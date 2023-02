Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 68

Als ich unlängst auf dem Waldfriedhof in Zehlendorf war, kam es mir da sehr laut vor. Weil das nicht an unserer schweigsamen Trauergemeinde lag, fragte ich einen Friedhofsgärtner, was das für merkwürdige Geräusche seien: “Das kommt von da drüben”, meinte er und zeigte die Richtung, “Willy Brandt rotiert im Grab.” Angesichts des aktuellen Zustands der deutschen Außenpolitik war das keine Überraschung, “Nie wieder” war die Botschaft, für die er den Friedensnobelpreis bekommen hatte. Während ich in die gezeigte Richtung ging schien es mir tatsächlich lauter zu werden und als ich mir diesen Unfug gerade ausredete, dröhnte es unüberhörbar an mein Ohr: “Wir schaffen es, ohne Waffen SS!”

Aber das war nicht die Stimme von Willy, sondern das Organ eines anderen großen Berliners, der auf dem Waldfriedhof zwar seine letzte Ruhestätte gefunden hatte, jetzt aber schnauzte wie zu besten Lebzeiten: Wolfgang Neuss. Unter dem Parteivorsitzenden Brandt war er damals aus der SPD geflogen, weil er als Kriegsgegner für die “Deutsche Friedens Union” Werbung gemacht hatte, jetzt aber waren sich die benachbarten Geister völlig einig: mit deutschen Waffen gegen Russland zu marschieren, ist eine ethische und moralische Verkommenheit ohnegleichen, ein Spucken auf mehr als 20 Millionen Gräber. Und die übelsten Kriegstreiberinnen – Baerbock und Strack-Zimmermann – grinsen dazu derart in die Kamera, dass man sich wünscht, zur Geisterstunde mögen alle Sensenmänner ihren Gräbern entsteigen und diese Brut hinwegfegen. Ein für allemal. “Nie wieder!”



Als Erstwähler hatte ich 1972 selbstverständlich Willy gewählt und war einige Wochen zuvor sogar bei der SPD eingetreten – “Nie wieder Krieg” und “Mehr Demokratie wagen” entsprach meinen Vorstellungen genauso wie die Wahlkampf-Forderung, die Verhandlung für Kriegsdienstverweigerung, auf die ich mich gerade vorbereitete, abzuschaffen. Kaum war jedoch die SPD gewählt, verkündete der neue Verteidigungsminister Schorsch Leber, dass die gerichtsartigen Prüfungen der pazifistischen Gesinnung (“Ein bewaffneter Russe bedroht ihre Freundin. Was tun Sie?”) beibehalten werden. Ich schickte mein zerrissenes Parteibuch mit einem bösen Brief zurück. Bei meinem Freund und Meister Wolfgang Neuss lernte ich dann zehn Jahre später, dass man Politikern immer nur so weit trauen sollte wie man seine Waschmaschine werfen kann. Er hatte sich 1943 an der “Ostfront” bei Rschew selbst in die Hand geschossen, weil er nicht weiter auf Russen schießen wollte: “Selbstverstümmelung ist eine gute Friedensbewegung!” sagte er später dazu und: “Die Angst trieb mich zum Fortschritt”.

Dass die oben genannten Damen Deutschland unverhohlen in den Krieg treiben und Russland karnevalesk mit einem “Volkssturm” drohen können – den das Regime in Kiew mit der Einberufung von 16-60-Jährigen übrigens gerade zum Verheizen rekrutiert – hat allein damit zu tun, dass sie keine Angst haben müssen. Wenn sie zwei, drei Tagen im Artilleriefeuer an der Donbass-Front lebend überstehen, wären sie mit Sicherheit kuriert.



