabrik in Dnieper eingeschlagenen 12 Orschenik -Sprengkörper zerstörten das Gelände bis mehrere Stockwerke unter der Erde.

In den “Entscheidungszentren” und Bunkern in Kiew sollte sich deshalb ab sofort niemand mehr sicher fühlen. Oder gar auf NATOstan-Führer Rutte hören, der neuerdings den Führer Adolf anno `39 gibt:

“We are more powerful than the Roman Empire, the Napoleonic Empire, we are the most powerful in world history” Da diese mächtigste Armee der Weltgeschichte zuletzt bekanntlich von einer Sandalentruppe aus Afghanistan verjagt wurde und sich zuvor nur dadurch auszeichnete, wehrlose Länder zu bombardieren und ins Chaos zu stürzen, markieren Aussagen wie diese eine realitätsfremde Hybris, die nur als pathologisch bezeichnet werden kann. Doch statt sofort zwei Pfleger im weißen Kittel schicken, die den mental angeschlagenen NATOstan-Häuptling in eine Beschützende Werkstatt transpedieren, gewährt man dem gefährlichen Irren und seinen Phantasmagorien weiter Öffentlichkeit und Reichweite. Als ob Größenwahn nicht auch mit sanfter Gesprächstherapie und Beruhigungsmitteln kuriert werden könnte, soll offenbar der Beweis angetreten werden, dass gegen den schweren Dachschaden der wahnsinnig wohlgesinnten, willigen europäischen Elite tatsächlich nur noch “controlled demolition” hilft, die Abrissbirne Oreschnik.

Erschienen am 10. Juni 2024



