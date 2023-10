JFK, CIA und der Krieg in Permanenz

“JFK – Staatstreich in Amerika” – mein Buch über den Mord an John F. Kennedy am 22.November 1963 – ist in dieser Woche in einer aktualisierten Taschenbuchausgabe erschienen.



Nach Obama und Trump hat sich jetzt auch Joe Biden geweigert, dem “JFK-Records-Act” Folge zu leisten, und bis 2017 sämtliche Behördenakten zu JFK freizugeben. Mehr als 4.600 Dokumente bleiben weiter unter Verschluss. Mit einem Erlass hat Biden weitere Veröffentlichungen unter einen “Transparenzplan” gestellt, der unter Aufsicht der…Trommelwirbel…Fanfare…der “Central Intelligence Agency” aka CIA steht. Mehr dazu im Buch und in den vielen Beiträgen hier auf dem Blog.

Mit Milena Preradovic habe ich im Schnelldurchgang über die lange Linie des deep state und des permanenten Kriegs vom Kennedymord bis heute gesprochen.

Mathias Bröckers, “JFK – Staatsstreich in Amerika”, WestendVerlag, Oktober 2023, 304 Seiten, 14 Euro