“The Germans To The Front!”

Oooops: Die zwei Jahre lang als “Verschwörungstheorie” disqualifizierte Tatsache, dass sich Moskau und Kiew vor zwei Jahren in Istanbul weitgehend geeinigt hatten, wird nunmehr “exklusiv in der Welt am Sonntag” gemeldet. Dass es der Westen, die USA und NATOstan waren, die die Ukraine in diesen Krieg getrieben haben – und verantwortlich sind für die Leichenberge und das zerstörte Land – auf dieses Faktum wird man in unseren ehemaligen “Qualitätsmedien” aber vermutlich noch lange warten müssen.



Dass Ulrike Hermann – Wirtschaftredakteurin der “taz” – einer Sarah Wagenknecht nicht das Wasser reichen kann, war eigentlich zu erwarten; wie sich aber die ehemalige Bankangestellte und Buchautorin in diesem Gespräch blamiert ist schon bemerkenswert. Nicht wegen des Gefuchtels mit Zetteln, den dümmlichen Fragen und dem keifendem Zeigefinger, sondern wegen des erschreckend beschränkten Horizonts in ehemals “links-alternativen” Kreisen, der über Woke- und Waffen-Kult samt NATO-Sprech nicht mehr hinauskommt.Unlängst hatte Hermann ja auch schon Atomwaffen für Europa gefordert.

Ulrike Hermann blamiert sich hier mit ihren Fragen an @SWagenknecht vom Feinsten. Aber herrlich, wie das Publikum dies entsprechend „würdigt“.

Anders als derart kriegsbesoffene Granaten militärischer Inkompetenz weiß General a.D. Harald Kujat, wovon er spricht, wenn er über den Krieg und seine Fortsetzung mit immer mehr Waffen sagt: “Es ist ein fataler Irrtum zu glauben, dass sich die Zukunftsaussichten der Ukraine verbessern, je länger der Krieg dauert.” Mit der neuen 60-Milliarden-Spritze für den Militärisch-Indutriellen-Komplex hat Joe Biden jetzt per “Ukraine-Hilfe” zwar sicher gestellt, dass seine Senatoren und Abgeordneten gut geschmiert in den Wahlkampf-Endspurt gehen können, die Aussichten an der Front werden damit aber wohl kaum verbessert. Zumal es der Ukraine nicht nur an Munition, sondern vor allem an Soldaten fehlt. Weshalb es man in Washington es jetzt an der Zeit befindet, dass die Personallücken in den Schützengräben durch europäische Truppen gefüllt werden sollen. Dass diese Idee in Europa auf wenig Gegenliebe stößt, ist verständlich – allein in der letzten Woche verlor die Ukraine laut russischen Angaben 8000 Mann – und was die westlichen Wunderwaffen betrifft, meldet AP gerade, dass die amerikanischen Abrams-Panzer von der Front abgezogen werden, weil sie ein zu leichtes Ziel sind. Die deutschen Leoparden, denen es auch nicht besser ergangen ist, werden unterdessen als Trophäen im Museum ausgestellt.

Minister Pistolius hat aber keine Probleme, weitere zu schicken, auch mit deutscher Besatzung, er will im Mai “Druck” zur Wiedereinführung der Wehrpflicht machen und gibt zu Angriffen auf Moskau den Kiesewetter: “Das Völkerrecht erlaubt das.” Demnächst sollen die Vorschläge für das Winterhilfswerk den “Operationsplan Deutschland” vorgelegt werden, mit dem auch Zivilbürger in die Kriegsvorbereitungen einbezogen werden.

“The Germans to the Front!” befahl 1900 der britische Admiral Seymour in China, als das von ihm geführte “Expeditionskorps” in die Bredouille durch chinesische Widerstandskämpfer geriet – 124 Jahre später erschallt derselbe Ruf nunmehr seitens des us-amerikanischen Hegemons, dem in der Ukraine gerade der Schneid abgekauft wird. In der Tradition des deutschen Militärs wird diese Episode mit Stolz gesehen, als höchste internationale Anerkennung für seine Kriegstüchtigkeit. Solche Anerkennung heimst derzeit auch Boris Pistorius – als beliebtester deutsche Politiker – ein; und statt eines britischen Befehlshabers fordert jetzt das “Council of Foreign Relation” den Kriegseintritt der Deutschen und Europas Auch wenn sich Geschichte nicht einfach wiederholt, irgendwie scheint sie sich zu reimen…

Dass die westlichen Mächte gegenüber China die arrogante Haltung ihrer kolonialistischen Vergangenheit noch immer nicht wirklich abgelegt haben und glauben, den Chinesen mit Drohungen und Ermahnungen kommen zu müssen, bekommen die Staatsführer bei ihren Besuchen mittlerweile zu spüren – in vollendet diplomatischem fernöstlichen Stil. Kanzler Scholz wurde bei seinem Besuch unlängst nicht vom Staatspräsidenten oder einer Regierungsdelegation empfangen, sondern von einem Bürgermeister und Landrat, und US-Außenminister Anthony Blinken erging es jetzt nicht anders. Er wollte Staatschef Xi ermahnen, nicht länger mit Russland zu kooperieren. Dass er danach allein zurück zum Flughafen mußte und nur vom US-Botschafter verabschiedet wurde, war aber noch nicht alles: “Die NATO trägt eine nicht zu reduzierende Verantwortung für die Krise in der Ukraine. Das Bündnis muss über seine Rolle nachdenken, aufhören, anderen die Schuld zu geben, und sich für eine politische Lösung der Ukraine-Krise einsetzen”, gab Außenamtssprecher Wang Wenbin ihm und der Presse noch mit auf den Weg. Mit leeren Händen und dezent abgewatscht zuhause angekommen, packte Blinken dann als Mitbringsel aus dem “Reich der Mitte” eine Räuberpistole aus: die Entdeckung, das China versuchen würde, die US-Wahlen zu manipulieren. Soll Xi jetzt die Rolle Putins bei der Wahl 2016 übernehmen ? Oder geht es nur darum, mit TikTok den einzigen starken Social-Media-Kanal auszuschalten, den NSA/CIA nicht unter Kontrolle haben ?

Und wer thematisiert im UN-Sicherheitsrat den Terroranschlag mit dem größten Schaden aller Zeiten ? Nicht Deutschland, das diesen Schaden erlitten hat und erleidet, sondern Larry Johnson (Ex-CIA, Ex-State-Departement Counterterrorism) auf Einladung der Chinesen und Russen. Die hätten gerne aufgeklärt, wer derart kostenträchtige und folgenreiche Terroranschläge durchführt, um sie künftig besser verhindern zu können. Auch wenn es sich bei den Hauptgeschädigten um eine Art Masochisten zu handeln scheint, der solche Prozeduren dankbar hinnimmt, haben andere Länder der Welt kein Interesse, sich von anderen die Energieadern abklemmen zu lassen…



