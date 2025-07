Sommernotizen

Gestern feierten die Vereinigten Staaten ihren Idependence Day, die Unabhängigkeit vom Britischen Empire. Aber sind sie wirklich unabhängig, oder – fragt Alex Krainer, – lassen sie sich, wenn es um Krieg geht, etwa noch immer von der alten Kolonialmacht drangsalieren ?

*

2017 schrieb ich hier über “Russiagate” als “Geburtsstunde der verrücktesten Verschwörungstheorie unserer Tage: der Behauptung, dass „russische Hacker“ die US-Wahlen manipuliert hätten und Trump von Putin auf den Thron gehievt worden sei. Konkrete, nachvollziehbare Beweise gab es dafür nicht, auch die Chefs von FBI, CIA und NSA konnten nicht liefern, gaben sich aber „überzeugt“ von diesem Verdacht – und so kam „Russiagate“ in die Welt.”

Jetzt hat eine veröffentlichte CIA-interne Untersuchung (Tradecraft Assessment) das von Beginn an Offensichtliche offiziell festgestellt: “Obama’s Trump-Russia collusion report was corrupt from start” (Newe York Post). Die Offensichtlichkeit hielt unterdessen die Großmedien nicht davon ab, die Gerüchte über Jahre wieder und wieder zu kolportieren, und die kognitive Dissonanz kritischer Linker und Liberaler hielt sie davon ab, in dieser konzertierten Aktion von Regierungspartei, Behörden und Medien den “Tiefen Staat” live und in action erkennen.





*

Peter Haensler untersucht auf geopolitica.ch, wie der vom Westen gefeierte illegale Angriffskrieg Israels auf den Iran verloren wurde:

“Die einzige Beurteilung, die wir mit Sicherheit abgeben können ist, dass man weder den USA noch Israel über den Weg trauen kann. Bezüglich Verlässlichkeit und der Respektierung des Völkerrechts sind diese beiden Länder auf dem Niveau von Nazi-Deutschland einzuordnen.”

Denn, so Moshe Zuckernman, in Sachen “Drecksarbeit”:

“Das Israel, dem sich alle zitierten deutschen PolitikerInnen (wie auch immer) verbunden fühlen, gibt es nicht. Schon lange nicht, aber unter Netanjahu endgültig nicht. Sie alle, die sich mit Israel solidarisieren, solidarisieren sich zwangsläufig – wenn nicht subjektiv, so doch objektiv – mit der von Israel verrichteten “Drecksarbeit”, und die gilt nicht nur für den Iran-Krieg, sondern auch und vor allem für den Gaza-Krieg.”



Und weil es so nicht weitergehen kann in dieser Gegend hier noch einmal unser Plädoyer für die Schweiz des Orients, mit muslimischen, jüdischen und säkularen Kantonen, die Ein-Staaten-Lösung als Shalom-Aleikum-Eidgenossenschaft

*

Mit Andreas von Bülow und Walter van Rossum habe ich über die Kräfte gesprochen, die abseits demokratischer Kontrolle versuchen, die Geschicke der Welt zu lenken: Macht ohne Mandat

Video auf Odysee.com

*

Telepolis hat die Sperrung seines Archivs wieder rückgängig gemacht. Der Chefredakteur, der diese “Qualitätsoffensive” damit begründet hat, dass vor seinem Amtsantritt 2021 manche Autoren das Magazin “missbraucht” hätten, will künftig das Reinheitsgebot “journalistischer Standards” hochhalten. Wohl bekomm`s!

Wir freuen uns unterdessen, dass zum Beispiel unsere Kolumnen minderer journalistischer Qualität (The WTC Conspiracy), aus denen weltweit übersetzte Bücher zu 9/11 wurden, wieder in ungefiltertem Zustand im Archiv des Originalerscheinungsorts zugänglich sind.

*

Wenn Sie die Arbeit an diesem Blog unterstützen wollen: kaufen, empfehlen, verschenken Sie meine Bücher. Vielen Dank!

Erschienen am 10. Juni 2024



Mathias Bröckers: Inspiration – Konspiration – Evolution. Gesammelte Berichte aus dem Überall, Fifty-Fifty (Juni 2024), 464 Seiten, 30 Euro