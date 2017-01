Fake-Experte Guttenberg ist wieder da!

Ja sauber, der Lügenbaron ist wieder da und soll die CSU im Wahlkampf unterstützen. Dass mit dem Doktor sub omni canone bald wieder zu rechnen ist, hatten wir hier schon im vergangenen September vermutet: beim bajuwarischen Publikum ist Karl-Theoder als charismatischer Hochstapler immer noch der Doppelmoralapostel der Herzen. Der Freiher von Copy zu Paste wurde schon 2015 vom CSU-Patriarchen Seehofer in sein “Kompetenzteam” berufen und seitdem munkelt es aus Bayern, dass es ihm bei der Resozialisierung Guttenbergs vor allem um den Aufbau eines Nachfolgers geht, um so den Vollpfosten Söder als Ministerpräsidenten zu verhindern. Nun aber, im postfaktischen Zeitalter von Fake News, ist offenbar auch die Kompetenz gefragt, die “Gutti” als pseudo-promovierter Fake-Experte ohne Frage mitbringt.

Ich hatte die Doktorspiele des Lügenbarons hier im Blog nicht nur wegen der Dreistigkeit ausführlich gewürdigt, mit der Guttenberg abgekupfert und zusammenkopiert hatte und sein Machwerk auch noch wochenlang verteidigte. Sondern auch weil ich parallel zufällig gerade erlebte, wieviel Arbeit wirkliche Juristen in ihr Studium und eine echte “Summa Cum Laude”- Dissertation stecken müssen, während sich da ein Schnösel mit großzügigen Spenden an die CSU-Universität Buy-reuth ein Puddingexamen und einen Top-Doktortitel kauft.

Aber wenn mit dem Wurst-Uli ein Millionenbetrüger beim FC Bayern wieder Präsident werden kann, sollte dann auch nicht Fake-Gutti eine zweite Chance bekommen ? Anders als Hoeneß, der seinen Fehltritt sofort zugab und mit Knast büßte, setzte sich der Baron in die USA ab und lies Gras über die Kleinigkeit wachsen, die diese Fälschung in seinen Augen war. Insofern würde ich dem geläuterten Uli sofort wieder die Vereinskasse anvertrauen; für den Blender Karl-Theodor aber gilt weiterhin: Wer einmal derart dreist lügt, dem sollte man auch fünf Jahre später nur höchstens so weit glauben, wie man seine Waschmaschine werfen kann..

Kommentare