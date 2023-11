Warum Querdenken richtig war und bleibt

“Michael Ballweg, IT-Unternehmer und Gründer der Querdenken-Bewegung, wurde im Juni 2022 verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Vorgeworfen wurde ihm Betrug und Geldwäsche: er hätte Spenden, die ihm für Querdenken zugeflossen waren, privat vereinnahmt. Der Nachweis, dass er für die Organisation der Querdenken-Demonstrationen mehr ausgegeben als über Spenden eingenommen hat, half ihm genauso wenig wie die Tatsache, dass keiner der über 9000 Spender sich geschädigt gefühlt und ihn angezeigt hat. Wegen „untauglichem versuchten Betrug“ war er neun Monate in der JVA Stuttgart-Stammheim in Untersuchungshaft und wurde Anfang April 2023 entlassen. Kurz zuvor hatte die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Stuttgart Klage eingereicht, die aber am 6.Oktober 2023 abgewiesen wurde. Die 10. Große Wirtschaftskammer des LG Stuttgart konnte in diesem Fall weder Betrogene noch einen Betrüger erkennen und will kein Strafverfahren eröffnen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die Nichteröffnung beim Oberlandesgericht Beschwerde eingelegt.

Da hat einer die größten Demonstrationen einer außerparlamentarischen Opposition seit Bestehen der Bundesrepublik auf die Beine gebracht, die nicht mehr forderten als ihre von fragwürdigen Corona-Verordnungen außer Kraft gesetzten Grundrechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheit – und wandert dafür ins Gefängnis? Dass kann eigentlich nicht sein, weshalb offensichtlich mit anderen Mitteln versucht wurde, ihn aus dem Verkehr zu ziehen: mit einer Anklage wegen Betrugs, die auf „versuchten Betrug“ und dann auf „untauglichen versuchten Betrug“ umgetextet wurde, weil es weder Betrogene noch einen Betrüger gibt. Absurd, aber als staatsanwaltliche Anklage weiterhin valide: Ballweg hat zwar niemanden betrogen, aber – so der Vorwurf – er wollte es eigentlich und war nur nicht fähig (zu blöd?) dazu, weshalb es sich um einen „untauglichen“ Betrugsversuch handelt. Also ein Gedankenverbrechen. Aber ausreichend für 9 Monate U-Haft und die Beschlagnahmung seines gesamten privaten Vermögens, das er in mehr als 20 Jahren als selbstständiger Software-Entwickler geschaffen hat.

Anfang September 2023 war ich mit Michael Ballweg und seinen Rechtsanwalt Ralf Ludwig eine Woche in Klausur und habe mir diese unglaubliche Geschichte angehört. Es ist die Geschichte eines »Unpolitischen«, der nie auf einer Demonstration war, bis er die erste seines Lebens selbst anmeldete; der von großen Konzernen als »Querdenker« engagiert und sehr gut bezahlt wurde, weil er über den Tellerrand ihrer Organisation und Systeme hinausschauen konnte; der sein eigenes Geld in die Hand nahm und die »Querdenken«-Bewegung initiierte, die Millionen inspiriert hat, ihre demokratischen Grundrechte einzufordern, die willkürlichen Notstandsmaßnahmen – Rodelverbot für Kinder! – zum Opfer gefallen waren; der die von Zensur und »Cancel-Kultur« verrammelten Debattenräume wieder öffnen und gewaltfreien Widerstand gegen eine zunehmend totalitäre Desinfektion des Meinungskorridors leisten wollte.”

Soweit ein Auszug aus dem Vorwort zu unserem Gespräch, das in der kommenden Woche in den Buchhandel kommt. Ich kann nicht nur ein unverzichtbares Dokument für die Aufarbeitung der staatlichen Übergriffe in Sachen Corona versprechen, sondern auch ein authentisches Porträt des “gefährlichsten Anführers” (Die Zeit, August 2023) der Querdenker. Mit jedem Tag, an dem das offizielle Narrativ der Phantom-Pandemie weiter zerbröckelt, zeigt sich, wie richtig “Querdenken” war und wie wichtig Michael Ballweg. In diesem Buch erzählt er seine Geschichte.

