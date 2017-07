Mutti für alle

Nachdem zuerst schon die Ökos Merkel wählen konnten, weil sie die AKWs abgestellt hat, dann auch alle Multi-Kultis, weil sie zu den Flüchtlingen meinte “Wir schaffen das”, dürfen jetzt alle Lesben und Schwulen heiraten und ebenfalls CDU wählen. Falls Mutti es schafft, bis zur Wahl noch schnell Hanf zu legalisieren, kann sie auf Zustimmungsraten rechnen, wie sie ansonsten nur ein Wladimir Putin erreicht.

Aber Scherz beiseite ist es schon genial, was die Kanzlerin da kurz vor der Sommerpause alles so durchzieht: Staatstrojaner, Netzwerkdurchsuchung, Bankgeheimnis passé, Blutprobe ohne Richtervorbehalt – mehr Eingriffe in das Recht auf Menschenwürde, Meinungsfreiheit und Privatheit in so kurzer Zeit hat sich eine Regierung wohl noch nie erlaubt. Merkel machts möglich und schafft reichlich Arbeit für das Verfassungsgericht, denn es ist absehbar, das keines der verabschiedeten Gesetze ohne ein Votum der Richter in Karlsruhe in Kraft treten kann. Was die “Ehe für alle” betrifft müssen sie überprüfen, ob die einfache Mehrheit im Bundestag dafür ausreicht, oder – wenn das Grundgesetz tangiert ist – eine 2/3 Mehrheit gebraucht wird, bei den anderen genannten Eingriffen stellt sich die verfassungsrechtliche Frage, inwieweit der Staat zur Kriminalitätsbekämpfung eigentlich selbst kriminell werden darf. Bis diese Entscheidungen aber getroffen sind, ist die Wahl längst gehalten und Merkel mit einem souveränen Sieg weiter Kanzlerin. Und wenn die SPD mit Tränentier Chulz so weiter macht, kann sie sich mit FDP und Grünen Vasallen in die Koalition holen, die noch willfähriger sind als die handzahmen Sozen.

Schon 2005 hatte ich ja darauf hingewiesen, die graue Kugelmaus aus dem Osten keinesfalls zu unterschätzen und 2013 festgestellt, dass das “quasi alternativlose Sternbild “Mutti” den Himmel über Berlin beherrscht und voraussichtlich noch über Jahre dominieren wird”. 2017 ist absehbar, dass diese Dominanz noch lange nicht zu Ende geht. Dass sie mit dem Einparteiensystem “Mutti für alle” ihren soeben zu Grabe getragenen Ziehvater, den schwarzen Riesen Kohl, am Ende in Sachen Amtszeit noch überragen wird, ist keineswegs ausgeschlossen.