Eigentlich müsste es aber schon reichen, zwei US-Kriegsveteranen – Douglas McGregor und Scott Ritter – zuzuhören, die ihnen klarmachen, dass die NATO ein Papiertiger ist und nach der absehbaren Vernichtung von 100, 200, 300 Leopard/Challenger/M-1-Panzern auch noch F-16, F-22 und weitere Kampfjets in die Verschrottungsanlage Ukraine schicken kann, ohne Land oder gar den Krieg zu gewinnen. Auch der pentagon-finanzierte Thinktanker RAND hat mittlerweile den Rückwärtsgang eingelegt: hatte man dort 2019 noch die Strategie ausgetüftelt, wie man Russland mit finanziellen, ökonomischen und militärischen Mitteln “überlasten und überwältigen” kann, stellen die “Experten” jetzt fest, dass nicht die Russen, sondern NATOstan von Überlastung und Überwältigung betroffen sind und fordern ein schnelles Kriegsende. Nicht grundsätzlich, aber in der Ukraine, um dort keine Kräfte zu binden, die für den Endgegner China gebraucht werden. Es braucht sich also niemand wundern, wenn die Ukraine von den amerikanischen “Freunden” alsbald genauso verwüstet als failed state zurückgelassen wird wie die Schauplätze ihrer letzten Kriegsabenteuer. Schon wird ja mit rosaroten Luftballons in Richtung Fernost propagandamäßig kräftig gezündelt, während gleichzeitig noch die Köpfe rauchen, wie sich das Debakel Ukraine als “victory” verkaufen oder irgendwie vertuschen lässt.



Unterdessen soll CIA-Chef Burns dem Kreml ein diskretes Friedensangebot (“land for peace”) angeboten haben, was die Russen selbstverständlich ablehnten. Weil es ihnen erstens gar nicht um “Land”- eine Erweiterung ihres ohnehin gigantischen Territoriums – geht, sondern nur um den Abzug von NATO-Raketen vor ihrer Haustür; weil zweitens die USA mit ihrem “Angebot” ziemlich genau ein Jahr zu spät kommen – Mitte Februar 2022 hatten sie Kiew noch zu den massiven Angriffen auf die Donbass-Provinzen getrieben, die den russischen Einmarsch am 24.2. provozierten; und weil sie drittens nach dem Scheitern im finanziellen und ökonomischen Krieg- dem weitgehenden Verpuffen sämtlicher Sanktionen – auch militärisch nichts zu bieten haben. Außer – was von Beginn an klar war – eine nukleare Apokalypse herauf zu beschwören.

Unterdessen -Überraschung – hat der deutsche Verteidigungsminister Pistorius den ersten Leopard persönlich in Kiew abgeliefert. 178 weitere sollen – bis 2024 wink, wink – folgen. Es handelt sich um das Modell “1A-5”, die 90er Jahre Version eines Panzers aus den 1960ern: ein obsoletes “piece of shit” – so Andrey Martinov – “das auf dem modernen Schlachtfeld nicht überlebensfähig ist” und sich “durch das Fehlen einer ernsthaften Panzerung sowie eine Kanone auszeichnet, die, sagen wir es mal so, ein wenig “veraltet” ist.”

Dass Deutschland bei den amerikanischen `Partnern` eine “Abwrackprämie” für die Lieferungen ausgehandelt hat, ist unwahrscheinlich. Nachdem man schon die Abwrackung von NordStream (Seymour Hersh schildert Planung und Ausführung) stillschweigend hingenommen hat und brav teures US-Flüssiggas einkauft, muss nach der Verschrottung der Leos im Panzer-Porno dann der “M-1 Abrams” angeschafft werden. Schon plant der olivgrüne Wirtschaftsminister – transatlantisch stets “in dienender Führungsrolle” (Habeck) – das Geld für den Kohleausstieg in die Waffenproduktion umzuleiten. Nachhaltigkeit, Green Deal, Klima war gestern, die Grünen sind jetzt die neuen Braunen – und genauso größenwahnsinnig wie die alten. Da muss man fast schon dankbar sei, dass der wurstige Kanzler Scholz noch ein wenig bremst und den grünbraunen Ostlandrittern nur Oldtimer zur Verfügung stellt….

Plakate privater Firmen in Russland rufen mittlerweile schon zur “Großwildjagd” auf: “Verbrenne einen Leopard – erhalte ein Seegrundstück am Baikal.” Ich habe die Echtheit dieses Netzfundes nicht überprüft, aber schon gehört, dass es am Baikal-See sehr schön sein soll…

(wird fortgesetzt)

