Der amerikanische Partner

Schon im Vorfeld wurde Oliver Stone als “Schoßhund der Diktatoren” geschmäht, schließlich hatte er schon Venezuelas Hugo Chavez und Fidel Castro porträtiert, und jetzt das: ein vierstündiges Interview mit der Ausgeburt des Ultrabösen, dem großen Manipulator der US-Wahlen, dem neuen “Hitler” (H.Clinton) und Teufel persönlich, Wladimir Putin. Nun ist Oliver Stone nicht nur einer der bedeutendsten Filmschaffenden unserer Zeit, sondern seit je auch politischer Kopf, der sich von derlei “Kritik” genanntem Geschwätz wenig beeindrucken läßt. Und so ist er zwei Jahre lang immer wieder nach Moskau gereist, um insgesamt 20 Stunden lang mit dem russischen Präsidenten zu sprechen. Und der spricht nicht nur frank und frei, sondern Stone stellt auch alle wichtigen Fragen – zu russischen Hackern, zum Krieg in Syrien, zur Ukraine, zu den Rechten von Homosexuellen, zur Krim, zu Trump. Und Putin antwortet: unaufgeregt, konkret, mal mit historischen Beispielen und Bögen, mal mit ganz aktuellen, klar, kompetent, informiert, stets in sehr diplomatischen Ton. Und bestimmt hundert Mal, fast immer wenn von den USA die Rede ist, spricht er von “unseren amerikanischen Partnern”. Selbst wo es einmal um John McCain geht, einen der führenden Kriegstreiber und Hetzer im US-Senat, der ihn als “Verbrecher” beschimpft, sagt Putin: “Ach wissen sie, ich mag ihn irgendwie, das ist kein Witz.” Auch wenn es im Senat “unglücklicherweise” noch ein paar mehr solcher Senatoren gäbe, würde er diese Leute verstehen, sie glaubten, dass sie sich auf diese Weise für ihr Land einsetzten, aber das sei “Politik der alten Welt”.

Und Putin ist nicht nur “Neocon-Versteher”, in den vier Stunden, in den Stone ihn zu Wort kommen lässt wird deutlich, dass er grundsätzlich ziemlich viel verstanden hat – auch darüber, dass die aktuelle “Russiagate”-Affäre” letztlich nichts anderes ist, als ein innenpolitisches Werkzeug um Trump loszuwerden. Aber schon das – den als diabolischen Buhmann und aggressive Ausgeburt der Hölle deklarierten Präsidenten einfach mal zu Wort kommen, sich erklären zu lassen, ist den neuen kalten Kriegern, die Stone durch die Bank kritisieren, schon zuviel.

Am Ende der Gespräche fragt der Interviewte sein Gegenüber dann: „Wurden Sie schon mal in Ihrem Leben geschlagen?“ Stone gab zu, dass es schon mal passiert sei. „Dann sind sie bereit“, sagt Putin „Denn Sie bekommen eins ab“ und Stone antwortet: „Falls das zu mehr Frieden und Selbstbesinnung auf der Welt führt, dann lohnt es sich“.

Es lohnt in der Tat, sich diese vier Stunden anzusehen – und sich nicht dumm machen zu lassen, etwa von der FAZ, die hier nur “einen Eishockey spielenden Macho, den sein Interviewer erfolgreich bei Laune halten kann” sieht, oder dem stets transatlantizistischen “Tagesspiegel”, der die Rezension des 4-Stunden-Films mit dem Hinweis schließt, dass schließlich auch Oliver Stones Sohn für “rt” arbeite, also ein “Sprachrohr des Kremls” sei. Wozu natürlich auch yours truly als diplomierter Putinversteher zählt, der nach Ansicht dieses Fims zugeben muss, dass sein Verständnis für den russischen Präsidenten zwar nicht in Verehrung umgeschlagen ist, aber doch in Hochachtung. Gäbe es eine Castingshow “Planet Erde sucht den Superpräsidenten” , bei der alle Regierenden der G-20-Staaten von einem informierten Interviewer wie Oliver Stone so ausführlich befragt würden, wäre ziemlich sicher, dass Wladimir Putin die globale TED-Abstimmung haushoch gewinnen würde. Und das nicht wegen der Allgegenwart russischer Hacker…

Die Dokumentation wird in Deutschland auf Sky ausgestrahlt, mit englischen Untertiteln ist sie auf youtube zu finden