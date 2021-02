So, der Lesestoff ist da, der Koffer gepackt und in den nächsten drei Wochen geht dieser Blog in den wohlverdienten Urlaub. Walter Benjamin wollte das 1937 erschienene Buch seiner Bekannten Grete de Francesco eigentlich rezensieren, tat es dann aber nicht, weil er fand, dass die Autorin politisch daneben lag: sie verlange Immunität gegen jede Art von Scharlatanerie und Einflüsterungen, während Benjamin auf Agit-Prop von der richtigen Seite nichts kommen lassen wollte. Bin gespannt darauf…zumal in den aktuellen Pandemie-Zeit ja immer schwerer auszumachen ist, wer denn hier eigentlich der Scharlatan ist und wer der gute Onkel.

Die “Secret Drugs of Buddishm” interessieren mich im Zusammenhang mit den psychedelischen Sakramenten von Eleusis und an den Anfängen des Christentums. Und quasi als Fortsetzung des äußerst lesenswerten Werks von Brian Muraresku („The Immortality Key: The Secret History of the Religion with No Name“ ). Und wenn die erfahrene Psychonautin Ann Shulgin, mit der und ihrem Mann Sasha, dem “Godfather of Ecstasy”, ich einmal einen wunderbaren Abend verbrachte, im Vorwort schreibt, dass dieses Buch “will knock your socks off”… dann bin ich froh, dass ich an unserer Destination wohl keine Socken brauche.

Wer in der Zwischenzeit hier Aktuelles vermisst, sei auf die mittlerweile 1.329 Artikel und 11.298 Kommentare auf diesem Blog verwiesen. Ein Stichwort in der Suchfunktion oben rechts reicht. Ich bin selbst oft überrascht, was sich in dieser Wundertüte im Lauf der Jahre angesammelt hat und erstaunt, wie frisch Manches auch nach vielen Jahren noch klingt. Wenn einige der vollmundigen Vorhersagen ex post als haarscharf daneben eingestuft werden müssen, gilt selbstverständlich der Disclaimer des verehrten Kollegen Arthur Koestler: “Prophezeiungen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.” In diesem Sinne: viel Spaß beim Stöbern.